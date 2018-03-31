Почему в Германии гибнет скот и закрываются фермы?

Из разных стран уже много лет поступают сообщения о гибели скота, которых кормили ГМ-кормом. Информация об этом была собрана в книге американского журналиста и ученого Джефри Смифа «Генная рулетка» ( Smith, 2007 ) и в книге американского писателя У.Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплёка генетических манипуляций» (2009), который последние 20 лет живёт в Германии. Приводятся данные о смерти коров во Франции, об уменьшении потомства свиней, замёрзшей беременности (остановка развития эмбриона на разных сроках беременности) и бесплодии коров в Канаде.

Из-за этого много ферм в Германии в настоящее время закрыты. Болезни и гибель скота фермеры связывают с новым комбикормом, в состав которого вошли ГМО (соя, рапс и другие) и другие высокобелковые прикормки, повышающие надои молока. Похоже, что в погоне за «повышением эффективности», все забыли, что мы имеем дело с живыми существами, а не механизмами



Особенно поражала информация, полученная от немецкого фермера Готфрида Глокнера, который потерял всё стадо коров после того, как стал кормить их трансгенной Bt 176 кукурузой, которую сам же он и выращивал.

Описывая этот факт, У.Энгдаль написал: «Глокнер, фермер с университетским образованием, рассказал австрийскому журналисту, что он был потрясен, когда обнаружил своих коров в липко-белых экскрементах и испытывающих сильную диарею. Их молоко содержало кровь, что-то неслыханное при лактации.



Некоторые коровы внезапно прекратили давать молоко. Затем между маем и августом 2001 года один за другим умерли пять телят, чрезвычайно тревожный случай. Глокнер, в конечном итоге, потерял почти все свое стадо в 70 коров».

На конференции, организованной Центром Российского бизнеса в Европе в июне 2009г., Глокнер рассказал о болезни и смерти животных, показал российским специалистам фотографии с дегенеративными изменениями в мышцах, полуразрушенным выменем у коров.



Немецкий фермер подал иск к компании Syngenta. В 2007 г. суд постановил, что Syngenta скрывает правду об опасности кукурузы Bt 176. Syngenta частично компенсировала Глокнеру потерю его стада из 65 голов, однако отказалась признать связь гибели животных с кукурузой Bt 176. В 2009 г. Глокнеру стало известно об исследованиях Syngenta в 1996 году.



Это позволило ему начать новое судебное преследование компании. Теперь иск против Syngenta был подан совместно с двумя группами германских активистов: «Bundnis Aktion Gen-Klage» и «Urs Hans». Фермер выиграл суд и получил от компании компенсацию, которая, тем не менее, не покрывала нанесённый фермеру ущерб.

Поступила информация и от других фермеров в Германии, которые жаловались на патологию органов у животных и массовую гибель скота (см. в приложении перевод статьи и интервью фермера).



Из-за этого много ферм в Германии в настоящее время закрыты. Болезни и гибель скота некоторые фермеры связывают с новым комбикормом, в состав которого вошли ГМО. Сначала умирали телята, потом стали болеть и умирать коровы.



Один фермер сказал, что за 2 года потерял 123 коровы из 240. То, с чем столкнулись фермеры Германии и других стран, аналогично полученным нами результатам в экспериментах, когда от ГМ сои в корме болели, умирали и становились бесплодными крысы[1].

В мире достаточно много исследований о негативном влиянии генетически модифицированных организмов (ГМО) на физиологическое состояние, поведение и репродуктивные функции животных и их потомства.



В настоящее время опубликовано более 1300 научных статей об опасности ГМО. Экспериментальные исследования выявили патологические изменения в желудочно-кишечном тракте, печени, почках, поджелудочной железе, селезёнке, половых органах и др. у животных и их потомства, в корм которых добавляли разные ГМ-культуры.



Так, патология внутренних органов у лабораторных животных была обнаружена британскими исследователями при добавлении к корму ГМ-картофеля[2], итальянскими коллегами – ГМ-сои[3], австралийскими учеными – ГМ-гороха[4], французскими и австрийскими – ГМ-кукурузы[5]. Были работы английских, немецких, российских и французских учёных, которые указывали на связь ГМО с онкологическими заболеваниями[6].

Эти исследования удалось опубликовать, но еще больше осталось неопубликованных работ.



Проведенная нами в России проверка влияния наиболее распространенной линии ГМ-сои (устойчивой к гербициду раундапу, 40.3.2) на потомство лабораторных крыс показала высокую смертность крысят, недоразвитость и бесплодие выживших детёнышей, морфологические и гормональные изменения, нарушение поведения как у взрослых животных, так и у потомства[7].

Что же привело к гибели скота и закрытию ферм в Германии? С чего всё началось? Уильям Энгдаль в своей книге «Семена разрушения…» приводит данные о революции в животноводческом производстве и её последствиях.



Революция началась ещё в начале 1980-х годов в США, а в дальнейшем охватила многие страны, в том числе и Германию.



Новое производство подразумевало «откорм в стойлах», что потом стало называться «процедурами ускоренного вскармливания животных» (КАФО): максимальная прибыль при минимальных затратах.

Агропромышленики запустили процессы, напоминавшие конвейерное производство в автомобилестроении, «позабыв» о том, что имеют дело с живыми организмами. Свиньи, скот и куры больше не выращивались на открытом поле или небольшой ферме. Исчезла система, при которой был уход за каждым животным.



При КАФО была большая концентрация животных в наименьшем и, как правило, закрытом пространстве. Свиней, например, от рождения до убоя могли держать в небольшой клети из бетона и решёток, размером с животное. Животные не могли лежать, что приводило к болезням ног и развитию разных заболеваний. Животные при системе КАФО не видели солнечного света.



Сразу вспомнила, как в российских деревнях хозяйки ласково называли своих коров, разговаривали с ними, ухаживали за ними, выгуливали их на пастбищах. И благодарные животные давали много вкусного и полезного молока.

Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что 10% животных ежегодно гибли от стресса, болезней и травм, смертность некоторых видов кур иногда достигала 28%.



Однако владельцев это не смущало. Они считали, что экономически выгоднее нести некоторые потери, чем вкладываться в надлежащий ветеринарный уход. А как же с жестоким обращением с животными?



Оказалось, что у агробизнеса были «привилегии за счёт щедрых взносов в избирательные кампании конгрессменов», что позволяло им обходить некоторые законы (The Humane Farming Association Factory Farming: The True Costs, San Rafael, California).



При запуске КАФО на некоторых фермах была полная автоматизация: коров доили и кормили роботы-автоматы. Осталось им создать и запустить корову-робота и тогда проблема с молоком, полученным из химикатов, будет решена полностью.

Жестокое обращение с животными привело не только к их заболеваниям, понижению иммунитета, но и к ослабленному здоровью потомства. И когда появились корма с ГМО, то животные стали массово погибать. А далее по хорошо разработанной кем-то схеме.



По рассказу самих фермеров умершее животное забирали для выяснения причины его гибели. Причём сам фермер, а также сообщество фермеров и администрация данного округа должны были оплатить это исследование. Если гибель животных повторялась, то приезжали и забирали оставшихся живых коров, а ферма закрывалась.



Было закрыто очень много ферм, которые существовали десятки лет и передавались от отца к сыну. Рынок молока постепенно стал переходить к транснациональным компаниям. А какое молоко будут производить эти компании и молоко ли это?

Как было выявлено, иногда в молочных продуктах самого молока нет, а вместо него соевая мука, пальмовое масло и разные вкусовые добавки. Много и дёшево. Соя небезопасна из-за высокого уровня фитоэстрогенов в ней (МакАртур Джон, «Соя – убийца мозга»).



А если соя ещё и генетически модифицированная, которая приводит к нарушению работы мозга, изменению гормонального баланса и бесплодию, то это явное освобождение от «лишнего населения».

А что же законопослушные немецкие фермеры? Кричат о помощи, но, похоже, их не слышат.

То же самое сейчас наблюдается и в России, например, в Орловской области, где находится филиал компании Монсанто.



Сначала всем говорят, что в молоке высокий уровень лейкоцитов, (т.е. гной в результате патологии внутренних органов у животных от ГМ корма), потом эту ферму закрывают. А на самом деле нужно только поменять корм.

А что же у людей? То же самое. В больницах много женщин с замёрзшей беременностью, а у тех, кто родили, возникают проблемы с кормлением детей грудным молоком. Но, что самое странное и страшное, – это очереди в «центрах по эстракорпоральному оплодотворению».



Т.е. молодые пары уже не могут сами зачать ребёнка и теперь это нужно делать в лабораторных условиях, но даже ЭКО не всегда помогает. Кто-то всерьёз взялся за сокращение населения на Земле, согласно Меморандуму 200[8].

См. ниже в приложении перевод статьи и интервью фермера о ситуации в Германии.

И.В.Ермакова,

международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности,

вице-президент Академии геополитических проблем



ПРИЛОЖЕНИЕ.