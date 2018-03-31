Почему в Германии гибнет скот и закрываются фермы?
Из-за этого много ферм в Германии в настоящее время закрыты.
Болезни и гибель скота фермеры связывают с новым комбикормом, в состав которого вошли ГМО (соя, рапс и другие) и другие высокобелковые прикормки, повышающие надои молока.
Похоже, что в погоне за «повышением эффективности», все забыли, что мы имеем дело с живыми существами, а не механизмами
Из разных стран уже много лет поступают сообщения о гибели скота, которых кормили ГМ-кормом. Информация об этом была собрана в книге американского журналиста и ученого Джефри Смифа «Генная рулетка» (Smith, 2007) и в книге американского писателя У.Энгдаля«Семена разрушения.
Тайная подоплёка генетических манипуляций» (2009), который последние 20 лет живёт в Германии. Приводятся данные о смерти коров во Франции, об уменьшении потомства свиней, замёрзшей беременности (остановка развития эмбриона на разных сроках беременности) и бесплодии коров в Канаде.
Особенно поражала информация, полученная от немецкого фермера Готфрида Глокнера, который потерял всё стадо коров после того, как стал кормить их трансгенной Bt 176 кукурузой, которую сам же он и выращивал.
Описывая этот факт, У.Энгдаль написал: «Глокнер, фермер с университетским образованием, рассказал австрийскому журналисту, что он был потрясен, когда обнаружил своих коров в липко-белых экскрементах и испытывающих сильную диарею. Их молоко содержало кровь, что-то неслыханное при лактации.
Некоторые коровы внезапно прекратили давать молоко. Затем между маем и августом 2001 года один за другим умерли пять телят, чрезвычайно тревожный случай. Глокнер, в конечном итоге, потерял почти все свое стадо в 70 коров».
На конференции, организованной Центром Российского бизнеса в Европе в июне 2009г., Глокнер рассказал о болезни и смерти животных, показал российским специалистам фотографии с дегенеративными изменениями в мышцах, полуразрушенным выменем у коров.
Немецкий фермер подал иск к компании Syngenta. В 2007 г. суд постановил, что Syngenta скрывает правду об опасности кукурузы Bt 176. Syngenta частично компенсировала Глокнеру потерю его стада из 65 голов, однако отказалась признать связь гибели животных с кукурузой Bt 176. В 2009 г. Глокнеру стало известно об исследованиях Syngenta в 1996 году.
Это позволило ему начать новое судебное преследование компании. Теперь иск против Syngenta был подан совместно с двумя группами германских активистов: «Bundnis Aktion Gen-Klage» и «Urs Hans». Фермер выиграл суд и получил от компании компенсацию, которая, тем не менее, не покрывала нанесённый фермеру ущерб.
Поступила информация и от других фермеров в Германии, которые жаловались на патологию органов у животных и массовую гибель скота (см. в приложении перевод статьи и интервью фермера).
Из-за этого много ферм в Германии в настоящее время закрыты. Болезни и гибель скота некоторые фермеры связывают с новым комбикормом, в состав которого вошли ГМО. Сначала умирали телята, потом стали болеть и умирать коровы.
Один фермер сказал, что за 2 года потерял 123 коровы из 240. То, с чем столкнулись фермеры Германии и других стран, аналогично полученным нами результатам в экспериментах, когда от ГМ сои в корме болели, умирали и становились бесплодными крысы[1].
В мире достаточно много исследований о негативном влиянии генетически модифицированных организмов (ГМО) на физиологическое состояние, поведение и репродуктивные функции животных и их потомства.
В настоящее время опубликовано более 1300 научных статей об опасности ГМО. Экспериментальные исследования выявили патологические изменения в желудочно-кишечном тракте, печени, почках, поджелудочной железе, селезёнке, половых органах и др. у животных и их потомства, в корм которых добавляли разные ГМ-культуры.
Так, патология внутренних органов у лабораторных животных была обнаружена британскими исследователями при добавлении к корму ГМ-картофеля[2], итальянскими коллегами – ГМ-сои[3], австралийскими учеными – ГМ-гороха[4], французскими и австрийскими – ГМ-кукурузы[5]. Были работы английских, немецких, российских и французских учёных, которые указывали на связь ГМО с онкологическими заболеваниями[6].
Эти исследования удалось опубликовать, но еще больше осталось неопубликованных работ.
Проведенная нами в России проверка влияния наиболее распространенной линии ГМ-сои (устойчивой к гербициду раундапу, 40.3.2) на потомство лабораторных крыс показала высокую смертность крысят, недоразвитость и бесплодие выживших детёнышей, морфологические и гормональные изменения, нарушение поведения как у взрослых животных, так и у потомства[7].
Что же привело к гибели скота и закрытию ферм в Германии? С чего всё началось? Уильям Энгдаль в своей книге «Семена разрушения…» приводит данные о революции в животноводческом производстве и её последствиях.
Революция началась ещё в начале 1980-х годов в США, а в дальнейшем охватила многие страны, в том числе и Германию.
Новое производство подразумевало «откорм в стойлах», что потом стало называться «процедурами ускоренного вскармливания животных» (КАФО): максимальная прибыль при минимальных затратах.
Агропромышленики запустили процессы, напоминавшие конвейерное производство в автомобилестроении, «позабыв» о том, что имеют дело с живыми организмами. Свиньи, скот и куры больше не выращивались на открытом поле или небольшой ферме. Исчезла система, при которой был уход за каждым животным.
При КАФО была большая концентрация животных в наименьшем и, как правило, закрытом пространстве. Свиней, например, от рождения до убоя могли держать в небольшой клети из бетона и решёток, размером с животное. Животные не могли лежать, что приводило к болезням ног и развитию разных заболеваний. Животные при системе КАФО не видели солнечного света.
Сразу вспомнила, как в российских деревнях хозяйки ласково называли своих коров, разговаривали с ними, ухаживали за ними, выгуливали их на пастбищах. И благодарные животные давали много вкусного и полезного молока.
Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что 10% животных ежегодно гибли от стресса, болезней и травм, смертность некоторых видов кур иногда достигала 28%.
Однако владельцев это не смущало. Они считали, что экономически выгоднее нести некоторые потери, чем вкладываться в надлежащий ветеринарный уход. А как же с жестоким обращением с животными?
Оказалось, что у агробизнеса были «привилегии за счёт щедрых взносов в избирательные кампании конгрессменов», что позволяло им обходить некоторые законы (The Humane Farming Association Factory Farming: The True Costs, San Rafael, California).
При запуске КАФО на некоторых фермах была полная автоматизация: коров доили и кормили роботы-автоматы. Осталось им создать и запустить корову-робота и тогда проблема с молоком, полученным из химикатов, будет решена полностью.
Жестокое обращение с животными привело не только к их заболеваниям, понижению иммунитета, но и к ослабленному здоровью потомства. И когда появились корма с ГМО, то животные стали массово погибать. А далее по хорошо разработанной кем-то схеме.
По рассказу самих фермеров умершее животное забирали для выяснения причины его гибели. Причём сам фермер, а также сообщество фермеров и администрация данного округа должны были оплатить это исследование. Если гибель животных повторялась, то приезжали и забирали оставшихся живых коров, а ферма закрывалась.
Было закрыто очень много ферм, которые существовали десятки лет и передавались от отца к сыну. Рынок молока постепенно стал переходить к транснациональным компаниям. А какое молоко будут производить эти компании и молоко ли это?
Как было выявлено, иногда в молочных продуктах самого молока нет, а вместо него соевая мука, пальмовое масло и разные вкусовые добавки. Много и дёшево. Соя небезопасна из-за высокого уровня фитоэстрогенов в ней (МакАртур Джон, «Соя – убийца мозга»).
А если соя ещё и генетически модифицированная, которая приводит к нарушению работы мозга, изменению гормонального баланса и бесплодию, то это явное освобождение от «лишнего населения».
А что же законопослушные немецкие фермеры? Кричат о помощи, но, похоже, их не слышат.
То же самое сейчас наблюдается и в России, например, в Орловской области, где находится филиал компании Монсанто.
Сначала всем говорят, что в молоке высокий уровень лейкоцитов, (т.е. гной в результате патологии внутренних органов у животных от ГМ корма), потом эту ферму закрывают. А на самом деле нужно только поменять корм.
А что же у людей? То же самое. В больницах много женщин с замёрзшей беременностью, а у тех, кто родили, возникают проблемы с кормлением детей грудным молоком. Но, что самое странное и страшное, – это очереди в «центрах по эстракорпоральному оплодотворению».
Т.е. молодые пары уже не могут сами зачать ребёнка и теперь это нужно делать в лабораторных условиях, но даже ЭКО не всегда помогает. Кто-то всерьёз взялся за сокращение населения на Земле, согласно Меморандуму 200[8].
См. ниже в приложении перевод статьи и интервью фермера о ситуации в Германии.
И.В.Ермакова,
международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности,
вице-президент Академии геополитических проблем
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Хотя речь шла об экономических последствиях, подрывающих фермерские хозяйства, о здоровье коров и общем положении со снабжением населения молочными продуктами, проблема слишком мало обсуждается в СМИ, научном сообществе и диетологами.
В начале 80-ых средние надои у коров составляли около 20 литров в день, сегодня коровы «высокопроизводительные» и вырабатывают уже порядка 40 литров молока.
Учитывая, что 8 литров в день вполне достаточно для естественного питания теленка, такое перепроизводство имеет серьезные последствия для здоровья самих животных.
Ранее продолжительность жизни коровы составляла порядка 25 лет, сегодня продолжительность её жизни снизилась до 5 лет.
Выделяющийся из мочевины цитотоксин разрушает клетки печени и почек.
Здоровые органы для сравнения
От редакции ИВК. Что из себя представляет мочевина и следует ли пугаться этого термина. «Выводимой мочевиной» называют конечный продукт белкового обмена у млекопитающих.
Для повышения надоев животных дополнительно прикармливают как высокобелковыми прикормками – соей, рапсом, горохом (сегодня генномодицированными), так и искусственной мочевиной/ карбамидом.
Визуально — это крупнотоннажный продукт, выпускаемый мелкими гранулами солоновато-горького вкуса, содержащими порядка 46% азота. Используется на территории России с середины 1950-х годов. В рубце коров карбамид (искусств. мочевина) превращается в аммиак, из которого впоследствии вырабатывается микробный белок.
Объёмы рубца коровы достаточно велики и могут достигать порядка 100 литров.
Карбамид, так же вырабатываемый коровой из природной пищи, влияет на выработку молока (белка). Выводится при помощи почек и потовых желёз, поэтому его наличие в молоке естественно. Молоко, содержащее мочевину, пригодно к использованию и не содержит губительных для микрофлоры человека элементов.
Вопрос лишь в использовании искусственных компонентов и ГМО. Когда корма были естественными, вопросов о регуляции качества молока по содержанию карбамида не возникало.
Сегодня, при «промышленном производстве», нормы содержания мочевины установлены в диапазоне от 150 до 300 мг/л молока.
При этом переизбыток карбамида негативно влияет на работу печени коровы и способен вызвать летальный исход. Для повышения полезности молока и продуктов молочного направления рекомендуется регулярно следить за тем, чтоб уровень мочевины находился в рамках нормы.
Увеличение надоев было достигнуто за счет специального откорма, изменяющего выработку карбамида («мочевины»).
Вот что пишет ветеринарный врач д-р Карл-Хайнц Шмак (Karl-Heinz Schmack) в своей статье в журнале «Гессенский фермер» («Hessenbauer», № 41/2008): «…Самая большая катастрофа для здоровья коров и экономики молочного животноводства – это использование белковых прикормок и установка норм содержания молочного карбамида на уровне ± 250 мг на литр молока.
Эти заявления являются следованием принципам псевдонаучной ерунды! Причиной сокращения жизни коров становится прогрессирующая дегенерация печени и почек…».
Редакция новостей получила письмо от фермера, занимающегося разведением молочных коров, принципиально подтверждающее заявление доктора Шмака и объясняющее его на основании личного опыта.
Фермер рассказывает о патологии печени у животных, которая в книге д-ра Шмака «Заблуждения о болезнях коров и мочевине» названа «синдромом прогрессирующей дегенерации крупного рогатого скота». Фермер пишет:
«Основной факт, это определение оптимального количества белка и содержания параметров мочевины в молоке. Этот параметр, согласно официальных научных рекомендаций, должен достигать значения 250 мг мочевины на литр молока. Если это значение достигнуто или даже превышено, значит потребление коровой белка находится в оптимальном диапазоне, устраивающем диетологов для молочных коров.
Чтобы лучше понять последствия использования таких кормов, дам краткое пояснение, как корова потребляла белки в естественных условиях:
Корова – это животное, чьи предки миллионы лет жили в степях и на других пастбищах, где тогда не было никаких фермеров, применяющих азотные удобрения, так же коров никто не откармливал высокобелковыми кормами (протеиновым концентратом из жмыха сои и рапса, горохом и фасолью).
Корова сама получала питательные вещества и выделяла их них необходимый азот, как основной материала для выработки белка.
Природным решением стало формирование особого желудочно-кишечного тракта с рубцом – в качестве «основного желудка».
По сути, это большой сосуд для брожения с триллионами бактерий. Где и переваривается пища. Белок расщепляется до аммиака и мочевины, которые бактерии используют в качестве сырья для построения собственного белка.
В отличие от расщепления белков в пищеводе человека или свиньи, преобразования не заканчиваются на аминокислотах, но попадают в организме коров вместе с сырьем для выработки азота.
Эта бактериальная масса движется дальше по пищеварительному тракту и переваривается в тонкой кишке, поглощающей яичные белки.
Почему эта сложная система: на мой взгляд, это как в биореакторах цианобактерии способны использовать нитрат аммония, который затем повторно используется для производства белка. Но этот процесс в рубце не был никогда мной изучен полностью.
Дьявольские изменения в этой системе питания начались с введением в корм компонентов с содержанием белка на уровне более 20%, что заставило организм коровы вырабатывать в год 10000 литров молока или более.
Это привело к резкому увеличению количества мочевины в организме коровы, превышающих способность детоксикации печени и почек.
Мочевина, как цитотоксин, разрушает клетки печени и почек (см. прилагаемую фотографию выше), в результате чего почки все меньше и меньше справляются с выведением из организма избытка мочевины.
Это проверяется по измерениям содержания мочевины в моче. Здоровая корова почки вырабатывает мочу, содержащую порядка 3000 мг мочевины на литр. Чем больше повреждены почки коровы, тем меньше это значение.
Сегодня в Германии у всех коров среднее содержание мочевины составляет менее 1000 мг на литр мочи. Самое низкое значение было установлено на уровне 160 мг на литр мочи.
Все неизбежные осложнения, такие как мастит, метрит, распухшие суставы, кровавый пот и пр. были описаны на последнем Конгрессе животноводов в Лиссабоне[9].
Мы полагаем, что более 90% коров имеют разрушение печени и повреждение почек, которые ставят их в разряд «алкоголиков в терминальной стадии». Кроме того, повреждения печени и почек получает и телята, причем ещё в утробе матери. Таким образом, в течение поколений вырождение становится все больше.
В конечном счёте, это приводит к тому, что телята более не являются жизнеспособными.
Для того чтобы проверить эти факты, я купил в двух супермаркетах по 5 пакетов цельного молока, и попросил исследовать его в Гессенской испытательной лаборатории молока.
Обратите внимание, это молоко от разных фермеров было собрано молоковозами, затем переливалось в промежуточные емкости для хранения и обработки, неоднократно смешиваясь между собой, прежде чем быть разлитым в бутылки.
Большинство образцов имели содержание мочевины порядка 280 мг/ л молока. Наибольшее значение – 293 мг/л, наименьшее – 160 мг/л.
Конечно, вы можете сказать, что «это легкомысленная, а возможно даже порочная практика» – сравнить содержание мочевины в молоке и в самой моче, можно было бы прийти к утверждению, что мы имеем повышенное содержание мочевины в молоке.
Меду тем, собранные данные вызывают серьезные подозрение, поскольку обусловлены патологическим состоянием печени и почек коров. Это также может быть одной из причин огромного увеличения непереносимость молока у населения, что в срочном порядке нуждается в научных исследованиях».
Об опасности повышенного содержания азота в продуктах питания говорит исследование госпиталя Род Айланда.
Руководитель исследований Сюзанн де ла Монте высказала свои опасения в «Журнале болезни Альцгеймера», что нитрозамины на клеточном уровне могут не только привести к раку, но и вызвать другие заболевания, такие как сахарный диабет второй степени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Так как эта проблема для всех заинтересованных компаний и лиц, отвечающих за безопасность пищевых продуктов и продовольственную безопасность, видимо «не существуют» и отрицается, ExtremNews будут проводить дальнейшие исследования и для дальнешего создания видео-отчетов, просим присылать сообщения от пострадавших фермеров, специалистов и ученых на адрес электронной почты milch@extremnews.com .
Для получения дополнительной информации о производстве и кормлении молочного скота молочного также можно найти в нашем отчете: экономические и экологические преимущества пастбищ для животноводческих ферм[10].
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
вот вот ,хоть бы они все подохли эти гмоошники,но к сожалениювсе наоборот ,дохнуть будем мы,произошло обьединение Бауер(хим оружие,удобрение)и Монсато(гмо фонды ).Наши большие урожай без собственного семенного фонда ,так же и курам -это же ловушка,чистый обман.Все мало мало богатые имеют собственные фермы.В РБ тоже бум закладки ферм-1200шт на израильские деньги.Вчера слышу гневную речь бати-что это такое ,ставят нас на коени,унижают,не хотят брать молоко наших ферм и за взятки русские чиновники завезли сухое молоко из Индонезии.Будем разбираться и если Путин не услышит при встрече ,уйдем в другие страны.Все хотят накормить бедный народ,без разницы чем,официально в РБ ГМО продукция вроде бы не производится ,но корма ,добавки ,все с ГМО.,то есть производить нельзя вроде бы ,а есть можно.
loading...
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/03/26/n_11333641.shtml?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=10992&utm_content=1556278&utm_campaign=11036
Очевидец пожара в Кемерово рассказала, как охранники мешали детям спасаться из здания
26.03.2018 | 10:53
В Кемерово охранники торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» перекрыли проходы по лестницам во время пожара, из-за чего оказавшиеся на четвертом этаже дети не могли спуститься, передает РИА «Новости».
По словам матери одной из находивших в ТЦ девочек Валентины Клопенко, дети решили поиграть в автоматы на четвертом этаже. Когда они зашли в игровую и увидели огонь и дым, ее дочь с подружкой стали убегать, но их не пропускали охранники.
«Я спрашивала: «Кто вас не пропускает?» Они отвечают: «Охранники, дядьки в форме». Говорили: «Идете по другой лестнице, в другую сторону». Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: «Идите по другой лестнице». Они к другой лестнице, тоже не пропускают. “