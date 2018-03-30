Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 марта 2018
- 10:46 В автобусе с боевиками.
- 10:06 Франция отправит войска в Манбидж.
- 01:45 В Минобороны ответили на статьи об израильских F-35, «обманувших ПВО РФ» в Сирии.
- 01:24 Российские военные предотвратили террористическую бойню под Дамаском.
- 00:06 Госдеп назвал Россию «огромной частью проблемы» в Сирии.
- Вчера 23:08 СРОЧНО: Трамп заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 22:16 США уйдут из Сирии.
В автобусе с боевикамиВ
Сирийский корреспондент пробрался в один из автобусов с боевиками "Файлах-аль-Рахман", которых вывозили из Восточной Гуты в Идлиб и немного пообщался с боевиками.
Текучка по Сирии как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
PS. На заглавной фотографии сирийские солдаты провожают тех, кто решил уехать.
Скоро им предстоит снова встретится в южном Идлибе.
Франция отправит войска в Манбидж
После вчерашнего заявления Трампа о том, что войска США очень скоро уйдут из Сирии https://colonelcassad.livejournal.com/4085249.html, Госдеп США недоуменно заявил, что его никто в известность об этом не поставил. Причем уже не в первый раз наблюдается подобная несогласованность действий Белого Дома и Государственного Департамента. Но дальнейшее было еще интереснее – после переговоров в Париже с представителями курдских партий, Макрон объявил, что Франция направит войска в Манбидж, чтобы не допустить его захвата Турцией. На деле, французские войска уже давно действуют на территории Ирака и Сирии (спецназ, артиллерия, разведка, авиация), но тут Макрон решил обозначить цели этого присутствия, после чего турецкая пресса разразилась саркастическими комментариями в духе "теперь Франция не может жаловаться на атаки террористов, так как она решила защищать террористов РПК в Манбидже" и что в вопросе необходимости ухода курдов из Манбиджа это ничего не меняет.
По заявлению Макрона, французские войска "скоро" отправятся в Манбидж. Каких-то конкретных сроков не называлось. Про то, что Францию в Сирию никто не приглашал, в Париже даже не заикаются. Франция с точки зрения международного права тут конечно является очевидным агрессором, действующим на территории суверенного государства.
Анонс прибытия французских войск никак не остановил Турцию от новых угроз в адрес Манбиджа, которые связаны с тем, что все курдские формирования должны убраться на восточный берег Евфрата, иначе турецкая армия и подконтрольные боевики начнут штурм города. Замена американцев на французов мало что меняет в этом вопросе, пока флаги YPG торчат в Манбидже. Турция уже объявила, что ее не устраивает какое-либо посредничество Франции в отношениях с YPG и ситуация мирно разрешится только выполнением турецкого ультиматума, который содержит в себе необходимые условия обеспечения безопасности турецких границ.
Турция также не верит попыткам США спрятать курдское присутствие за созданием фейковых квази-арабских структур вроде "военного совета Манбиджа", резонно считая все это имитационными мероприятиями, которые призваны скрыть реальные замыслы США и их курдских марионеток по созданию на территории Сирии курдского квази-государства, которое угрожает территориальной целостности Турции.
В целом, кризис вокруг Манбиджа продолжает нарастать. Ставка США на курдский проект очевидно привела к серьезным противоречиям в отношениях США и НАТО с Турцией и повысила издержки для долгосрочной политики США в регионе, отсюда и примечательные петляния американской политики, которая пытается усидеть на двух стульях, не порвав отношения с курдами и Эрдоганом. Попытка подсунуть вместо себя Макрона, выглядит как спешная эрзац-мера, дабы снизить остроту кризиса в отношениях с Анкарой и угрозу столкновения "союзников" по НАТО,
В Минобороны ответили на статьи об израильских F-35, «обманувших ПВО РФ» в Сирии
Источник в Минобороны РФ прокомментировал непроверенную информацию некоторых СМИ о том, что истребители ВВС Израиля якобы обманули российские системы ПВО в Сирии и совершили разведывательный полёт на большой высоте.
«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что „израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте”, — полная глупость», — сообщил военнослужащий.
Офицер уточнил, что любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем противовоздушной обороны большинства государств.
«Что касается российских средств ПВО в САР, то они надёжно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», — заявил представитель оборонного ведомства.
Ранее некоторые СМИ опубликовали непроверенную информацию со ссылкой на малоизвестную кувейтскую газету Al-JArida, которая сообщила, что её источники заявляют о том, что 2 современных американских истребителя F-35 ВВС Израиля якобы провели разведку в воздушных пространствах Сирии, Ирана и Ирака.
Читайте также: Шок ВВС Израиля: Дрон ВКС России ушёл от 2-х американских ракет и истребителя (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные предотвратили террористическую бойню под Дамаском
Российские военнослужащие пресекли попытку кровавых терактов в автобусах с беженцами в пригороде Дамаска — Восточная Гута и изъяли 48 поясов смертников со взрывчаткой.
Об этом в четверг рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
«Мы каждый день получаем от граждан информацию. 4 дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами шахидов, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась», — сообщил глава российского оборонного ведомства.
Генерал Шойгу уточнил, что российские военные в понедельник изъяли 7 «поясов шахидов», во вторник — 32, в среду — 9.
Читайте также: Котёл под Дамаском почти зачищен: Действия Армии России привели к колоссальному результату — репортаж РВ (ВИДЕО)
Госдеп назвал Россию «огромной частью проблемы» в Сирии
Россия является частью большой проблемы в Сирии, как и Иран, заявила на брифинге для журналистов официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
«Они (Россия — прим.ред.) ничего не делают для того, чтобы помочь в Сирии. Россия — это огромная часть проблемы для десятка тысяч мирных жителей, которые были убиты, и их продолжают убивать, каждый день, как мы видим это по видео, исходящих из Восточной Гуты. Россия ответственна за это. Иран также несет ответственность», — сказала Науэрт.
При этом представитель госдепа США не представила доказательств в подтверждение своих слов.
Она также отметила, что США не считают, что «Россия будет помогать сейчас» по Сирии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Восточная Гута практически полностью освобождена от боевиков в результате успешной контртеррористической операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ.
Читайте также: «Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ
СРОЧНО: Трамп заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии (ВИДЕО)
Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют уйти из Сирии «очень скоро».
«Мы вышибаем дух из ИГИЛ*, мы уйдём из Сирии очень скоро», — сказал он во время выступления в Ричфилде.
«Пусть другие люди теперь позаботятся об этом (о проблемах САР, — прим. РВ)», — добавил президент США.
Читайте также: Удар по США: Ход России ведёт к большому поражению Вашингтона в Афганистане и Азии
* запрещенная в РФ террористическая организация
США уйдут из Сирии
Трамп объявил https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/trump-says-the-us-leaving-syria-very-soon-let-the-other-people-take-care-of-it, что войска США очень скоро покинут Сирию.
По словам Трампа, победа над ИГИЛ почти достигнута и "наши парни могут вернуться домой с победой".
Относительно дальнейших событий в Сирии, Трамп заявил, что пусть другие этим занимаются.
Стоит понимать, что эти заявления происходят одновременно с развертывание дополнительных опорных пунктов в районе Ат-Танфа и в Рожаве, так что нельзя исключать, что все это риторика, чтобы успокоить Эрдогана, который грозится напасть на удерживаемый американцами Манбидж.
Ну и сам термин "скоро", достаточно растяжим во времени. Тем более, как мы знаем из российской практики – объявить о выводе и вывести войска, это две большие разницы.
Позиции США в районе Манбиджа.