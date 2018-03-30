Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 марта 2018

Источник в Минобороны РФ прокомментировал непроверенную информацию некоторых СМИ о том, что истребители ВВС Израиля якобы обманули российские системы ПВО в Сирии и совершили разведывательный полёт на большой высоте.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что „израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте”, — полная глупость», — сообщил военнослужащий.

Офицер уточнил, что любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем противовоздушной обороны большинства государств.

«Что касается российских средств ПВО в САР, то они надёжно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее некоторые СМИ опубликовали непроверенную информацию со ссылкой на малоизвестную кувейтскую газету Al-JArida, которая сообщила, что её источники заявляют о том, что 2 современных американских истребителя F-35 ВВС Израиля якобы провели разведку в воздушных пространствах Сирии, Ирана и Ирака.

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