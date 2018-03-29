В Волоколамском районе Подмосковья введут режим ЧС 

В Волоколамском районе Подмосковья начинается процедура ввода режима чрезвычайной ситуации, сообщил и. о. главы района Андрей Вихарев.

«Мы заседали и приняли решение. Мы начинаем процедуру ввода ЧС (…) завтра мы отправляем на КЧС Московской области (комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС) и после этого начинаем процедуру», — сказал он местным жителям, собравшимся в четверг вечером у здания местной администрации.

Тем временем, как сообщили «Интерфаксу» представители инициативной группы активистов, в настоящий момент митинг у здания администрации подходит к концу.

По их словам, мероприятие у здания администрации проходило под наблюдением сотрудников полиции и Росгвардии, однако задержаний или каких-либо инцидентов не было.

Активисты сообщили, что накануне нескольким детям снова стало плохо, предположительно из-за выбросов газа с полигона «Ядрово», после чего было принято решение провести митинг у здания администрации.

Отравления из-за свалки

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

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