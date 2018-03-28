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Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 марта 2018

15:47. 28 марта 2018 Просмотров - 695 Нет комментариев Опубликовал:

Сделка в Таль-Рифате

Согласно продолжающей просачиваться информации из протурецких источников, Таль-Рифат и Менаж, а также 18 небольших поселков примыкающих к Африну были обменяны на города Джиср-аль-Шугур и Маарат-аль-Нуман в южном Идлибе.
Относительно Джиср-аль-Шугур, то город находится под контролем уйгурских джихадистских группировок, которые помимо борьбы против сирийского правительство, связаны с уйгурскими сепаратистами на территории Китая.
В районе Маарат-аль-Нуман имеется существенное скопление боевиков "Ан-Нусры" и обмен можно обставить как борьбу с радикальными джихадистами. Если таковой обмен произойдет, то практически невероятно, что боевики смогут и далее удерживать Эль-Латаминский выступ, который окажется под угрозой окружения.
Для Асада в данной ситуации такой обмен обещает восстановление полного контроля над северной Латакией и Северной Хамой. Полагаю, в ближайшие дни формат сделки в Таль-Рифате прояснится. Официальных комментариев по этому обмену пока нет. Госдеп США также не смог ответить что-то конкретное, когда на брифинге для прессы был задан вопрос про этот обмен.

Стоит отметить, что в последние дни активизировались авиаудары ВКС РФ по позициям боевиков в Северной Хаме (Хан-Шейхун, Морек, Эль-Латамин).

Это может предвещать и более масштабные операции САА и союзников по занятию Южного Идлиба. Как раз тех районов, куда вывозят боевиков из Восточной Гуты.

Потенциально, группировка боевиков, с поправкой на фрагментацию и вновь прибывших, может насчитывать порядка 30-35 танков, от 50 до 60 различных ББМ, свыше 50 орудий и минометов калибром свыше 100-мм, несколько РСЗО и до 14 000 личного состава. Этого добра им должно хватить примерно на 2-3 недели полноценного сражения.
Стоит также отметить, что посланник Сирии при ООН заявил, что "химическое кино", которое не удалось запустить в Восточной Гуте, теперь готовится в Идлибе. Адресат у кино все тот же. Спонсоры те же самые.
Кроме того, Сирия в очередной раз подтвердила, что намерена вернуть под свой контроль всю территорию страны, включая Африн, Идлиб, Ракку, а также Голанские высоты.

Чуть более подробно по ситуации в Идлибе вот здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5aaad8261aa80c8c00982e2f/siriia-27-marta-5aba951b0422b4f884068431

Стоит отметить, что "Ан-Нусра" в ходе вчерашних боев с "умеренной оппозицией" потеряла 2 Т-72 и Т-55 доставшийся оппонентам в виде трофея, 2 БМП, 3 ЗУшки, 3 тачанки и около 30 боевиков.

Прочая текучка по Сирии как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Метки: главное, компиляция
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