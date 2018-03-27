Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 марта 2018
- 19:31 Фильтрация.
- 18:23 Восточная Гута и Северная Сирия. 27.03.2018.
- 05:30 Ультиматум: США и осколки ИГИЛ хотят отрезать от Сирии восточную часть.
Фильтрация
Интересные фото из Восточной Гуты. Российские солдаты охраняют группу мужчин вышедших с территории контролируемой боевиками.
Похоже на то, что обеспечивают процесс фильтрации, так как среди гражданских могут скрываться боевики сбрившие бороды и избавившиеся от оружия и документов.
Стандартных шевронов военной полиции не заметно, так что либо какие-то "спецы", либо "частники".
Касательно последних, то как закон о ЧВК был рассмотрен в правительстве и отклонен.
Правительство не поддержало законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), сообщается в заключении кабинета министров. В документе сказано, что положения проекта закона противоречат части 5 статьи 13 Конституции, согласно которой запрещается деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Также в статье 71 Основного закона указывается, что вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находятся в ведении государства. Ранее законопроект не поддержали в Минобороны, в Минфине, в МИДе, а также в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. Против документа высказались в Генпрокуратуре и Минюсте.
В целом, даже несмотря на поддержку этого законопроекта со стороны Лаврова https://colonelcassad.livejournal.com/3937016.html, маловероятно, что он был бы принят до конца сирийской войны, хотя возвращение к этой теме объективно неизбжено, просто потому, что существенное подобный организаций с неопределенным правовым статусом будет периодически порождать различные коллизии.
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Восточная Гута и Северная Сирия. 27.03.2018
Коротко по Восточной Гуте.
1. Продолжается вывоз боевиков из южного котла. Сегодня в Идлиб прибыл 3-й конвой с окруженцами из Джобара, Ирбина и Замалки. Полный переход территории южного котла под контроль сирийской армии ожидается в течении пары дней.
2. Достигнуты предварительные договоренности по капитуляции Думы. Сегодня из города боевики выпустили большое кол-во гражданских. Существуют еще определенные противоречия, которые будут устранятся в ближайшие дни. Боевики по сути пытаются выторговать себе лучшие условия перед выездом.
3. В целом, есть ненулевая вероятность, что ко второй неделе апреля Восточная Гута будет освобождена полностью. Для оценки масштаба происходивших событий – ретроспектива карт сражений в Восточной Гуте с 2014 года https://syriamaps.wordpress.com/2016/01/13/battle-of-east-ghouta/
4. С начала операции в феврале на территорию сирийской армии вышло более 140 000 человек. Примечательно, что европейские страдальцы резко теряют интерес к их судьбе, когда они оказываются на территории под контролем Асада.
Коротко по северной Сирии.
1. В Африне продолжаются спорадические нападения курдов на турецких военных и боевиков ССА. При всем наносимом ущербе, не видно причин, по которым это сопротивление не будет придавлено, как это было сделано в горах юго-восточной Турции.
2. После переговоров турецких военных с представителями российской военной полиции, сегодня в Таль-Рифат прибыл турецкий военный конвой с переговорщиками. Пару часов назад сирийские, турецкие и российские источники сообщили, что Таль-Рифат будет передан турецкой армии. Остатки сил YPG так же покинут этот район. На что обменяли Таль-Рифат пока загадка – по сообщениям турецких источников, представители Дамаска требовали передачу под контроль правительству части территорий в Латакии, которую контролируют боевики. Как альтернатива – Турция закроет глаза на ликвидацию оставшихся анклавов в Западной Сирии (Растанский котел, Каламун и т.д.) Полагаю, формат очередной сделки проявится в ближайшие дни.
3. В районе Ракки вспыхнули беспорядки, где местные арабы взбунтовались против налога "на помощь Африну". Пострадили дестяки местных и солдат SDF. Стоит помнить, что к западу от Евфрата, курды контролируют территории с преобладающим арабским населением, которое не в восторге от курдских порядков. После бунта, арестованы десятки местных арабов.
4. Эрдоган продолжает настаивать на занятии Манбиджа. США по-прежнему отказываются убирать оттуда войска, о чем Пентагон в очередной раз официально уведомил. Стороны вошли в своеобразный клинч. Боевики ССА заявляют, что готовы предоставить 12 000 боевиков для наступления на Манбидж, где развернуто порядка 700 американских солдат и около 5000 курдов. Боевики готовы выполнить приказ Эрдогана по выдавливанию курдов и американцев из Манбиджа. Как заявил Эрдоган, у Трампа нет способа решить проблему Манбиджа, поэтому эту проблему решит Турция. Кроме того, Эрдоган фактически обвинил окружение Трампа в том, что оно принимает решение за президента и подталкивает США к конфликту с Турцией.
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Ультиматум: США и осколки ИГИЛ хотят отрезать от Сирии восточную часть
Как уже сообщала «Русская Весна», 25 марта 2018 года в Комитете по управлению восточными территориями (г. Сальхиях, пров. Дейр эз-Зор) состоялась встреча представителей госвласти Сирийской Арабской Республики и местного самоуправления с делегацией курдских формирований, контролирующих территории на восточном берегу Евфрата.
Военный источник из САР рассказал «Русской Весне» новые подробности о происходящих событиях.
В составе курдской делегации прибыли три шейха арабских племен Заевфратья: Хусейн Хафар аль-Хейл, Сутхи Сабах аль-Аммаш и Джабр аль-Джаббар.
В присутствии курдских представителей шейхи сделали официальное заявление, адресованное сирийским властям.
Шейхи проигиловских племён ставят ультиматум Дамаску
По их словам, земли к востоку от Евфрата являются зоной интересов племен, вошедших в т. н. «Демократическую Федерацию Северной Сирии» (создана в 2017 году по инициативе Соединённых Штатов на территории сирийских провинций Эль-Хасака, Ракка и в восточной части провинции Дейр-Эз-Зор).
На этом основании шейхи объявили о том, что в ближайшее время любые лояльные Дамаску учреждения на восточном берегу Евфрата будут ликвидированы. Все проправительственные формирования они потребовали отвести за реку.
Судя по отсутствию возражений со стороны курдских командиров, с ними это заявление было согласовано.
Таким образом, Комитету по управлению восточными территориями фактически выдвинут ультиматум.
Сделавшие это шейхи представляют кланы, которые ранее сотрудничали с ИГИЛ* и получали долю доходов от контрабанды нефти.
После разгрома террористов сирийской армией при поддержке ВКС России, эти племена стали ориентироваться на сотрудничество с американцами.
Однако до последнего времени у них были сложные отношения с курдскими формированиями, установившими контроль над основными нефтегазовыми месторождениями в данном регионе. Поэтому шейхи держались в тени, пока отряды бывших «игиловцев» вели боевые действия против курдов на границе провинций Эль-Хасака и Дейр-Эз-Зор.
С конца февраля обстановка стала изменяться.
Курды отдают бывшим «игиловцам» контроль над нефтью
Опасаясь турецкого вторжения, курды согласились уступить свои доходы от продажи углеводородов и контрабанды племенам, ранее поддерживавшим ИГИЛ. Сразу после этого атаки «игиловцев» на курдские позиции прекратились. Началась переброска боевиков к Евфрату, усилилась диверсионная деятельность против правительственных сил. Подкрепления боевиков прибывают с территории Ирака, через контролируемые курдами участки границы.
Более того, из бывших «игиловцев» созданы отряды племенного ополчения, вошедшие в состав т. н. «Демократических сил», курируемых Пентагоном. Сотни боевиков, как из числа ранее взятых курдскими отрядами в плен, так и добровольно поменявших «место службы» в связи с переориентаций своих племенных шейхов на новых «партнеров», прибыли в последнее время на левый берег Евфрата из провинций Ракка и Эль-Хасака.
США хотят отрезать от Сирии восточную часть
В своей борьбе против сторонников правительства, как показали недавние события у нефтегазовых полей Асба и Конако, они полностью могут рассчитывать на поддержку авиации и спецназа возглавляемой США «международной коалиции».
Можно сделать вывод о том, что с ведома американцев заключена сделка между курдами и проигиловскими племенами Заевфратья.
Цель — отрезать от Сирии её восточную часть, столь богатую полезными ископаемыми. Это соответствует американским планам по разделу сирийского государства. В дальнейшем нашедшие пристанище в рядах «Демократических сил» игиловские головорезы снова могут быть использованы против Дамаска.
При этом можно только догадываться, что бывшие боевики ИГИЛ готовят тем соплеменникам, которые ранее бежали от них на территории, подконтрольные сирийскому правительству, а теперь пытаются возвращаться на восточный берег Евфрата.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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