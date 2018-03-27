Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 марта 2018

Как уже сообщала «Русская Весна», 25 марта 2018 года в Комитете по управлению восточными территориями (г. Сальхиях, пров. Дейр эз-Зор) состоялась встреча представителей госвласти Сирийской Арабской Республики и местного самоуправления с делегацией курдских формирований, контролирующих территории на восточном берегу Евфрата.

Военный источник из САР рассказал «Русской Весне» новые подробности о происходящих событиях.

В составе курдской делегации прибыли три шейха арабских племен Заевфратья: Хусейн Хафар аль-Хейл, Сутхи Сабах аль-Аммаш и Джабр аль-Джаббар.

В присутствии курдских представителей шейхи сделали официальное заявление, адресованное сирийским властям.

Шейхи проигиловских племён ставят ультиматум Дамаску

По их словам, земли к востоку от Евфрата являются зоной интересов племен, вошедших в т. н. «Демократическую Федерацию Северной Сирии» (создана в 2017 году по инициативе Соединённых Штатов на территории сирийских провинций Эль-Хасака, Ракка и в восточной части провинции Дейр-Эз-Зор).

На этом основании шейхи объявили о том, что в ближайшее время любые лояльные Дамаску учреждения на восточном берегу Евфрата будут ликвидированы. Все проправительственные формирования они потребовали отвести за реку.

Судя по отсутствию возражений со стороны курдских командиров, с ними это заявление было согласовано.

Таким образом, Комитету по управлению восточными территориями фактически выдвинут ультиматум.

Сделавшие это шейхи представляют кланы, которые ранее сотрудничали с ИГИЛ* и получали долю доходов от контрабанды нефти.

После разгрома террористов сирийской армией при поддержке ВКС России, эти племена стали ориентироваться на сотрудничество с американцами.

Однако до последнего времени у них были сложные отношения с курдскими формированиями, установившими контроль над основными нефтегазовыми месторождениями в данном регионе. Поэтому шейхи держались в тени, пока отряды бывших «игиловцев» вели боевые действия против курдов на границе провинций Эль-Хасака и Дейр-Эз-Зор.

С конца февраля обстановка стала изменяться.

Курды отдают бывшим «игиловцам» контроль над нефтью

Опасаясь турецкого вторжения, курды согласились уступить свои доходы от продажи углеводородов и контрабанды племенам, ранее поддерживавшим ИГИЛ. Сразу после этого атаки «игиловцев» на курдские позиции прекратились. Началась переброска боевиков к Евфрату, усилилась диверсионная деятельность против правительственных сил. Подкрепления боевиков прибывают с территории Ирака, через контролируемые курдами участки границы.

Более того, из бывших «игиловцев» созданы отряды племенного ополчения, вошедшие в состав т. н. «Демократических сил», курируемых Пентагоном. Сотни боевиков, как из числа ранее взятых курдскими отрядами в плен, так и добровольно поменявших «место службы» в связи с переориентаций своих племенных шейхов на новых «партнеров», прибыли в последнее время на левый берег Евфрата из провинций Ракка и Эль-Хасака.

США хотят отрезать от Сирии восточную часть

В своей борьбе против сторонников правительства, как показали недавние события у нефтегазовых полей Асба и Конако, они полностью могут рассчитывать на поддержку авиации и спецназа возглавляемой США «международной коалиции».

Можно сделать вывод о том, что с ведома американцев заключена сделка между курдами и проигиловскими племенами Заевфратья.

Цель — отрезать от Сирии её восточную часть, столь богатую полезными ископаемыми. Это соответствует американским планам по разделу сирийского государства. В дальнейшем нашедшие пристанище в рядах «Демократических сил» игиловские головорезы снова могут быть использованы против Дамаска.

При этом можно только догадываться, что бывшие боевики ИГИЛ готовят тем соплеменникам, которые ранее бежали от них на территории, подконтрольные сирийскому правительству, а теперь пытаются возвращаться на восточный берег Евфрата.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.