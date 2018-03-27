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Новый претендент

23:14. 27 марта 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:


На закончившемся в Берлине турнире претендентов на матч с чемпионом мира по шахматам победу одержал Фабиано Каруана.
В свое время его сманили из Италии в США и не прогадали. С его помощью США не только выиграли шахматную Олимпиаду, но и впервые с 1972 года, когда Фишер победил Спасского, американский шахматист сыграет в матче на первенство мира. Это мы привыкли, что наши гроссмейстеры либо владели короной, либо играли в матчах за нее, а для американцев почти полвека это было недостижимой мечтой.

Его победа оказалась вполне заслуженной, после поражения в 12-м туре от Карякина, Каруана выиграл две оставшиеся партии и обогнал конкурентов на очко. Карякин последние две партии сыграл вничью и поделил 2-3 место с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. В последнем туре Карякину нужно было побеждать китайского товарища, но Дин Лижэнь так и остался единственным, кто прошел турнир без поражений. Очень крепкий гроссмейстер. Если еще чуток добавит, Китай всерьез может замахнуться на мировое первенство, но и такая проба пера я думаю будет признана в Китае успешной.

С одной стороны Карякин подтвердил свой высокий класс, но Каруана провел турнир более стабильно. Он проиграл лишь одну партию Карякину и прошел через проигрыш с Крамником, а в остальном же демонстрировал достаточно боевые шахматы, при этом грамотно использовал ошибки соперников. 2 победы после поражения от Карякина также хорошо показывают его психологическую устойчивость.

Мамедьярова подвело роковое затмение в партии с китайцем, которое лишило его значительной части шансов. Но если смотреть на итоги последнего тура, то это уже мало на что влияло.
Так что претендент вполне достойным и Карлсена ждет непростой матч. Остальным же придется подождать 2 года до следующего шанса.
Украшением турнира стала крайне рискованная игра Владимира Крамника, который постоянно что-то жертвовал, насиловал позиции, взрывал дебютные бомбы и всячески феерил. Спортивных успехов Крамнику это не принесло, но с точки зрения шахматных болельщиков он обеспечивал значительную часть экшна в затяжных шахматных баталиях.
Матч Карлсен-Каруана состоится осенью в Лондоне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Берлин, карлсен, каруана, карякин, спорт, шахматы
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