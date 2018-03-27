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Надо наладить переговоры с Талибаном

20:43. 27 марта 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:


"С этого дня, любой режим который будет поддерживать терроризм, будет рассматриваться Соединенными Штатами как враждебный. Талибан должен выполнить условия Америки и это не обсуждается. Придет час, когда вооруженые силы США будут действовать и они вызовут у нас гордость за их действия (с) Джордж Буш-младший 21 сентября 2001 года.

"Единственное решение данного вопроса это наладить переговоры с Талибаном. Военными действиями нельзя решить вопрос законности власти Афганистана"(с) Томас Шеннон Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам. 26 марта 2018 года.

Как не трудно заметить, вопрос о том, чтобы победить Талибан уже не стоbт в принципе и это признается международным сообществом. Вопрос в том, какую долю власти Талибан получит после завершения войны – всю или какую-то часть.
В этом отношении, гипотетическая поддержка Талибана со стороны РФ и исключение Талибана (его умеренной фракции) из числа террористических организаций, может быть достаточно перспективным с точки зрения обеспечения позиций РФ в этой стране в долгосрочной перспективе.
На текущем этапе и Россия и Талибан отвергли обвинения в сотрудничестве. Талибан официально заявил, что оружие от иностранных государств он не получает. Россия как и ранее придерживается позиции, что никаких поставок оружия Талибану не было и нет и это все американские фантазии, так как нет ни одного доказательства таких поставок.
Не подлежит сомнению, что рано или поздно Талибан так или иначе будет легализован и с ним придется иметь дело как с частью будущего Афганистана. Вопрос скорее в том, когда это произойдет и на каких условиях.
Проходившая в Ташкенте конференция как раз была посвящена вопросу о том, как бы договорится с Талибаном.



Участники Ташкентской конференции высокого уровня «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» призывают правительство Афганистана и «Талибан» приступить к политическому урегулированию, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
«Призываем правительство Афганистана и «Талибан» приступить к политическому урегулированию. От всеобъемлющего мирного соглашения выиграют все стороны и никто не останется в проигрыше. Оно должно гарантировать включение «Талибана» в политический процесс в качестве легитимного политического игрока, отказ «Талибана» от насилия и разрыв связей с террористическими группами и международным терроризмом, включая «Аль-Каиду», ИГИЛ/ДАЕШ и другие транснациональные террористические сети (ТТС), а также уважение Конституции Афганистана, в том числе равные права всех афганцев», – говорится в тексте декларации, принятой участниками конференции во вторник.
Отмечается, что участники конференции поддерживают усилия правительства Афганистана начать прямые переговоры с «Талибаном» и признают Кабульский процесс в качестве главного форума и инструмента наряду с другими региональными и международными мирными инициативами по Афганистану.
В конференции в столице Узбекистана приняли участие главы внешнеполитических ведомств и высокие представители России, Китая, США, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, ООН, Европейского союза, ОДКБ, ШОС, НАТО и др.

Как следует из заявления Лаврова, в легализации Талибана нет ничего невозможного.

"Мы за то, чтобы Россия и Соединенные Штаты по афганским делам вместе с афганским правительством, используя потенциал других игроков, которые могут оказать воздействие на афганские стороны, помогали правительству Афганистана и талибам* как ведущей оппозиционной силе сесть за стол переговоров и начать решать свои проблемы напрямую" (с)

Главная проблема конференции посвященной Афганистану, где были сделаны эти заявления, заключается в том, что талибы не приехали. Как и ранее, руководство Талибана вполне довольно ходом идущей войны и тем фактом, что враги сами не верят, что могут победить Талибан.
Талибы не слишком доверяют американцам и рассчитывают получить все, используя их противоречия с Россией и Китаем, которые заинтересованы в том, чтобы американцы убрались из этой страны. С другой стороны, для Москвы и Пекина, нынешний облик Талибана еще нуждается в некоторой очистке от террористического статуса, что может быть реализовано в виде частичной легалилазции политического крыла движения и его отказа от практики террористических атак и использования смертников.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: афганистан, война в афганистане, США, талибан
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