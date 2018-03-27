Надо наладить переговоры с Талибаном

Как не трудно заметить, вопрос о том, чтобы победить Талибан уже не стоbт в принципе и это признается международным сообществом. Вопрос в том, какую долю власти Талибан получит после завершения войны – всю или какую-то часть.В этом отношении, гипотетическая поддержка Талибана со стороны РФ и исключение Талибана (его умеренной фракции) из числа террористических организаций, может быть достаточно перспективным с точки зрения обеспечения позиций РФ в этой стране в долгосрочной перспективе.На текущем этапе и Россия и Талибан отвергли обвинения в сотрудничестве. Талибан официально заявил, что оружие от иностранных государств он не получает. Россия как и ранее придерживается позиции, что никаких поставок оружия Талибану не было и нет и это все американские фантазии, так как нет ни одного доказательства таких поставок.Не подлежит сомнению, что рано или поздно Талибан так или иначе будет легализован и с ним придется иметь дело как с частью будущего Афганистана. Вопрос скорее в том, когда это произойдет и на каких условиях.Проходившая в Ташкенте конференция как раз была посвящена вопросу о том, как бы договорится с Талибаном.Как следует из заявления Лаврова, в легализации Талибана нет ничего невозможного.Главная проблема конференции посвященной Афганистану, где были сделаны эти заявления, заключается в том, что талибы не приехали. Как и ранее, руководство Талибана вполне довольно ходом идущей войны и тем фактом, что враги сами не верят, что могут победить Талибан.Талибы не слишком доверяют американцам и рассчитывают получить все, используя их противоречия с Россией и Китаем, которые заинтересованы в том, чтобы американцы убрались из этой страны. С другой стороны, для Москвы и Пекина, нынешний облик Талибана еще нуждается в некоторой очистке от террористического статуса, что может быть реализовано в виде частичной легалилазции политического крыла движения и его отказа от практики террористических атак и использования смертников.

Источник: colonelcassad.livejournal.com