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Через четыре дня на землю рухнет китайская космическая станция

09:54. 27 марта 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:
Через четыре дня на землю рухнет китайская космическая станция | Русская весна

Китайская космическая лаборатория Tiangong-1, которая не отвечает на команды с Земли уже более года, может упасть на Землю через четыре-пять дней — 31 марта или 1 апреля.

Напомним, что космический аппарат Tiangong-1 имеет длину 12 м и диаметр 3,3 м, его стартовая масса составляла 8506 кг. Эта станция пустовала с 2013 года, с 2016 года специалисты не могут установить с ней контакт. 

Ученые ранее уже заявляли, что в конечном итоге Tiangong-1 превратится в искусственный метеорит. Теперь специалисты смогли уточнить время вероятного падения станции.

По их данным, Tiangong-1 войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня. При этом большая часть аппарата сгорит в атмосфере Земли.

В то же время расчеты независимой исследовательской организации Aerospace предполагают, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля. Эти исследователи также допускают погрешность в плюс-минус четыре дня.

Как пишут журналисты Science Alert, падение станции может стать «одной из самых неудачных шуток в день дурака».

По данным некоммерческой исследовательской фирмы Aerospace, части космической станции «могут быть видны до минуты или более, в зависимости от времени суток, видимости, условий и местоположения наблюдателя».

В некоторых странах существует «бесконечно малый шанс», что падающие обломки упадут на людей.

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«В истории космических полетов не было ни одного случая, когда человек пострадал бы от космического мусора. В 1997 году обломок ракеты “Дельта II” ударил женщину по плечу, но она не пострадала», — говорится в заявлении Aerospace.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета, сказал, что куски весом до 220 фунтов (100 килограммов) могут попасть на поверхность Земли. Согласно последним оценкам, эти части лаборатории упадут в океан.

Эксперты указали крупные города, которым может в теории грозить падение частей Tiangong-1 из космоса. Среди них — Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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