17-летний Дима Полухин спасся сам и вывел троих детей из горящей «Зимней вишни»
15:18. 27 марта 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Парень уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины: «Я никуда не пойду, у меня там дети остались»
Дина Карпицкая
Диме 17 и он учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово.
- Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я ещё обратил внимание. что туда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять.
Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше.
- Там все было практически чёрным-чёрно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдёт потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел.
Один магазин, второй, третий…никого.
- А потом я услышал детские крики. Я пошёл на голос, и увидел что в одном из магазинов, или что это было, я в дыму не разглядел, трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь ещё взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу.
Всех троих юный спасатель передал маме.
- Да большая толпа была, я не видел, как они выходили. Я сам просто двигался со всеми к выходу и оказался на улице. Моя одежда – кадетский бушлат со всеми документами – так и остались в гардеробе кинозала на 4-м этаже. Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома все в порядке.
- Могли ли тебе те знания, которые ты получил в академии МЧС?
- Я не знаю, я как-то об этом не задумывался. Просто услышал, что нужна помощь, и пошел.
Дина Карпицкая
Дина Карпицкая
Диме 17 и он учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово.
- Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я ещё обратил внимание. что туда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять.
Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше.
- Там все было практически чёрным-чёрно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдёт потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел.
Один магазин, второй, третий…никого.
- А потом я услышал детские крики. Я пошёл на голос, и увидел что в одном из магазинов, или что это было, я в дыму не разглядел, трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь ещё взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу.
Всех троих юный спасатель передал маме.
- Да большая толпа была, я не видел, как они выходили. Я сам просто двигался со всеми к выходу и оказался на улице. Моя одежда – кадетский бушлат со всеми документами – так и остались в гардеробе кинозала на 4-м этаже. Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома все в порядке.
- Могли ли тебе те знания, которые ты получил в академии МЧС?
- Я не знаю, я как-то об этом не задумывался. Просто услышал, что нужна помощь, и пошел.
Дина Карпицкая
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com