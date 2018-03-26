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Россия показала, как быстро уничтожить ПРО США

18:15. 26 марта 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

Ядерный паритет – результат гонки вооружений. Она была спровоцирована первым и пока единственным в мировой истории ядерным ударом. В 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Сегодня общее число жертв трагедии превысило 450 тысяч человек.

К 1949 году СССР разработал собственную атомную бомбу. А 1952 году американцы испытали первый термоядерный заряд. Через год это сделали в Советском Союзе. Обе стороны, стараясь обогнать друг друга, начали разрабатывать баллистические ракеты. США разместили ядерное оружие в Турции, на что СССР ответил переброской баллистических ракет на Кубу. Только тогда Москва и Вашингтон осознали, что в ядерной войне не будет победителей и началась разрядка.

К началу 90-х казалось, что противостояние двух супердержав окончено навсегда. Это было время обещаний, которое потом окажется обманом.

 

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