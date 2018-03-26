Главная » Мировоззрение, Психология

Бог смеётся последним, или Зачем человеку Библия? (2)

10:26. 26 марта 2018 Просмотров - 298 4 коммент. Опубликовал:
Направленное воспитание обращается со временем в привычки, а они – в гены,
способные уже передаваться по наследству.

За прошедшие 2 тысячи лет существования христианства[18] Церковь многократно меняла своё лицо, трансформировалась, дополнялась новыми откровениями, дробилась, отпадала, распадалась на ветви и веточки и частично вновь собиралась в некое подобие целого.

Церковь,[19] которую мы так хорошо знаем сегодня, не всегда была такой. Мало того, наши великие духовные подвижники не могли себе даже представить, чем именно станет Церковь сегодня, или вообще в будущем.

Теперешнее состояние – это лишь результат постепенного изменения её изнутри под давлением извне, обусловленного многими и многими факторами развития, становления или деформации общества и цивилизации в целом.

Одно лишь можно сказать с уверенностью: ни апостолы, ни Отцы Церкви, ни сам Иисус не могли себе и представить, как со временем трансформируется христианство, и во что выльется.


Так же и мы сегодня не в силах достаточно точно предсказать, куда и как пойдёт развитие христианства, скажем, в ближайшие 10 или 20 лет, если оно вообще не сойдёт с идеологической арены, оказавшись по каким-то причинам невостребованным в обществе.

Нельзя с уверенностью утверждать, будто христианство, как оторванная от естествознания[20]идеология, несло обществу один только вред, и не несло ничего полезного.[21] У каждой идеологии есть свой электорат, свои приверженцы.

Придумайте сейчас какую-нибудь новую идею, даже самую бредовую, и вскоре у вас непременно объявятся сторонники. Так уж устроен человек, способный вместить в себя все противоречия мира: от светлой веры во всеблагого Творца и до преданного служения явному и гнусному злу.

И вправду, каких только приверженцев нет на свете: полный спектр – от дьявола до Всевышнего, от губителя до Спасителя. Люди комфортно чувствуют себя везде: в православии, католицизме, мусульманстве… в сатанизме, МММ, в стране, где президент может начать внезапную войну с независимым государством,[22] в тюремной камере или даже в мечтах о скорой личной смерти, способной принести избавление от мира сего…

Несмотря на все трансформации, которым христианство подвергалось в прошлом, его влияние на общество, с одной стороны, существенно тормозило развитие цивилизаций, если иметь в виду культуру, науку и технологический прогресс, с другой стороны – являлось носителем и охранителем, пусть и далеко не всегда выполнимых, но, всё же, близких к духовным идеалов добра и праведности.

Мы должны помнить и чтить наше прошлое, каким бы оно ни было. Не пытаться закрывать глаза, когда что-то нам не по нраву, но пытаться это что-то преодолеть, чтобы сделаться лучше.

Прошлое для того и нужно, чтобы понимать, в каком мире ты живёшь, какие законы, феноменальные и рукотворные, довлеют над тобой, и какова твоя роль во всём этом вселенском сценарии.

Углубляясь в эту тему, вдруг понимаешь, что ты здесь вовсе не случайный путник, и в твоих руках не только личная судьба, но и судьба остального мира, престающего тебе порой иллюзией, воспринять которую ты хотел бы целиком, переполненный к ней вопросами, ответами и претензиями.

Но разве нельзя просто жить и наслаждаться жизнью? Если всё-всё у тебя хорошо, нет никакой войны и ты не в ссоре с соседями, разве это не повод к безмятежному и беспечному существованию?

Конечно, повод, и, конечно, к этому надо стремиться. Вопрос только в том, можем ли мы всё это себе позволить, позволить без ущерба своим интересам и интересам будущего поколения?

Если в мире есть силы, способные в любой момент украсть наше благополучие, наши заработанные средства, нашу семью и вообще почву под ногами, то тогда позволить это себе мы никак не можем.

История ничему не учит. Сколько ещё надо человечеству обжечься, растерять себя, свои жизни: в неурядицах, войнах, междоусобицах, чтобы осознать, что в этом мире ничего не даётся просто так, ни покой, ни беспечное прозябание?

А ведь нас много, не ведающих даже о присутствии на земле почти уже неприкрытого «абсолютного» зла. Мы делаем вид, будто ничего существенного вокруг не происходит, нас не касается.

Опять-таки, мы не замечаем тех самых динозавров, уже не просто случайно появляющихся в поле зрения, а готовых наступать нам на пятки, вытесняя с жизненного пространства. А ведь насколько было бы проще заслужить себе спокойную, долгую и счастливую жизнь, совместным, если хотите, соборным противостоянием системе.

Вера, вера светлая и зовущая, уже сама по себе способна привлечь множество неприкаянных людей к решению насущных вопросов, отвлечь от отчаяния или пагубы. И не обязательно это должна быть вера в Церковь и её магические возможности.

Издревле этим пользовались (и пользуются до сих пор) лидеры и, говоря современным языком, менеджеры от общества. Вспоминая историю Церкви, надо сказать, что необходимость в таких действах, направленных на объединение людей по идеологическому принципу, была налицо всегда.

Благодаря влиянию религии (не смотря на все религиозные распри и войны) оставалась гарантия, что какая-то часть общества выживет, и популяция в том или ином виде обязательно сохранится.

Стоимость человеческой личности равнялась стоимости человеческой плоти, потери которой с лихвой восполнялись плодовитостью наших праматерей.

Поэтому, если где-то и соблюдался известный житейский принцип «выживает сильнейший», то это имело отношение как раз к Церкви. Но жертвы, павшие в борьбе за веру, быстро забывались, сердца просыхали от слёз, и оставался лишь вкус продолжающейся, несмотря ни на что, жизни.

Вплоть до века научного просвещения[23], когда большинство людей на земле по-настоящему получило возможность искать и сравнивать, используя не одни лишь догматы церкви, но и достижения научной мысли, человеку ничего не оставалось, как пребывать во власти религиозной мистики и церковных догматов.

Благо, к тому у человечества была известная предрасположенность, обусловленная всё тем же природным невежеством и объективной[24]невозможностью познавать Всемогущего через движения Природы, её явленные и «скрытые» феномены.

До поры это приносило свои плоды, сдерживало неуправляемую энергию, сплачивало обывателя вокруг определённых позитивных идей во имя все того же светлого, хотя и посмертного, грядущего.

Но долго так продолжаться не могло. Человечеству была уготована другая судьба, и предстояло совершить следующий эволюционный шаг.

Если в прошлом, примерно до 17–18 века, религия и действительно служила во благо человеку, хоть как-то усмиряя животную его суть и прикрывая фиговым листом крайнее невежество, то со временем, а особенно в последнее время[25] она буквально, как по мановению руки, стала превращаться в «опиум для народа».[26]

И проблема даже не в том, что религия в наши дни изжила себя, и своей одной уже только закостенелостью тормозит развитие общества. Нет. Проблема в другом. Точнее, таких проблем две.

Первая вытекает из того, что Всевышний, как создатель миров, по-видимому, действительно существует, но при этом качественно отличается от того Бога, каким Его нам представляет Церковь.

И это, так или иначе, понимает каждый из нас, не разучившийся наблюдать и мыслить. Но разве не пришло время и науке сказать своё слово о Боге, слово пока промежуточное.

Ведь и сама Церковь никогда не могла дать мало-мальски удовлетворяющего определения Всевышнему, которое могло хоть как-то удовлетворить пытливый ум. Откуда, казалось бы, взяться подобному определению в лоне Церкви, как не в духовном подвижничестве её адептов?

Но даже самые великие из них не пошли в своих заключениях дальше тех же ранних христианских богословов, разделивших единую иудейскую сущность Иеговы на три неделимых части – христианскую Троицу.

Однако наука, в противовес богословию, в поступи своей никак не ограничена догматами о непознаваемости Божественного, и продолжает, пусть наивно, но дерзко, из года в год, из века в век, совершать свое богоотступническое дело – познавать Горний мир доступными ей средствами.[27]

С одной стороны, невозможно не восхищаться разумностью Природы, непостижимой гармонией, разлитой по всем уголкам Вселенной.

С другой стороны – удивляют и просто не выдерживают трезвой критики примитивные, противоречащие законам природы, элементарной логике, да и просто здравому смыслу воззрения Церкви на мир, до сих пор, как и сотни лет назад, изрекаемые христианскими богословами.

Если же приобщить сюда ещё и известные «бытовые» прегрешения, так часто присущие клиру, то картина складывается и вовсе удручающая.

Вторая проблема вытекает из того, что историческое православие несёт в себе удивительный сакральный заряд, схожий со спасательным кругом на судне, с мощью которого до сего дня, так или иначе, вынуждены считаться самые могущественные и самые злостные силы на планете[28].

Притом сакральность эта заключена не в какие-то особые, присущие только лишь православию, традиции вероисповедания, обрядности или церковные таинства, как естественно было бы предположить.

Глубинное таинство, о котором может только догадываться православное священство, сокрыто, как в самом земном Иисусе (истинном месте Его рождения, проповеди и т. д.[29]), так и в той подлинной, а не вымышленной роли Христа, которой Он сумел наполнить и пропитать только тех последователей, кто оказался к тому способен.

А вовсе не в той, трансформированной Церковью неуловимой и обожествленной церковным фольклором личности, которую за восемь прошедших веков привыкли называть Христом, и в которой паства посредством формальных церковных таинств готова искать себе едва ли не единственное надёжное убежище при каждом удобном случае.

Речь идёт о вещах самых простых и самых доступных человеку. Речь о нравственности.

Не о мудрёных, малопонятных обывателю, обременительных даже церковнослужителям обрядах, ритуалах и таинствах, а всего лишь о нескольких правилах существования, по которым можно и должно отличить человека от любого другого существа, голема или машины: любить, не делать вреда живому, не стяжать и помнить, что ты смертный.

Но эти, самые простые и доступные вещи, оказались и самыми редкими гостями человека на протяжении последнего тысячелетия. Причина этого не в том, что в человечестве почти нет этаких нравственных людей, отвечающих подобным требованиям.

Причина в том, что всегда существовали люди, которым зло присуще, что говорится, по природе,[30] и которые никогда не подставляли своих щек, но всегда готовы были воспользоваться слабостью «ближнего». Вот и выходит, что подставлять «другую» щёку мы вынуждены избирательно, не всем подряд. Иначе – ни щёк, ни голов не оберёшься.

Вся та внешняя сторона церковной деятельности,[31] которую мы сегодня, так или иначе, наблюдаем в России (и в зарубежных православных приходах), связана с вековой церковной традицией, с устоявшимися психическими привычками и, как ни странно, с общественной необходимостью.

Которые, казалось, могли бы быть заменены другими, более прогрессивными и полезными начинаниями, не имеющими общего с религиозной традицией, если бы не этот маленький, но важный нюанс, за счёт которого, по примеру стойкого оловянного солдатика, уже не одно столетие удаётся сохранять невидимое равновесие в мире.

А именно – противостояние со стороны древней восточной[32] морали, содержащейся и в первичном, неискажённом христианстве, хищнической системе, чьё имя сегодня уже не скрывается и зримо предстаёт в образе мирового финансового правительства, но по наследственному ритуалу, власти и страха ради непререкаемо исповедующее лишь своего исключительного хозяина, существо явно не нашей земной формы и нравственности – некое подобие рептилоида,[33] мистическая связь с которым перерождает человеческое существо, лишая его главного человеческого свойства – сочувствия, и воспринимается, как высшее духовное наслаждение.


[18] Общепринятая датировка, скорее всего, не верна, и неоправданно растянута в прошлое.

[19] Здесь речь – о православии.

[20] Имеется в виду окружающая человека, доступная ему Природа, которая и есть суть явственного, «физического» проявления Бога.

[21] Особенно часто на этом настаивал в своих выступлениях А. Невзоров: https://www.youtube.com/watch?v=-wX-FjzV4hw

[22] США объявляло и нападало (под прикрытием НАТО и ООН), защищая необеспеченное печатание доллара, на многие независимые страны, и не намерено это прекращать.

[23] Имеется в виду не классический 17–18 век, а 20-й и начало 21 века.

[24] Церковь сама же создавала условия в обществе, тормозящие развитие передовой мысли и естествознания.

[25] Конечно, надо иметь в виду наиболее просвещённые цивилизации современности.

[26] Известное выражение Карла Маркса, взятое им у маркиза де Сада и подхваченное затем В. Лениным.

[27] Мысль проста – в мире нет ничего, кроме Бога. Значит, познавая материальную природу, мы познаём Бога.

[28] Сами эти силы злостными себя отнюдь не считают и все больше распространяют своё влияние на земле и в космосе.

[29] Противостояние длится более 600 лет, но корни его – в раннем средневековье, в 12 в. н. э. Об этом см. док. фильм «В каком веке жил Христос»

[30] Первым это заметил Иисус, высказавшись ученикам: Иоанна 8:42-44

[31] Имеется в виду РПЦ – русская Православная Церковь.

[32] Славянской и прочих цивилизаций, носителей принципов праведности.

[33] Иерархи мирового правительства, имея на устах имя Люцифера, довольствуются, однако, неким неземным на вид существом, наделенным материальной властью и выдающим себя за посланника Люцифера: https://www.youtube.com/watch?v=f3DJIgOkPl8&feature=em-subs_digest-vrecs




Ф. Избушкин

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Бог, избушкин, нравственность, религия, славяне, церковь, цивилизация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... Бог человека. – Слепи счастье, - попросил тот. Бог молча вложил человеку ...в муках старый человек испускает последний вздох, и..., счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, всё...смеётся ребятня, гоняющая мяч. Что им наш грустный мир, придуманный зачем...
Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом
...колее. «С нами – Бог!». «Война неверным!». И...анаулы, чуванцы. Последние ассимилировались и полностью ...Это… какой-то человеко-ящер? Иличеловек-крокодил! Опять ... мороженого хариуса (смеётся)… Юкагиры танцевали так...Как ты думаешь, зачем нужно было видоизменять...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... или, наконец, окружает писателя непроницаемой стеной молчания. Последнее ... о разводе. Соединенных Богом человеку разъединять не следовало бы...что за её спиной смеётся лорд Джевид Моор?..”...! — почти вскрикнул министр. — Зачем газете скрывать убийство, если бы...
Самопрограммирование-4: Возможность изменения. Воспитание-самовоспитание
...- просила мать. – Пусть смеётся. Кто умеет веселиться, тот... восприятий в видимый человеком (или другим существом) «фильм...продвижение в последнем – радоваться каждому шажку, благодарить Бога? Сжимаемое...Ты мудрый и добрый человек, зачем же ты заставляешь детей...
Молоко наизнанку
... высших сил (Богов), поэтому, оно очищает сознание человека». Далее, говорит...сила – рога у мужа. Смеётся…. Все остальные виды молока (... человек может, не понимая зачем и почему, то или иное явление или ...белковой пищи, этих ядов. Последние 200-300 лет народ ...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...леса – это тайна Бога, а тайна Бога – это тишина. ... – хаотично блуждающее внимание человека рано или поздно натыкается на «подсвечиваемую...прощать того, Что тот смеётся, этот плачет, но ... опять разбередили. События последних дней Зачем-то смерть опередили, ...

4 коммент.»

  • 218 140
    Viktop 26 марта 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    При изучении Библии приходит удивление,идеология сама себе противоречит. При втором пришествии Израиль будет наказан язычниками за лжерелигию. Исайя:”после христианства,снова возродится язычество при втором пришествии Бога. Христом был и языческий царь Кир и писака торы Моисей. Адамом Смитом в междуречье,были найдены глиняные таблички клинописи,где описывался Великий потоп,относящиеся к годам,когда по их вере ещё не было евреев. Параметры и состав ковчега разные. И как из серой расы может быть выделена белая раса. Ной согласно Библии был негром. А Иисус был известен в летописи ,его жизнь за 3 тысячи до новой эры,т.е.списано от шумеров. Изолируй человека в бункере от радиоволн и человек умрёт. Мы в системе Wi-Fi,только меняются операторы. Созидательная и Разрушительная нынешняя системы. Представитель противоположной системы не будет во власти,не будет иметь богатства. Все сейчас не от Бога.

    Ответить
    • 0 0
      Виктория Игнатьева Viktop 26 марта 2018 в 11:45 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Заработок от 20 000 рублей в день !!!
      - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
      - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
      - Без рутинной работы.
      - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
      - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
      Подробности на сaйте http://k7s.ru

      ____________________

      Заработок от 20 000 рублей в день !!!
      - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
      - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
      - Без рутинной работы.
      - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
      - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
      Подробности на сaйте http://k7s.ru

      ____________________

      Заработок от 20 000 рублей в день !!!
      - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
      - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
      - Без рутинной работы.
      - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
      - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
      Подробности на сaйте http://k7s.ru

      ____________________

      Ответить
      • 218 140
        Viktop Виктория Игнатьева 26 марта 2018 в 12:19 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Никогда не “клевал” на халяву. Мне в 29 настоятельно предлагалось возглавить завод,отверг еще два предложения. Я родился в Святогории,на голове у меня крест,проживал в сакральном центре Бога. Да,да,есть такое место,моя миссия на Земле совсем другая,чем зарабатывания денег. И нахожусь под защитой одного из двух Ангелов, по решению Создателя. Ничтожно малые сейчас силы Бога,находящегоя на “больничном”.

        Ответить
  • 4036 571
    nikolay 26 марта 2018 в 11:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    История Церкви – это история подмятия под себя её идеологии господствущей элитой. В наше время в качестве живого примера, это Патриарх Кирилл (Гундяев).
    На примере отличия католицизма от православия можно просмотреть как разнятся христианские идеологии.

    Цезаре – папизм.

    Когда Христу враг-искуситель
    Сулил земных царей престол,
    Его отверг Господь-Спаситель
    И враг смущённый отошёл.

    Но папа Римский искушенью
    Противоборствовать не смог
    Приняв земных царей правление,
    Склонился у нечистых ног.

    И пред неправдою склоняся,
    Забыл Христа завет святой,
    От Божьей правды удаляся,
    Вступил в союз он с сатаной.

    В гордыне он провозглашает
    Себя наместником Христа,
    Тиару пламень освещает
    Инквизиционного костра.

    Резня в ночи Варфоломея,
    Костры, кинжалы, яд, обман,-
    Перед его лицом бледнеют
    Атилла, Нерон, Чингис-хан.

    Творит безгрешный преступления
    Под знаком вечного креста.
    И всё во имя искупления,
    Во имя Господа Христа!

    Как будто кровь Христа святая
    Лилась за власть земных царей,
    А не за тех, кто в тьме блуждая,Искал божественных путей.

    Август 1958г. И.Карпатский.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>