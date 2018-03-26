Баллистические ракеты пробили ПВО столицы Саудовской Аравии
01:02. 26 марта 2018 Просмотров - 233 Один комментарий Опубликовал: brahman
Поздно вечером хуситы запустили несколько баллистических ракет по столице Саудовской Аравии.
Часть ракет смогли преодолеть систему ПВО столицы построенную на американских комплексах ПВО "Пэтриот" и упали в районе города. Обломки сбитых ракет падали прямо на город. По заявлениям хуситов, целями запущенных ракет (трех типов) были два аэропорта.
Ущерб пока неизвестен. Некоторые ракеты были сбиты, другие прошли над зонтиком ПВО (как и в прошлый раз). Одна из ракет "Пэтриота" оказалась неисправной и упала на территории города. Есть сообщения о жертвах среди гражданских.
Основная проблема хуситов, достаточно низкая точность запускаемых ракет – в прошлый раз ракета преодолевшая саудовскую ПВО упала в 1,5 километрах от своей цели.
Кроме Эр-Рияда, обстрелу подверглись и другие объекты на территории Саудовской Аравии. Одна из ракет хуситов взорвалась при старте.
Обстрел был приурочен к 3-й годовщине вторжения Саудовской Аравии в Йемен.
Саудиты утверждают что сбили все ракеты. Хуситы утверждают, что все ракеты попали в цель. В данном случае привирают обе стороны.
Ниже, фото 18+. Погиб как минимум 1 египтятнин работавший в Эр-Рияде.
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В саудовских источниках путаница, так как на город фактически упали обломки как минимум 1 баллистической ракеты и 1 неисправный "Пэтриот".
Мин.обороны Саудовской Аравии сообщает, что смогли сбить 7 баллистических ракет над 4-мя городами.
Турецкие источники сообщают, что саудиты сбили 2 из 3х ракет нацеленных на Эр-Рияд.
В Катарских соц.сетях примечательное злорадство по поводу ракет упавших на столицу бывшего союзника.
Неисправный "Пэтриот". Бесплатная реклама С-400.
По данным Aviationist https://theaviationist.com/2018/03/26/scary-videos-show-malfunctioning-saudi-patriot-missile-fired-to-intercept-houthi-ballistic-missile-hitting-capital-city-riyadh-instead/ помимо упавшей на город ракеты комплекса "Пэтриот", еще одна взорвалась вскоре после запуска.
Глава хуситского движения после запусков ракет по Эр-Рияду заявил, что в 4-й год войны хуситы вступают с передовыми и разнообразными баллистическими ракетными системами, которые могут преодолевать американскую оборону и этот курс пользуется поддержкой народа Йемена.
Кувейт требует от СБ ООН принять меры, чтобы прекратить запуски баллистических ракет по Саудовской Аравии. По поводу трех лет кровавых бомбардировок Йемена саудитами, он протестовать не спешил.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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