Род земной – Род небесный. Часть 2

08 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Род земной – Род небесный”.



Автор – сказитель – Андрей Новиков



Часть1- https://youtu.be/FDM_95cyUEw



“Передача о том, для чего человек нужен Вселенной. Как в каждом из нас соединён микро и макро Космос, всё во всём и лишнего нет. Род – то необходимейшее, что соединяет человека и об-щество, частичку и ве-щество, делает Мир род-ным.

Единый принцип освоения Мира и его части: наука, религия, ведовство.

Муд-рость и хит-рость.

Любовь – единственная причина развития мира собой.

Родное и моё чувствование и понимание Мира, Любви и Мудрости.” Андрей Новиков



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Источник: www.youtube.com