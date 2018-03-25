Главная » Видео, Славянские традиции

Род земной – род небесный. Часть 1

10:42. 25 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

08 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Род земной – Род небесный”.

Автор-сказитель – Андрей Новиков

Часть 2 https://youtu.be/tsGCqWxXAEw

“Передача о том, для чего человек нужен Вселенной. Как в каждом из нас соединён микро и макро Космос, всё во всём и лишнего нет. Род – то необходимейшее, что соединяет человека и об-щество, частичку и ве-щество, делает Мир род-ным.
Единый принцип освоения Мира и его части: наука, религия, ведовство.
Муд-рость и хит-рость.
Любовь – единственная причина развития мира собой.
Родное и моё чувствование и понимание Мира, Любви и Мудрости.” Андрей Новиков

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская народная резьба
... из трех основных миров — небесного, земного и подземного. Символизм русской прялки...члены рода, дерево в сознании первобытного человека стало неотъемлемой частью всего...века. Вологодская область, центральная часть Грязовецкого района, деревня Гридино ...
Род земной - род небесный. Часть 1
... радио состоялся эфир на тему - "Род земной - Род небесный".Автор-сказитель - Андрей НовиковЧасть 2... нет. Род - то необходимейшее, что соединяет человека и об-щество, частичку и... ве-щество, делает Мир род-ным.Единый принцип...
Род земной - Род небесный. Часть 2
... радио состоялся эфир на тему - "Род земной - Род небесный".Автор - сказитель - Андрей НовиковЧасть1- https... нет. Род - то необходимейшее, что соединяет человека и об-щество, частичку и... ве-щество, делает Мир род-ным.Единый принцип...
О космическом происхождении Человечества и Древнерусском космическом календаре
...Лунами Ингард-Земли, откуда была родом часть экипажа. Поэтому на Мидгард-...помощь, у некоторых переселенцев успели родиться «земные» дети. После ремонта Вайтмара продолжила... континента. Жизнь Родов Расы Великой и Потомков Рода Небесного на Мидгард-Земле...
Вера и религия
...и есть неотъемлемой частью повседневной жизни Славяно-Арийских Родов. Древняя Вера не...всегда была и есть неотъемлемой частью Изначальной Веры Первопредков. Рождение ребёнка... человека, а Любовь к Роду (Небесному, а также Земному), развивает в человеке Совесть...
Борьба Светлых и Тёмных сил в период наступления новой эры
...Лунами Ингард-Земли, откуда была родом часть экипажа. Поэтому на Мидгард-... где и расселились. Затем основная часть Родов наших Великих предков заселила остров...предков земным отражением Небесного Ирия (Млечного Пути) и почитается, как Священная река Родов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>