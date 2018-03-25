Одуванчик – лекарство фантастической лечебной силы

Во многих странах Европы, а также в США, Индии и Японии, одуванчики разводят на специальных плантациях. Из всего растения делают целебный сок, из листьев – салаты, из цветов целебные варенье и вино.

Целебные свойства простого одуванчика

Лечения ревматизма

Первое – необходимо есть стебельки одуванчика, их надо есть сырыми – столько, сколько позволяет организм, так, чтобы чувствовать себя комфортно. Лучше всего есть стебельки на третий день после выброса цветка, когда стебельки делаются чуть коричневатыми и в них много целебного сока. Чтобы избавиться от болезни нужно употреблять стебельки весь сезон, часто этого бывает достаточно.

Второе – вспомогательное средство: собрать и сразу же растереть цветы одуванчика, смешать их с сахаром в пропорции 1:1, поставить на один день на открытое место, но в тень, затем поставить в холодильник. Через 1.5 недели содержимое отжать и процедить. Хранить в холодильнике. Употреблять произвольно, чем больше, тем лучше. Это не принесёт вреда, (ограничение только тем, кому нельзя употреблять сахар).

Есть стебли будет полезно так же для тех у кого сужение сосудов или ишемическая болезнь сердца — от 5 до 10 штук утром натощак за 2 часа до завтрака, тщательно пережевывая.

Больные суставы при артритах и полиартритах можно лечить с помощью цветов одуванчика. Для этого срывают по 10 штук ежедневно, тщательно пережевывают в кашицу и глотают. Тем, у кого эти болезни в хронической форме — сушат цветы на зиму, затем запаривают кипятком и съедают по 1 ст.л. в день утром натощак.

Боли в суставах. Растирания настойкой цветов одуванчика на тройном одеколоне, настоянном в течение 10-12 дней, дают стойкий обезболивающий эффект. Для этого собирают цветущие головки одуванчика, плотно складывают в банку, заливают тройным одеколоном. Настаивают, потом процеживают.

При проблемах со щитовидной железой к листьям одуванчика нужно добавлять немного морской капусты, корень или зелень петрушки, отварную свеклу и приправлять постным маслом. Это будет такой сильный источник йода для организма, что обязательно наступит улучшение состояния больного.

Большое количество магния содержащееся в этом растении помогает при лечении нервной системы, сердца, повышает уровень гемоглобина в крови.

Целебный мёд из одуванчика

Этим мёдом можно лечить суставные заболевания, избавиться от камней в желчном и в почках, болей в суставах, болей в пальцах, улучшить обмен веществ, излечить остеохондроз, привести в порядок главные фильтры организма – печень и почки. Такой мёд нужно употреблять в течение 2-х лет, хотя, некоторым помогает и в течение одного года.

Для приготовления меда из одуванчика, цветы следует собирать во время первого массового цветения, выбрав для этой цели экологически чистое место, не менее чем за 2-3 км от оживленных магистралей, чтобы избежать солей тяжелых металлов. Для одного человека на год (от одуванчиков до одуванчиков) нужно 3 литра мёда. Существует несколько рецептов приготовления мёда из одуванчика, каждый из них полезен.

Рецепт 1. На 1 литр меда набрать 350 цветков одуванчика вместе с зеленым основанием в виде корзиночки, без стебельков. Хорошенько промыть холодной водой всю цветочную массу и залить 1 литром холодной воды, поставить емкость на огонь, довести массу до кипения и варить на медленном огне 1 час при закрытой крышке.

Откинуть цветки на дуршлаг и когда вся жидкость стечет выбросить их. В полученный зеленый отвар всыпать 1 кг. сахара, довести до кипения и снова варить 1 час на малом огне. За 15 минут до окончания выжать туда сок одного лимона. Дать жидкости отстояться до следующего утра. Мёд готов.

Принимать его следует по 1 чайной ложке три раза в день.

Рецепт 2. Свежие цветы одуванчика 200 шт, порциями положить в сито, тщательно промыть холодной водой, дать ей стечь. Сложить все цветы в кастрюлю и добавить туда 1 лимон, который тщательно вымыть, крупно порезать и смешать в кастрюле с цветами. Залить 500мл. воды и варить 10мин. на слабом огне, переодически помешивая. Снять с огня и оставить на 24 часа стоять. Затем массу процедить и хорошо отжать.

Цветы выбросить, а в оставшуюся жидкость добавить 750г. сахара, довести при постоянном помешивании до кипения и варить 30мин. на среднем огне. Подготовить банки и крышки. Их нужно хорошо вымыть и обдать кипятком. Наполнить банки горячим вареньем и сразу же закрыть крышками. Поставить вверх дном и дать остыть.

Рецепт 3. 400 головок одуванчика, 1 литр воды, 1 кг сахара. Одуванчики мыть не надо, иначе пыльца смоется. Головки одуванчика положить в кастрюлю и залить горячей водой. Пусть стоят под крышкой, пока не остынет вода. Процедить, всыпать сахар и варить 20-30мин. Когда варенье закипит, появится белая накить. Еe нужно снять. Разлить в подготовленные банки. Для кислинки можно добавить в варенье сок лимона (перед самым снятием с плиты).

Рецепт 4. 400 штук цветков одуванчиков без стеблей.

Промыть в холодной воде и оставить в ней на сутки (в течение суток можно менять воду несколько раз). Через сутки отжать цветы и вылить воду. Вскипятить 1/2 литра воды и положить в кипящую воду цветы. Кипятить примерно 15 минут (на медленном огне). Хорошо отжать. Цветы выбросить, в оставшуюся воду добавить 1 кг сахара и сок из 2-х лимонов. Варить на медленном огне, непрерывно помешивая 50-60мин. до цвета и вязкости меда. Если по истечении часа ваш мёд не загустел, поварите еще минут 20. Должно получиться примерно 1 литр. Мёд получается очень вкусный, ароматный и конечно же полезный. Хранить его нужно в холодильнике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот мёд нельзя употреблять детям до 19 лет, пока не закончиться рост скелета организма, а вместе с ним и формирование костей, иначе одуванчиковый мед может повредить молодую еще не сформировавшую костную ткань.

Корни одуванчика — самая сильная и ценная часть растения. В народной медицине используют экстракты, вытяжки, настои из корней одуванчика при различных заболеваниях: селезенки, поджелудочной и щитовидной железы, повышенной кислотности, воспалении лимфатических узлов, запорах, фурункулезе, сыпях. Порошок из корней одуванчика залечивает раны, ожоги, язвы.

Корни можно заготавливать ранней весной в начале отрастания, но ещё лучше осенью, через 2 недели после того, как цветы отцветут и облетят семена. Осенью корень накапливает гораздо больше полезных веществ.

Растения выкапывают лопатами, отряхивают землю, обрезают остатки листьев, кончик корня, корневую шейку и тонкие боковые корни. После этого моют в холодной воде и провяливают на воздухе несколько дней, пока из них не перестанет выделяться млечный сок.

Затем корни сушат на чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами, разложив тонким слоем на бумаге или ткани. Можно сушить в печах или сушилках при температуре 40—50 °С. Сырье должно состоять из малоразветвленных корней без корневой шейки, длиной по 2—15 см, продольно-морщинистых, иногда скрученных, снаружи бурых или тёмно-бурых. Внутри, на изломе, жёлтая древесина. Запах отсутствует. Вкус — сладковато-горьковатый с ощущением слизистости.

Корни одуванчика, собранные в мае и растертые в кашицу, прикладывают к опухолям на груди у женщин для их скорейшего рассасывания и к затвердениям на лимфатических узлах под мышками и в паху. Этой же кашицей лечат геморройные шишки и останавливают маточные кровотечения (кашицу заворачивают в марлю и ставят тампоны).

Полезно употреблять отвар из высушенного осеннего корня одуванчика при анорексиях различной этиологии, анацидных гастритах, гепатите и воспалениях желчного пузыря.

Рецепт отвара из корня одуванчика

1.Измельченные высушенные корни: 10-20 г на 200 мл воды. Варить 10 мин. Принимать по 1 ст.л. перед едой.

2.Измельченные высушенные корни: 2 ч.л. варить 10 минут в стакане воды. Отвар принимают внутрь по половине стакана 2 раза в день за 20 минут до еды.

К осени одуванчик накапливает природные полисахариды. В осенних корнях содержится до 40% инулина, природного родственника инсулина, что делает их ценнейшим средством для диабетиков.

При диабете употребляют салат из сырых осенних корней, а так же кофе из корня предварительно высушенного, поджаренного на сковороде, а затем перемолотого в порошок 1 ч.л. порошка на стакан кипятка.

Как желчегонное: три столовые ложки измельченных корней одуванчика заливают 2 стаканами кипятка, кипятят 20 мин, процеживают. Принимают внутрь по 1 стакану 2 раза в день.

При экземе: смесь, состоящая из столовой ложки измельченных корней одуванчика и того же количества листьев лопуха, заливают 3 стаканами воды, настаивают в течение 8—10 ч, кипятят 10 мин, по остывании процеживают. Принимают внутрь по полстакана 5 раз в день. Желательно одновременно применять этот отвар наружно.

Для повышения аппетита, при запорах, как желчегонное средство: 1 ч.л. мелко нарезанного сухого корня заваривают, как чай, в стакане кипятка, настаивают в течение 20 минут, охлаждают и процеживают. Такой настой принимают за полчаса до еды, по 1/4 стакана 3—4 раза в день.

Лечение эпилепсии: для этого делается настойка на водке: 2/3 стакана корней залить 0,5 л водки, поставить на 2 недели в темном место, периодически встряхивать. Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день до еды.

При атеросклерозе сосудов головного мозга, для выведения из организма холестерина, токсинов и шлаков. Для этого порошок из растертых сухих корней одуванчика пьют по 1 ч.л. 3 раза в день перед едой.

Употребление в пищу сырых корней одуванчика (особенно в смеси с сырым, натертым на терке корнем лопуха) останавливает рост раковой опухоли.

Масло из цветов одуванчика – лекарство фантастической лечебной силы.

Масло из цветов одуванчика поможет при болезнях печени и камнях в желчном пузыре, при частых запорах, как желчегонное, и любых проблемах с ЖКТ (гастриты, колиты). Принимать его нужно по 1ст. л. 3 раза в день перед едой, или во время еды.

С помощью масла из цветов одуванчика можно лечить многие кожные заболевания, застарелые раны, шрамы, следы от ожогов, экземы, псориаз, рожистые воспаления, импетиго (поверхностное гнойничковое заболевания кожи). Лечат накладыванием на пораженные места пропитанных этим маслом льняных салфеток.

Рецепт приготовления масла из одуманчика:

Цветы одуванчика вместе с цветочными стеблями собрать в сухую, солнечную погоду. Эту массу растирают до появления сока и раскладывают встеклянные банки, заполняя их наполовину. Затем доверху заливают свежим растительным маслом (любым), обвязывают горлышки марлей и выносят на весь день на яркое солнце. Через 3 недели фильтруют, отжимают и хранят в темном месте при комнатной температуре.

Сок одуванчика

Его используют для улучшения зрения, при остеохондрозе, остеомиелите, болезни Бехтерева. При пародонтозе можно употреблять лечебный коктель: 2/3 ст. морковного сока, 3ст.л. сока одуванчика, 1ст.л. меда, и добавить сок черной редьки до верха стакана. Пьют натощак 1 раз в день утром.

Как приготовить и сохранить сок одуванчика.

Рецепт 1.

Всё растение вместе с корнем, листьями и цветами пропускают через мясорубку, отжимают через марлю сок. Для сохранности на 0,5 л полученного сока добавляют 100 г спирта или 400г водки, разливают по стерильным банкам.

Рецепт 2.

На 700 мл сока добавить 150 мл водки. Поставить в прохладное место. Через некоторое время сок чуть подкиснет, но бояться этого не надо. Молочная кислота, образовавшаяся во время слабой ферментации, повышает качество сока. Он хорошо влияет на процесс пищеварения и тормозит гнилостные процессы в пищеводе, а также является антираковым средством.

Рецепт 3.

Цветы одуванчика нужно собирать утром, в солнечное время, когда поле дышит одуванчиковым ароматом, а роса уже просохла, тогда основные ценности соцветий в полном наборе. Сразу возмите в поле с собою стеклянную трехлитровую банку, 1-1,5 кг сахара и чистую деревянную палочку. Рвать распустившиеся соцветия, выбирая самые пышные, крупные.

Закладываете их в банку и засыпаете сахаром. И так несколько слоёв.Наполните банку до половины и утрамбуйте это всё с помощью деревянной палочки, хорошо, но осторожно продавливая. Можно добавить несколько капель воды.

Затем снова заполнить банку слоями и снова плотно утрамбовать, до тех пор пока сок, который начнёт выделяться не заполнит всю банку. Это будет сок, буроватого цвета, слабо горький, но приятный на вкус. Его нужно поставить немного настояться, затем слить, отжать оставшуюся массу. Благодаря высокому содержанию сахара заготовка может сохраняться в прохладном месте даже до нового сезона. Можно принимать по 1 ч.л. в день в чистом виде или добавлять к чаю или к сокам.

ОСТОРОЖНО! Одуванчик может вызвать послабление стула (в основном, за счёт усиления отделения желчи). Поэтому траву и корни растения не применяют при желудочно кишечных расстройствах.

Нежелательно принимать препараты одуванчика при выраженной гипотонической дискинезии желчного пузыря, так как избыточное поступление желчи в лишённый сократительной способности пузырь будет способствоватьего растяжению и усилению болей. Не стоит использовать одуванчик при аллергических дерматитах, так как аллергическую реакцию могут вызвать цветы одуванчика, их пыльца. При симптомах гриппа лечение одуванчиком необходимо прекратить.

Рецепты оздоровительных салатов

Для салатов, листья одуванчика используют только в период цветения, после того как одуванчик отцвёл их уже нет смысла собирать. Молодые листья весной почти не горчат, нежны и больше пригодны для салатов, летние листья лучше замочить в воде, чтобы удалить горечь. Можно замочить их на 30—40 минут в солевом растворе, тогда горечь значительно уменьшиться.

Салат из свежих листьев и порошок из корней одуванчика понижает количество холестерина в крови.

Салат из одуванчика лучше заправить майонезом или сметаной. Туда еще добавляют отварной картофель, свеклу, горошек, лук, морковь, уксус, рубленое яйцо, чеснок, укроп. Можно к салатам из одуванчика использовать заправку из растительного масла, уксуса, сахара, соли, молотого перца и воды.

Салат майский

100 г листьев одуванчика, столько же зеленого лука и 50 г петрушки или сельдерея, сварите одно яйцо, заправьте сметаной, солью и добавьте 1 чайную ложку сахара, растворенную в столовой ложке 5 %-го уксуса.

Салат с медуницей

взять поровну листья одуванчика и медуницы. Измельчить, добавить лук, измельченную петрушку, или укроп, или семена тмина, посыпать солью и помять, чтобы растения дали сок, заправить уксусом с растительным маслом или сметаной.

Зачем пить отвар одуванчика перед сном

Не каждый из нас знает, что отвар одуванчика обладает целебными свойствами. Для большинства людей одуванчик является сорняком, способным заполонить собой все пространство, включая тротуары.

На все это можно взглянуть совсем с другой перспективы: способность к быстрому размножению одуванчика и его выживаемость в тяжёлых условиях говорят о природной силе этого растения.

Отвар одуванчика перед сном: 5 преимуществ

Действительно, одуванчик является целебным растением, чьи свойства по-настоящему удивительны. При этом он легко доступен каждому из нас.

Сегодня нам хотелось бы поговорить о том, почему так полезно пить отвар одуванчика перед сном.

1. Полезен для здоровья печени и почек

Когда мы спим, далеко не все органы отдыхают вместе с нами. Так, во время сна начинает активно работать наша печень. Как только мы засыпаем, в этом органе начинаются основные процессы по очищению нашего организма, обработке различных ферментов и выработке витаминов.

Для правильной работы основной лаборатории нашего организма нам необходимо соблюдать два условия:

Избегать обильных и поздних ужинов

Есть меньше жирной пищи в вечерние часы

Большую пользу здоровью печени приносят продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Именно поэтому так полезен для печени отвар одуванчика. Благодаря этому напитку печень отлично справляется со своей работой.

С другой стороны, этот отвар обладает мочегонными свойствами. Это означает, что благодаря отвару одуванчика наши почки начинают эффективнее выводить излишки солей и жидкостей вместе с мочой.

Отвар этого растения предохраняет мочевыводящие пути от размножения микробов, а также регулирует баланс натрия и калия в организме.

2. Позволяет избежать повышения уровня сахара в крови в ночные часы

Как правило, через несколько часов после приёма пищи уровень сахара в крови человека стабилизируется. Но у некоторых людей, особенно у диабетиков, количество глюкозы в крови в ночные часы может повышаться.

Почему это происходит? Этот феномен объясняется деятельностью определённых видов гормонов, например, кортизола и эпинифрина. Именно в них скрывается причина спонтанного повышения уровня глюкозы в крови.

Случается, что уровень сахара в крови повышается ночью по совсем другим мотивам: из-за пропуска приёма лекарства или даже неподходящего ужина.

3. Борется с воспалительными процессами

Одуванчик содержит жирные кислоты, антиоксиданты (например, бета-каротин), витамин С, калий, железо, кальций, магний, цинк, фосфор и витамин D.

Благодаря этому невероятному коктейлю из питательных веществ нашему организму становится легче бороться с воспалительными процессами, которыми сопровождаются такие заболевания, как артроз и артрит.

Если по ночам у тебя немеют кисти рук, сводит ноги или беспокоят боли в суставах, даже не сомневайся: попробуй ежедневно пить отвар одуванчика перед тем, как идти спать.

4. Помогает справиться с запором

Как правило, люди с хорошо работающим кишечником в утренние часы испытывают желание сходить в туалет по большому. Такая привычка позволяет легко начать новый день.

Для этого необходимо принимать натуральные средства, стимулирующие перистальтику кишечника уже в ночные часы. Одним из них является отвар одуванчика.

Одуванчик представляет собой богатый источник диетической клетчатки, благодаря чему его используют для лечения различных заболеваний системы пищеварения.

Помимо этого одуванчик успокаивает боли в желудке и препятствует образованию газов.

Благодаря этому твой сон станет спокойным и лёгким, и ты сможешь легко сходить в туалет, когда проснёшься.

5. Укрепляет иммунитет во время сна

Согласно результатам многих исследований, одно из главных свойств одуванчика заключается в укреплении иммунной системы человека. Именно с этим связан его горький вкус.

Одуванчик не только очищает наш организм, но и содержит большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Это позволяет эффективно очищать наш организм от токсинов.

В результате защитные силы нашего организма повышаются, а наш иммунитет становится крепче.

Возможно, чашка отвара одуванчика перед сном станет одной из твоих любимых привычек. Она позволит тебе спокойно завершить день.

Необходимо помнить о том, что одуванчик не рекомендуется беременным женщинам, а также людям, имеющим проблемы с жёлчным пузырём и камни в почках.

Целебный эликсир для печени

Одуванчик лечит и чистит печень

Одуванчик для печени, желчного пузыря, крови, почек, селезенки и всего организма несет огромную пользу.

Одуванчик великолепно очищает кровь, печень, желчный пузырь. Его горький вкус стимулирует сокращение желчевыводящих протоков и является прекрасным тоником для печени. Растение обладает мочегонным действием, бодрящим.

Также одуванчик полезно использовать в пищу людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Он великолепно регулирует артериальное давление и активность сердечной мышцы. Некоторые люди утверждают, что после употребления одуванчика им не хочется есть нездоровую пищу.

Применяемые части растения: корни, листья, цветы, стебли (все части).

Использование в салаты, приготовление холодных настоев из листьев и цветов, в качестве чая и кофе.

Сбор

корни одуванчика выкапывают ранней весной или поздней осенью. Листья, цветы и стебли лучше использовать от молодых растений.

Целительные свойства: мочегонное, стимулирует обмен веществ, очищает печень, желчный пузырь.

Корни одуванчика можно заваривать как чай. Для этого очистите, просушите свежие корни в духовке при очень низкой температуре, либо купите корень одуванчика в аптеке (травяной чай). Кроме того, обжаренные корни одуванчика могут быть использованы в качестве заменителя кофе.

Молодые листья, цветы, стебли можно добавлять в салат, сок, холодные закуски. Одуванчик для печени несет только пользу.

Многочисленные исследования показали, что одуванчик, расторопша и артишок положительно влияют на печень, желчный пузырь. Растительная горечь одуванчика, тритерпеноиды, фитостерины, дубильные вещества, эфирные масла, флавоноиды, холин, инулин, как единое целое стимулируют аппетит, поток желчи, ферменты поджелудочной железы и способствуют выведению отходов через мочевые пути. Однако, перед очищением печени и желчного пузыря следует очистить кишечник. Во время очищения необходимо соблюдать осторожность, т.к. горький вкус одуванчика может вызвать изжогу (соблюдайте дозировку).

Для детоксикации печени можно использовать чай из одуванчика. Для этого заварите 1 чайную ложку сухих корней одуванчика 0,25 л кипятка, дождитесь остывания (10 минут). Пейте такой чай 2 – 3 раза в день в течение четырех-шести недель. Такое очищение лучше всего проводить весной, либо летом. Также весной можно ежедневно жевать молодые стебли одуванчика, добавлять в салат, свежие соки. Я в детстве все время ела одуванчик летом, он мне казался очень сладким, вкусным. Меня просто тянуло к сахарным стеблям, хотя многие утверждали что они горькие и невкусные. Теперь я поняла, что возможно мой организм в то время требовал калий.Чистка печени одуванчиком

Одуванчик чистит не только печень, но и кровь, также укрепляет внутренние органы, такие как почки, селезенку. Он стимулирует обмен веществ и выводит тяжелые металлы из организма. Мария Требен рекомендует съедать 10 молодых цветов одуванчика в день для лечения хронического гепатита, диабета.

Эликсир для печени из одуванчика

Для живительного, очищающего эликсира понадобится 200 цветов одуванчика. Залейте цветы водой (1 л) и варите на медленном огне 15 минут. Оставьте отвар на 10 часов настаиваться, затем процедите через сито. После этого к настою добавьте сок одного лимона, 1 кг сахара. Тщательно размешайте состав, прокипятите на медленном огне 1 час и разлейте по банкам. Этот чудесный сахарный эликсир можно употреблять ежедневно добавлять в чай, сок. Он похож на мед.

Кофе для печени

Кофе из одуванчика благоприятно действует на клетки печени и органы пищеварения. Очистите молодые корни, нарежьте на мелкие кусочки и просушите на солнце, либо в духовке при температуре 40 ° C. Высушенные корневые части слегка обжарьте на сковороде без масла. Наконец, жареные корневые части измельчите в кофемолке, затем сварите как обычный кофе (можно использовать кофеварку). Кофе из одуванчика получится приятнее на вкус, если к нему добавить немного молотой корицы.

Народные рецепты очищение печени одуванчиком

Болезни печени развиваются не только на почве хронического алкоголизма. Люди, не злоупотребляющие спиртным, могут запросто стать жертвой гепатита или же холецистита. Печеночные колики, образование желчных камней, воспалительные процессы и увеличение печени – подобные недуги характерны для людей в различном возрасте. Однако проблема заключается в том, что вылечить больную печень очень сложно.

Современные медикаменты, применяемые для этих целей, приносят лишь временное облегчение. Что же касается хирургического вмешательства, то в наши дни, конечно же, проводятся операции по пересадке печени, однако далеко не каждому они по карману.

В итоге остается единственный вариант борьбы с подобными недугами, который заключается в использовании народных средств. Среди них – одуванчик из которого можно приготовить рад различных лекарств для лечения печени.

Чем полезен одуванчик?

Это растение помогает снизить уровень холестерина в крови и способствует нормализации обмена веществ. Кроме этого, одуванчик обладает способностью выводить шлаки и токсины из организма. Особенно стоит отметить, что сок этого растения помогает расщеплять камни в печени и прекрасно очищает желчевыводящие протоки. В итоге функции этого жизненно важного органа постепенно восстанавливаются, а смертельно опасные недуги отступают. Плюс ко всему, одуванчик обладает прекрасными болеутоляющими, антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому лекарства на его основе весьма благоприятно влияют не только на функции печени, но и восстанавливают работу всего организма. Примечательно, что для борьбы с различными недугами используется не только сок этого растения, но и корни, листья, стебли и даже цветы, в которых содержится очень много флаваноидов.

Рецепты лечения заболеваний печени при помощи одуванчика

С незапамятных времен на Руси принято было лечить гепатит свежими растениями. Для этого каждый день нужно было срывать по 4-5 цветов вместе со стеблями и листьями, удалять с них цветочные головки, а затем тщательно мыть растения в проточной воде и съедать в сыром виде. Конечно, вкус у одуванчика оставляют желать лучшего, однако этот цветок весьма благоприятно влияет на состояние печени и помогает восстановить ее функции при желтухе. Курс лечения одуванчиками составляет не менее 2 недель. Правда, если вам неприятно есть растение в таком виде, то на его основе можно приготовить салат, добавив к стеблям и листьям одуванчика немного свежих огурцов, укропа, соли и растительного масла.

При сильных болях в печени, вызванных наличием камней или же воспалительным процессом, обычно готовят отвар из листьев одуванчика, для чего понадобится 2 столовых ложки свежего, либо 1 столовая ложка высушенного сырья. Его нужно залить 0,5 л холодной воды, довести до кипения, остудить при комнатной температуре, а затем процедить Полученный отвар принимают по 100 мл утром натощак и по 50 мл перед сном. Уже через сутки лечения боли в печени станут менее острыми, а к концу первой недели исчезнут вовсе. Курс лечения таким отваром составляет не менее 10-12 дней.

Очень часто причина проблем с печенью кроется в плохом оттоке желчи, которая забивает каналы и препятствует выводу токсинов. В таком случае можно воспользоваться отваром, который готовится из цветов одуванчика. Их нужно отделить от стеблей и выложить на подоконнике примерно на 5-7 часов, чтобы они слегка завяли. Затем 2 столовых ложки цветов нужно залить 0,5 л воды, довести полученную смесь до кипения, охладить и принимать по 100-150 мл несколько раз в сутки перед едой. Важно выпить все лекарство в течение дня, а наутро приготовить свежий отвар. Курс очищения печени таким способом составляет не менее 10 дней и дает прекрасные результаты.

Напиток, который ускоряет метаболизм и регулирует гормоны

Это смузи станет идеальным началом дня, ускорит метаболизм, зарядит энергией и избавит от стресса! Корень одуванчика улучшает функцию печени, выводя токсины и восстанавливая водный и электролитный баланс организма.

Он также улучшает работу пищеварительной системы, ускоряет метаболизм и способствует похудению. Витамины и минералы в корне одуванчика уменьшают воспаление.

Это растение также обладает естественным мочегонным эффектом.

Базилик часто используется в аюрведической медицине и является одним из священных растений Индии. Он улучшает работу надпочечниковой системы, которая отвечает за гормональную реакцию организма на стресс.

Базилик является мощным антиоксидантом, обладает антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным свойствами.

Ингредиенты:

1 столовая ложка порошка корня одуванчика

1 чайная ложка порошка базилика

2 стакана кокосового молока (или любого орехового молока)

1 банан

1 столовая ложка какао-порошка

1 столовая ложка семян конопли или миндального масла

Горсть кубиков льда

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной текстуры. Налейте в стакан. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!