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Давайте поговорим … о Масленице

14:43. 25 марта 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий программы – Светозар (Игорь Яцков)

В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков) расскажет нам о праздниках Весеннего равноденствия, Масленице и периоде чествования Богини Лели.
Уже в феврале люди живут в ожидании весны, её тепла и праздников, приходящих вместе с ней.
А какие же самые главные и значимые праздники весной?
Это, конечно же, Дни Весеннего равноденствия, когда свет дня увеличивает свои силы, набирая свою мощь. А как хороши дни Масленицы или Комоедицы, как называли её с давних времен. В первый месяц весны есть время, которое называется периодом Богини Лели, когда чествуют и славят Богиню Лелю.
В передаче автор рассказывает об этих праздниках, раскрывает их красоту и магию с разных сторон, приглашая и нас прикоснуться к их волшебству.
И, конечно же, по сложившейся доброй традиции прозвучит песня в исполнении автора – Светозара (Игоря Яцкова).

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Источник: www.youtube.com

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