Давайте поговорим … о Масленице

Ведущий программы – Светозар (Игорь Яцков)



В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков) расскажет нам о праздниках Весеннего равноденствия, Масленице и периоде чествования Богини Лели.

Уже в феврале люди живут в ожидании весны, её тепла и праздников, приходящих вместе с ней.

А какие же самые главные и значимые праздники весной?

Это, конечно же, Дни Весеннего равноденствия, когда свет дня увеличивает свои силы, набирая свою мощь. А как хороши дни Масленицы или Комоедицы, как называли её с давних времен. В первый месяц весны есть время, которое называется периодом Богини Лели, когда чествуют и славят Богиню Лелю.

В передаче автор рассказывает об этих праздниках, раскрывает их красоту и магию с разных сторон, приглашая и нас прикоснуться к их волшебству.

И, конечно же, по сложившейся доброй традиции прозвучит песня в исполнении автора – Светозара (Игоря Яцкова).



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Источник: www.youtube.com