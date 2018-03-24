Прорыв Путина: Что ждет Россию в ближайшие шесть лет

Владимир Путин подтвердил, что изложенные в послании Федеральному собранию задачи, станут программой развития страны в ближайшие 6 лет. Комментируя, официально оглашённые результаты выборов президента он вновь заявил, что России необходим настоящий прорыв, а еще «нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе». При этом президент признался, что"немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье" было бы «красивым жестом».

И это было понятно ещё во время оглашения Послания Федеральному собранию. У многих экспертов сразу возникли вопросы: откуда же взять денег на всё. В частности, только на то, чтобы «прошить Россию» новыми автомобильными дорогами, планируется потратить 11 триллионов рублей, почти вдвое больше, чем в предыдущую шестилетку.

И это в условиях санкций, когда возможности занимать в западных банках крайне ограничены. Для улучшения здоровья и продолжительности жизни граждан, согласно посланию, планируется уделять больше внимания экологии, вкладывая средства в модернизацию сотен предприятий. А процент по ипотеке необходимо снизить с 10% сейчас до 7−8%. И так далее.

Возникает вопрос, откуда возьмутся деньги, которых нам на все эти цели почему-то не хватало и в самые благополучные годы сверхвысоких цен на нефть?

— Изначально в первой части послания Федеральному собранию было мало конкретики, — говорит экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. — В основном это лозунги, за которыми не видна стратегия. Не были затронуты самые болевые точки нашей экономической жизни. В частности, Путин в очередной раз аккуратно обошёл вопросы, связанные с утечкой капитала. Не было сказано о том, что мы будем вводить серьёзный контроль над трансграничным движением капитала. О том, что проблема деофшоризации экономики не решена. Ни слова не сказано о том, что деятельность наших монетарных властей душит нашу экономику и обслуживает экономику метрополии — США. Список можно продолжать.

Пока не решены вышеперечисленные проблемы, все разговоры о цифровой экономике, экономической росте — останутся пустым звуком. Даже если действительно начнётся какой-то экономический рост (хотя чаще за него выдаются приписки), бенефициарами этого роста станут всё те же олигархи, которые днём и ночью занимаются увлекательным делом — выкачиванием капиталов из России. На днях были опубликованы данные платёжного баланса за первые два месяца текущего года. Масштабы чистого оттока капиталов увеличились в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Никакие антироссийские санкции, ни наоборот кремлёвские амнистии «блудным олигархам» не повлияли на процесс бегства капиталов из страны.

«СП»: — Министр финансов Антон Силуанов во время встречи с Владимиром Путиным 22 марта заявил о том, что готовятся некие предложения в области налогов, которые «позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создать источники для инвестиций»…

— Такие разговоры мы слышим уже лет двадцать. Пока мы не закроем гигантскую дыру, через которую утекают российские национальные богатства, все прочие меры будут напоминать попытку наполнить дырявое ведро.

Как бы ни рос ВВП, какой бы огромной ни была выручка от продажи углеводородов, народ России от этого жить богаче не станет, пока эта ситуация не исправится. Изучив платёжный баланс ЦБ за 2017 год, я пришёл к выводу, что только в этом году страна потеряла 106 миллиардов долларов. И это только верхняя часть айсберга, поскольку статистика платёжного баланса РФ не фиксирует нелегальный вывод капитала. Если бы в этой сфере был наведён порядок, нам не надо было ломать голову, откуда брать деньги на улучшение здравоохранения, образования, дорог и т. д.

— То, что задачи, обозначенные в послании Федеральному собранию Путиным правильные, никто не сомневается, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Другого просто не придумаешь. Борьба с бедностью, улучшение инфраструктуры и современные технологии — без этого развитие России невозможно. Это стратегия. И она правильная. Но вот с тактикой, действительно, всё гораздо сложнее.

Предложение Силуанова попробовать улучшить систему сбора налогов правильное. Но на практике в России малый и средний бизнес уходит от налогов не потому, что он хочет утаить побольше денег из страсти к накопительству, а потому зачастую, что ему платить их нечем. А больше одной шкуры с барана не снимешь. Поэтому чего бы там ни придумали в Минфине, вряд ли малый и средний бизнес смогут больше, чем сейчас наполнять «бюджетную кубышку».

Второй источник — инвестиции. Государственно-частное партнёрство. Теоретически — тоже может послужить наполнению госбюджета, но на практике частный бизнес вкладывает деньги для того, чтобы обогатиться самому, а не обогатить государство. Могу ещё поверить, что частные инвесторы готовы будут инвестировать в технологии, которые на выходе должны дать прибыль. Но вот вряд ли бизнес будет вкладываться в строительство бесплатных дорог или развитие здравоохранения на селе. То есть бизнесу интересно, грубо говоря, вкладывать в платные дороги и платную медицину.

Опять же если ставить задачей «прошить Россию» новыми современными дорогами, нужны заимствования — внутренние или внешние. Для первых у нас просто нет средств, вторых — нам не дадут в требуемых объёмах, учитывая политическую ситуацию.

«СП»: — То есть денег на развитие страны просто нет?

— Если бы передо мной поставили такую задачу, я бы пошёл путём Лаврентия Берии, поскольку иного сейчас придумать просто невозможно. Необходимо концентрировать средства на технологических инновациях, которые немедленно и масштабно внедряются в жизнь. Это тоже не быстрый путь, но это хотя бы можно осуществить, если действовать целенаправленно. Если строится завод, который, допустим, делает более дешёвый и качественный асфальт в огромных объёмах, то это, конечно, будет способствовать «прошиванию Россию». Другой вопрос, что тоже не за год, а, может быть, и не за десять. Но в итоге к цели можно прийти. Это единственный путь. Финансы, как основной инструмент поднятия развивающейся экономики не эффективны.

«СП»: — Между тем, в правительстве уже обсуждается идея повышения подоходного налога до 15%. Не есть ли это первый признак того, что в дальнейшем снова государство будет пытаться увеличить наполняемость бюджета за счёт населения?

— К сожалению, это очень вероятно. Поскольку логика ситуации, в которой мы оказались, такова, что других источников для финансирования строительства новых дорог, просто нет. Но беда в том, что увеличением налогов общий объём собираемых сумм в современном мире не увеличивается или увеличивается незначительно. Это проходят на первых курсах экономических факультетов. Вместе с ростом процента того или иного налога растёт и количество уклоняющихся от него.

«СП»: — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие 8 лет будут снижаться расходы на оборону, и, в конце концов, они станут едва ли не ниже, чем в некоторых европейских странах — 3% ВВП. Может быть, отсюда надеются получить дополнительные деньги на дороги и больницы?

— Очень может быть. Идея красивая. Но значительную часть расходов на оборону составляют расходы на перспективные военные разработки. Если их взять и бросить, то всё вложенное ранее окажется потерянным. Конечно, могут пойти по советскому пути, когда «Бауманка» причислялась к Министерству сельского хозяйства. Конечно, если распихать военные НИИ по разным сферам, то формально военные расходы и упадут. А фактически мало что изменится. Возможно, что мы произведём чуть меньше танков и самолётов и построим чуть больше дорог. Но принципиально ситуация не поменяется.

«СП»: — Слова Силуанова о том, что «в сфере здравоохранения бюджетные средства будут ориентированы, в первую очередь, на помощь нуждающимся, вместо, старого советского принципа — всем по чуть-чуть», могут означать некую новую монетизацию, когда основная масса населения вынуждена будет ещё больше платить за медицину, а небольшие группы льготников действительно будут получать чуть больше?

— Да, при такой системе самыми нуждающимися могут оказаться родственники сотрудников социальных служб. Особенно в удалённых городках и весях. А если «играть с категориями», например давать меньше пенсионерам, а больше многодетным, то в государстве с нашим уровнем доходов населения это будет означать, что значительные группы людей сейчас живущих на грани бедности в итоге окажется за её гранью.

Нам наоборот надо повышать доходы населения, чтобы люди могли покупать более качественную отечественную продукцию той же лёгкой промышленности. Только в этом случае будет развиваться своё производство.