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Глубинное государство рулит Америкой; есть ли оно у нас?

16:35. 23 марта 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Объем чистого оттока капитала из Российской Федерации по сравнению с начала 18-го года вырос больше, чем в два раза

Если в 2017-м году за два первых месяца годы было выведено 4,4 млрд долларов, то в этом году 9,8 млрд долларов. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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