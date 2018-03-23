Глубинное государство рулит Америкой; есть ли оно у нас?
16:35. 23 марта 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Объем чистого оттока капитала из Российской Федерации по сравнению с начала 18-го года вырос больше, чем в два раза
Если в 2017-м году за два первых месяца годы было выведено 4,4 млрд долларов, то в этом году 9,8 млрд долларов. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai