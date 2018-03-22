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Самое мирное место на свете

10:47. 22 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:


…было трудно представить себе более мирное место в мире, чем в Солсбери. (с) из выступления постпреда Нидерландов в СБ ООН

20 февраля Королевская морская пехота и комплекс "Портон Даун" https://colonelcassad.livejournal.com/4047044.html начали серию упражнений под кодовым названием "Токсичный кинжал".


DSLT – Лаборатория Оборонной Науки и Технологии.

Учения были анонсированы на официальных ресурсах https://www.gov.uk/government/news/exercise-toxic-dagger-the-sharp-end-of-chemical-warfare Указанная в документе DSTL  (Лаборатория оборонной науки и техники)  является конторой, которая работает на министерство обороны Британии и которая базируется в уже известном комплексе Портон Даун https://colonelcassad.livejournal.com/4060873.html. Смотрим раздел "О нас" https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory/about – расположение – Портон Даун, Солсбери, Уиттшир.


Маркером отмечено расположение DSTL к северо-востоку от Солсбери в Портон-Дауне.



Итак, чем же занималась Короловеская морская пехота и DSTL?


Часть регулярно принимает участие в операциях за рубежом, в том числе в войнах на территории Ирака и Афганистана. Вероятно, она могла принимать участие и в тайных операциях в Сирии. Официально она как минимум готовилась для действий в Сирии в связи с вопросами "сирийского химического оружия".


Часть активно работает к эспертами по химическому оружию https://www.forces.net/news/navy/royal-marines-fighting-against-chemical-warfare, для получения опыта необходимого для действий в других регионах мира.

Данная часть Королевской морской пехоты с помощью специалистов DSTL отрабатывал вопросы противодействия биологическому, химическому и ядерному заражению, при содействии Агенства по ядерному оружию
На проходивших учениях "Токсичный клинок", отрабатывались вопросы обнаружения и противодействия в том числе и химическому заражению https://www.gov.uk/government/news/exercise-toxic-dagger-the-sharp-end-of-chemical-warfare.
Сценарии отрабатывались на основе максимально актуальной информации о современных отравляющих веществах и в условиях приближенных к боевым. В ходе одного из упражнений, отрабатывалось нападение на химическую лабораторию, где противник разрабатывает передовые образцы химического оружия, что и требовало отработки действий группы захвата в костюмах хим.защиты в условиях химического заражения местности. Командиры групп получали консультации от специалистов DSTL о типах заражения и возможных веществах, которые они могут встретить в таких лабораториях, а также о мерах последующего обеззараживания как в полевых условиях, так и  в условиях стационарных больниц.

Официальной целью учений было сделать 40-ю команду Королевской морской пехоты наиболее передовой частью британской армии в вопросах действий в условиях токсичных сред.
Ниже, кадры с учений, особенно примечательны кадры с имитацией отравления нервно-паралитическим газом.






Фото с учений.











Все это проходило одновременно и практически рядом вот с этим.









В составе этих групп работавших в Солсбери действовали специалисты из Портон-Дауна, которые помогали в организации учений с аналогичным сюжетом "отравление нервно-паралитическим веществом" на военном полигоне к северу от Солсбери. Наверное, чтобы до своей лаборатории долго не ехать.
Специально не искал, но не удивлюсь, если военнослужащие 40-й команды также могли находится в Солсбери во время и после отравления Скрипаля.

И это далеко не первые учения такого рода. В 2017 году на равнине Солсбери британский спецназ отрабатывал сценарии штурма химической лаборатории ИГИЛ в Афганистане http://www.dailymail.co.uk/news/article-4436106/Elite-commandos-train-storm-ISIS-weapons-factory.html.
Что интересно, в ходе этих учений отрабатывался сценарий провоза "террористами" неизвестного химического оружия на территорию Британии.
Также отрабатывалось нападение на лабораторию, где производят нервно-паралитический газ зарин, с прицелом на сирийскую кампанию.
Один из участников учений слил в прессу некоторые подробности: "Было много химических атак. Кричали "Газ!", "Газ!", "Газ!" и предупреждали о распылении нервно-паралитического агента.
Предполагалось, что неизвестное хим.вещество (предположительно, зарин), может быть провезено в Британию в ампулах и его будет трудно опознать, так как вещество бесцветное и не имеет запаха.


Британский морской пехотинец в костюме хим.защиты во время учений на равнине Солсбери в 2016-м году.



Учения продолжались даже после того, как был отравлен Скрипаль. В прессе их пытались представить как отработку защитных мер после коварного нападения России. Хотя сами учения начались за 2 недели до отравления Скрипаля и проводились с такими сценарием как минимум 2 года подряд.

Например 6 марта выходит материал https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2018/march/06/180306-toxic-storm-for-royal-marines-in-major-chemical-exercise о "токсичном шторме" в районе Солсбери.
DSTL предоставлял информацию о сценариях химического и биологического заражения. В учениях принимало участие более 300 военнослужащих и авиация. Учения проводились на равнине Солсбери.

It climaxes with a full-scale exercise involving government and industry scientists and more than 300 military personnel, including the RAF Regiment and the RM Band Service – casualty treatment was a key part of the Salisbury Plain exercise.

Что такое "равнина Солсбери"?


Равнина Солсбери известна тем, что там расположен военный полигон британского министерства обороны.
По ссылке можно найти карты района с военной разметкой http://php.wiltshire.gov.uk/row/sect31deposits/mod_deposits.php


Карта учений разведывательных дронов на равнине Солсбери 2008 год.

Итак. Скрипаль был не просто отравлен недалеко от центра химической и биологической войны в Портон Дауне.
Он был отравлен во время ежегодных учений "Токсичный кинжал" отрабатывавовших вопросы борьбы с химическим и биологическим заражением, которые проводились при участии британской морской пехоты в районе Солсбери, где в том числе отрабатывались вопросы помощи лицам, подвергшимся химическому заражению.
Учения проводились на одном из крупнейших военных полигонов британской армии и организовывались при помощи ведущих британских экспертов по химической войне, с отработкой задач по ликвидации химической лаборатории, где разрабатывается нервно-паралитический газ, а ведущую роль в учениях играла "наиболее подготовленная для действий в условиях токсичного заражения" британская военная часть.
После отравления Скрипаля, заключение по отравлению практически моментально вынес тот же центр, который помогает проводить учения по борьбе с химическим заражением на территории Британии и готовит войска для действий против химических лабораторий в других странах.

Такое вот "самое мирное месте на Земле", где был отравлен Скрипаль.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: dstl, афганистан, Британия, ИГИЛ, портон даун, Провокации, солсбери, химическая война, химическое оружие
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