Безграничная любовь к американской разведке
14:00. 22 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный материал про либерийского агента ЦРУ, который очень любил американскую разведку и помогал ей с выдачей США президента Либерии и сборе информации о полковнике Каддафи.
Бывший сотрудник ЦРУ «Томас» любит вспоминать, раскуривая сигару, как почти тридцать лет тому назад, будучи уже опытным оперативником, любовался на красоты Африки. Тогда он был еще достаточно молод, полон сил и честолюбивых планов, очень любознателен, инициативен и любил приключения…
Либерия – первая республика на «черном» континенте, сотрясалась от многолетней гражданской войны. США с давних пор считали эту страну зоной своих национальных интересов и стремились если не управлять, то хотя бы контролировать ситуацию.
В 90-х годах ЦРУ имело свою агентуру практически во всех группировках крупномасштабного этнического конфликта. Но наиболее важной на тот момент агентурой считалась та, которая имела прямые выходы на правительство и президента Либерии, сообщала ценную информацию об их планах, могла при необходимости оказать нужное влияние.
В числе таких агентов был Броуни Джеффри Самукаи (Brownie Jeffrey Samukai), который до 1994 года входил в ближний круг президента Временного правительства национального единства Либерии доктора Амоса Клодиуса Сойера и пользовался его доверием. Выходец из вооруженных сил, прошедший многие высокие посты, в том числе заместителя министра национальной обороны, командующего «Черных беретов», директора национальной полиции, Самукаи был для ЦРУ очень удачным приобретением и им очень дорожили, выплачивали весьма солидное денежное вознаграждение. Для того, чтобы сохранять управляемость агента кураторы шли ему навстречу, выполняя особые просьбы. Так, в периоды обострения гражданской войны уделялось особое внимание обеспечению безопасности не только агента, но и его семьи. Одновременно Самукаи оказывали содействие в развитии собственного бизнеса, у него появилась своя фирма «Exsecon», которая, возможно, существует до сих пор.
В 90-е годы агентурную связь с Самукаи поддерживали оперработники посольской резидентуры в Монровии «Джим» («Jim») и «Голландец» («Dutch»). По дружеским соображениям «Томас» попросил не называть их настоящие имена. Наиболее важные встречи с агентом проводили лично руководители разведточки.
Даже после ухода президента Сойера, в период последующей чехарды с практически ежегодной сменой глав государства, американцы старались поддерживать своего добровольного помощника «на плаву», в том числе и через другую ценную агентуру. В результате Самукаи «пережил» не одного президента Либерии и успел даже поработать в структурах ООН. А в 2006 году, не без содействия своих кураторов, он стал министром национальной обороны Либерии в первом послевоенном кабинете Элен Джонсон-Серлиф.
В хранящемся в Лэнгли деле на агента значится, что благодаря именно данным Броуни Самукаи была инициирована передача международному трибуналу ООН бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Агент подробно сообщал в ЦРУ об участниках сделок по приобретению оружия, продаже полезных ископаемых и наркотиков. Чрезвычайный интерес в США вызвала информация Самукаи об отношениях Чарльза Тейлора с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В послужном списке Самукаи также указаны заслуги в ликвидации соотечественников, препятствующих достижению целей Соединенных Штатов в Либерии.
И последний штрих к «портрету» нашего героя…
В упомянутом деле есть отметка о чрезмерной лояльности Броуни Самукаи к Соединенным Штатам Америки. Была ли это искренняя демонстрация «любви», можно спросить у него самого… Но в смекалистости и хитрости ценного агента сомневаться не приходится. «Набирая очки», он признался в безграничной любви к американской разведке и буквально упросил своего куратора прислать ему книгу бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса «Из тени» («From the Shadows»). Как рассказал «Томас», в приобретении агентов, подобных Самукаи, большую помощь сотрудникам ЦРУ оказывают их коллеги из военной разведки РУМО, работающие на канале сотрудничества, в рамках так называемых партнерских контактов с зарубежными военными ведомствами. Здесь ЦРУ и РУМО действуют сообща по одной цели, но выполняют при этом разные роли.
Сотрудники РУМО за границей активно встречаются с партнерами, наиболее перспективных из них приглашают для обмена опытом в США. А там уже идет тщательное изучение психологических особенностей возможных кандидатов на вербовку, как говорят американцы, выявляется их вербовочная уязвимость. В случае состоявшейся вербовки, агентурные отношения поддерживают оперработники ЦРУ, действующие в стране проживания агента, чаще всего под дипломатическим прикрытием.Несомненно одно, для разведки США вербовка тем ценнее, чем выше ранг приобретенного агента.
Впрочем, по оценке «Томаса», вербовку Самукаи не стоит считать чем-то экстраординарным для работы ЦРУ. В принципе, вербовка высокопоставленного чиновника в Африке всегда считалась в кругу профессионалов разведки США несложной задачей…
«Томасу» известно не об одном африканском агенте в министерском ранге. Он был непосредственным свидетелем работы ЦРУ, например, с бывшим министром обороны Заира Оноре Нгбанда-Нзамбо Ко Атумба (Honore Ngbanda- Nzambo Ко Atumba). Но об этом он поведает нам несколько позже…
Виктор Феналоров, специально для Центра военно-политической журналистики CIGR
http://cigr.net/glavnoe/27671-liberiyskiy-drug-informiruet-lengli.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com