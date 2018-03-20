Выборы в России в западной карикатуре
15:21. 20 марта 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Западная карикатура про выборы в России. Основной упор сделан на разгуле тирании и деле Скрипаля.
Примечательно, но некоторые даже не стесняются и банально перерисовывают старые антисоветские плкаты или даже плакаты XIX века.
Контекст и содержание может и меняются, но некоторые приемы пропаганды остаются неизменными.
Не важно, что в России монархия, советская власть или господство капитала…
всегда будет найден повод для зловещего осьминога.
Исторический предшественник.
НАТО празднует победу.
- Ваше имя тоже будет включено в список…Что это?
- Не отвечай ему, Уильямсон!
Буйная поддержка Владимира Путина.
Востороженная поддержка Владимира Путина.
Жесткая гонка.
Влад, когда я иду, люди кричат "Не мой президент!!!. Но я еще ваш президент?
Да, конечно, Дональд.
Сомнение Корбина в том, что Скрипаля отравила Россия, может послужить поводом быть приравненым к Путину.
Источник: colonelcassad.livejournal.com