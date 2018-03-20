Выборы в России в западной карикатуре

Западная карикатура про выборы в России. Основной упор сделан на разгуле тирании и деле Скрипаля.Примечательно, но некоторые даже не стесняются и банально перерисовывают старые антисоветские плкаты или даже плакаты XIX века.Контекст и содержание может и меняются, но некоторые приемы пропаганды остаются неизменными.Не важно, что в России монархия, советская власть или господство капитала…всегда будет найден повод для зловещего осьминога.Исторический предшественник.НАТО празднует победу.- Ваше имя тоже будет включено в список…Что это?- Не отвечай ему, Уильямсон!Буйная поддержка Владимира Путина.Востороженная поддержка Владимира Путина.Жесткая гонка.Влад, когда я иду, люди кричат "Не мой президент!!!. Но я еще ваш президент?Да, конечно, Дональд.Сомнение Корбина в том, что Скрипаля отравила Россия, может послужить поводом быть приравненым к Путину.

Источник: colonelcassad.livejournal.com