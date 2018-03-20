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Выборы в России в западной карикатуре

15:21. 20 марта 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:


Западная карикатура про выборы в России. Основной упор сделан на разгуле тирании и деле Скрипаля.
Примечательно, но некоторые даже не стесняются и банально перерисовывают старые антисоветские плкаты или даже плакаты XIX века.
Контекст и содержание может и меняются, но некоторые приемы пропаганды остаются неизменными.



Не важно, что в России монархия, советская власть или господство капитала…


всегда будет найден повод для зловещего осьминога.






Исторический предшественник.




НАТО празднует победу.








- Ваше имя тоже будет включено в список…Что это?
- Не отвечай ему, Уильямсон!




Буйная поддержка Владимира Путина.
Востороженная поддержка Владимира Путина.
Жесткая гонка.






















Влад,  когда я иду, люди кричат "Не мой президент!!!. Но я еще ваш президент?
Да, конечно, Дональд.








Сомнение Корбина в том, что Скрипаля отравила Россия, может послужить поводом быть приравненым к Путину.








Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, выборы, карикатуры, пропаганда, Путин, Россия, США, Трамп, юмор
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