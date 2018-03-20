Вход воспрещен: насекомым не место в детском рационе

Личинки и гусеницы, обитающие в крупах на пищеблоках дошкольных образовательных учреждений, уже давно перестали быть неприятной неожиданностью для проверяющих инстанций, но не для родителей дошкольников. Свежий случай вопиющего нарушения произошел на прошлой неделе в Костроме.

Прибыв на место проведения очередной плановой проверки пищеблока образовательного учреждения, сотрудники Россельхознадзора обнаружили в пакетах с крупой общей массой 4,2 кг гусениц с личинками. Данную продукцию собирались подать на стол учащимся 27-й школы и воспитанникам относящегося к ней дошкольного отделения. Но использования в приготовлении пищи столь неаппетитной «биологической добавки» благодаря своевременному визиту ревизоров удалось избежать.

К сожалению, нередко в российских дошкольных образовательных учреждениях детей кормят недоброкачественными продуктами с примесью посторонних ингредиентов и фальсификатами, но подобная ситуация долгое время остается сокрытой от взора проверяющих инспекций и родительской общественности. Жалобы воспитанников сотрудники детских садов списывают на детскую фантазию. А Роспотребнадзор инициирует проверку на пищеблоке только после заявления кого-то из родителей или бывшего работника учреждения. В прошлом году кашей с червями накормили воспитанников челябинского детского сада «Золушка». А буквально на прошлой неделе в том же Челябинске «расторопные» воспитатели другого дошкольного образовательного учреждения заставили ребенка есть кашу с собственной рвотой. Тем временем в Красноярском крае, как показали результаты прошлогодней проверки, сотрудники детских садов с целью «экономии» решили исключить из детского рациона рыбу, сыр и творог или же подменить натуральные продукты фальсификатом.

В Роспотребнадзоре в очередной раз призвали образовательные учреждения, занимающиеся самостоятельной организацией питания, заключать договоры только с проверенными поставщиками продуктов питания. Кроме того, значительно снизить уровень просрочки, фальсификата и прочей неприемлемой для употребления в пищу продукции может усиление контроля со стороны родительской общественности. Крупные комбинаты в таких городах, как Москва, Казань, Уфа и Ульяновск за последние годы внедрили в обязательную практику своей работы регулярное посещение предприятий и пищеблоков родителями воспитанников. А в Москве помимо многоуровневой системы внутреннего контроля качества на самих комбинатах еще действует несколько крупных центров сортировки продуктов, поступающих на пищеблоки образовательных учреждений. Как показывают данные статистики, в борьбе с фальсификатом это оказалось весьма эффективной мерой. А отсутствие массовых отравлений и всегда довольные и сытые воспитанники лучше любых сухих цифр Роспотребнадзора говорят о положительных результатах проделанной работы.