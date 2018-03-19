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Мы вас предупредили: США «наехали» на Россию в СБ ООН

21:22. 19 марта 2018 Просмотров - 255 4 коммент. Опубликовал:

В заявлении постпреда США при ООН Ники Хейли, по сути, звучала риторика, которая часто используется для оправдания американских военных интервенций. Она сказала, что Вашингтон оставляет за собой право нанесли удар по сирийской армии.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения ситуации в Восточной Гуте, анклаве антиправительственных сил, где сейчас идут бои. И вместо того, чтобы говорить о сути вопроса, о судьбе гражданского населения и мерах по обеспечению его безопасности, Хейли разразилась обвинениями в адрес России, Сирии и Ирана. Она даже объявила эти три страны ответственными за некие атаки с применением хлора. Российский постпред Василий Небензя, в свою очередь, назвал ее высказывания дезинформацией.

Ники Хейли также заявила, что США уже готовят новый проект резолюции, который запретит Дамаску вести боевые действия против террористов ан-Нусры.

 

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4 коммент.»

  • 1915 823
    Бабур 19 марта 2018 в 21:42 Ссылка Пометить
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    Вагинальный представитель СГА в ООН может балакать что угодно, но военные решения принимают пенисуальные генералы в Пентагоне. А с ними генерал Герасимов уже потолковал. А впрочем, будем посмотреть.

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  • 591 303
    Нехресть 19 марта 2018 в 21:42 Ссылка Пометить
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    Интересно, смесь хуцпы и тупости у них врождённая или приобретённая? Если врождённая-лечится только могилизацыей. С приобретённой легче, там и п-и-з-д-ю-л-н-а животворящая помогает.

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    • 1917 825
      Бабур Нехресть 19 марта 2018 в 21:47 Ссылка Пометить
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      При таких диагнозах лечение электричеством эффективно и достаточно гуманно. Животинка останется живой и не агрессивной.

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      • 593 305
        Нехресть Бабур 19 марта 2018 в 22:03 Ссылка Пометить
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        Неееееееее, такую скотину током не прошибёшь. А вот ботинки-гомнодавы с окованными сталью носками и весом килограм по 5 каждый-самое то. Такие выдавались когда то в качестве спецобуви в кузнечно-прессовом цеху.

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