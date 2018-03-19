Мы вас предупредили: США «наехали» на Россию в СБ ООН

В заявлении постпреда США при ООН Ники Хейли, по сути, звучала риторика, которая часто используется для оправдания американских военных интервенций. Она сказала, что Вашингтон оставляет за собой право нанесли удар по сирийской армии.



Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения ситуации в Восточной Гуте, анклаве антиправительственных сил, где сейчас идут бои. И вместо того, чтобы говорить о сути вопроса, о судьбе гражданского населения и мерах по обеспечению его безопасности, Хейли разразилась обвинениями в адрес России, Сирии и Ирана. Она даже объявила эти три страны ответственными за некие атаки с применением хлора. Российский постпред Василий Небензя, в свою очередь, назвал ее высказывания дезинформацией.



Ники Хейли также заявила, что США уже готовят новый проект резолюции, который запретит Дамаску вести боевые действия против террористов ан-Нусры.