Пранкеры разыграли наблюдателей Навального и куратора «Голоса» (ВИДЕО)

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы, куратора организации «Голос» Стефани Шиффер, а также несколько наблюдателей из штаба Алексея Навального.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Столяров.

Пранкеры обратились к Шиффер от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия. В разговоре с «парламентарием» Шиффер заявила, что президентские выборы в России можно признать «незаконными» еще до голосования.

«Да, если спросить о законности, знаете, российские избирательные законы уже настолько дырявые и не соответствуют международным стандартам. Хотя и эти законы еще и нарушаются», — заметила Шиффер.

По словам правозащитницы, законы в России «противоречат Конституции». Она, однако, не стала уточнять, что именно ее не устроило в правовой системе.

Шиффер заверила, что готова предоставить Украине все необходимые данные для создания «информационного шума» вокруг выборов.

Пранкеры также позвонили нескольким сторонникам блогера Алексея Навального с просьбой показать «нелигитимность» выборов иностранным журналистам. Координатора наблюдателей одного из региональных штабов попросили «найти студента-бюджетника, который скажет, что его созвали за пятьсот рублей под пытками и под предлогом отчисления». Сторонники Навального заверили пранкеров, что «смогут достать» таких людей.

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