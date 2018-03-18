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Пранкеры разыграли наблюдателей Навального и куратора «Голоса» (ВИДЕО)

20:39. 18 марта 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Пранкеры разыграли наблюдателей Навального и куратора «Голоса» (ВИДЕО) | Русская весна

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы, куратора организации «Голос» Стефани Шиффер, а также несколько наблюдателей из штаба Алексея Навального.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Столяров.

Пранкеры обратились к Шиффер от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия. В разговоре с «парламентарием» Шиффер заявила, что президентские выборы в России можно признать «незаконными» еще до голосования.

«Да, если спросить о законности, знаете, российские избирательные законы уже настолько дырявые и не соответствуют международным стандартам. Хотя и эти законы еще и нарушаются», — заметила Шиффер. 

По словам правозащитницы, законы в России «противоречат Конституции». Она, однако, не стала уточнять, что именно ее не устроило в правовой системе.

Шиффер заверила, что готова предоставить Украине все необходимые данные для создания «информационного шума» вокруг выборов.

Пранкеры также позвонили нескольким сторонникам блогера Алексея Навального с просьбой показать «нелигитимность» выборов иностранным журналистам. Координатора наблюдателей одного из региональных штабов попросили «найти студента-бюджетника, который скажет, что его созвали за пятьсот рублей под пытками и под предлогом отчисления». Сторонники Навального заверили пранкеров, что «смогут достать» таких людей.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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