Российские пранкеры разыграли главу МИД Британии (ВИДЕО)

Известные своими розыгрышами политиков и медийных личностей молодые люди захотели узнать, что Британия скажет по делу Скрипалей.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) совершили очередной розыгрыш, на этот раз дозвонившись британскому министру иностранных дел Борису Джонсону. С главой британского МИДа шутники общались от лица нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сейчас «в тренде».

Политик общался с «Пашиняном» целых полчаса. Пранкеры начали разговор с химического оружия «Новичок» — мол, вдруг Путин и премьера Армении отравит! Джонсон ответил, что важно не развязывать новую холодную войну — ни он, ни кто-либо из британцев этого не хочет. Однако глава британского МИДа уверен: именно российская сторона попыталась убить Скрипалей. У Лондона есть «дополнительные улики», которые он готов предоставить Армении.

— Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль “Новичком”. Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. И что я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России, — заявил Джонсон.

Когда пранкеры вошли во вкус и завели речь о Порошенко, мол, украинский лидер всегда носит с собой специальный антидот «Опохмел», британский политик почуял неладное и бросил трубку.

Пранкеры признались, что готовились к розыгрышу недолго. Впрочем, каждая подобная их выходка — почти экспромт. Вован и Лексус остались довольны: Джонсон оказался интересным собеседником.

— Впервые, наверное, разговаривали не с дураком!

Позже британский МИД назвал произошедшее «детской выходкой», а стоявших за этим россиян — несерьёзными.

Ранее Пятый канал сообщал, что пранкер Лексус разыграл профнепригодного журналиста Тома Рогана, призвавшего бомбить Крымский мост.

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