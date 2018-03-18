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Лозунги для демонстрации

12:19. 18 марта 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:


Список лозунгов для первомайской демонстрации 1933 года подготовленный в ЦК ВКП(б).

Лозунги к 1 мая 1933 г.

1. Да здравствует первое мая — боевой смотр революционных сил международного пролетариата!

2. Пролетарии всех стран! Идите под знамена Ленинского Коммунистического Интернационала! Вперед — к новым боям и победам! Да здравствует мировая социалистическая революция!

3. Братьям по классу, жертвам фашистского террора, узникам капитала — наш пролетарский привет!

4. В странах капитала и фашистской диктатуры — десятки миллионов рабочих и крестьян обречены на голод, нищету и вымирание. В СССР ликвидирована безработица, уничтожено обнищание деревни, растет материальный и культурный уровень трудящихся. Пролетарии всего мира! На борьбу против капитализма и фашистской диктатуры! Идите по пути рабочих СССР!

5. Успехи пятилетки мобилизуют революционные силы рабочего класса всех стран против капитализма. Только уничтожение капитализма и победа коммунизма избавят рабочий класс от кризиса, безработицы и нищеты. Долой капитализм! Да здравствует коммунизм!

6. Империалисты готовят новые войны, готовят нападение на СССР. Пролетарии всех стран! Защищайте страну советов — отечество трудящихся всего мира! Долой провокаторов войны! Да здравствует революционная борьба рабочих против империалистов!

7. Твердолобые рабовладельцы Англии организуют единый фронт империалистического нападения на СССР. Запрещение ввоза советских товаров в Англию является первым шагом этого нападения. Рабочие, крестьяне и красноармейцы! Укрепим обороноспособность нашей страны! Долой твердолобых провокаторов войны против СССР!

8. Рабочие и работницы капиталистических стран! Единый революционный фронт рабочих — вернейшее средство против наступления капитала и фашистской контрреволюции. Да здравствует единый фронт коммунистических и социал-демократических рабочих против капитала!

9. Братский привет революционным пролетариям Германии! Да здравствует героическая коммунистическая партия Германии! Да здравствует тов. Тельман!

10. Социал-демократия, борясь против революционных рабочих и компартии, укрепила буржуазию, расчистила дорогу фашизму, срывает единый революционный фронт рабочих. Рабочие и работницы всех стран! Покидайте ряды социал-демократии, становитесь под знамена Коммунистического Интернационала! Долой вождей второго Интернационала! Да здравствует Коммунистический Интернационал, боевой авангард борьбы против фашизма!

11. Империалисты делят, порабощают и грабят Китай. Долой интервенцию против Китая! Да здравствуют советы и героическая Красная армия Китая — орудие освобождения китайского народа от внутренних и иностранных его поработителей!

12. Только Советский Союз ведет действительную борьбу за мир. Долой антисоветские провокации! Да здравствует советская политика мира!

13. «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому» (Сталин).

14. Да здравствует Красная армия — оплот мирной политики советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж завоеваний Октября!

15. Привет молодым бойцам Красной армии, присягающим 1‑го мая на верность власти рабочих и крестьян, на верность рабочему классу всего мира!

16. Ударникам и ударницам — передовым борцам великой армии строителей социализма — большевистский привет! Выше знамя социалистического соревнования и ударничества!

17. Победоносно завершена первая большевистская пятилетка в 4 года. Да здравствует вторая пятилетка! Вперед к новым победам!

18. «Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот, что нам нужно теперь для того, чтобы развеять впрах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации» (Сталин).

19. Рабочие и работницы! Овладевайте техникой производства, боритесь за высокое качество продукции, за снижение себестоимости, за поднятие производительности труда! Ударной работой обеспечим выполнение плана первого года второй пятилетки!

20. Важнейшая задача организаторов производства и всего рабочего класса — установить железную трудовую дисциплину, добиться высокого качества работы, беспощадно бороться против прогульщиков, лодырей и летунов. Да здравствует социалистическая дисциплина труда!

21. Металлургия — основа народного хозяйства. Рабочие металлурги! Освоением новой техники, новых заводов добьемся победы в великой борьбе за металл!

22. Рабочие-угольщики! Ключ к подъему угольного хозяйства в ваших руках. Овладевайте новой техникой, ликвидируйте текучесть рабочих кадров, покажите образцы большевистской борьбы за уголь, поднимите новую волну соцсоревнования и ударничества! Страна ждет от вас полного выполнения плана добычи угля!

23. Рабочие-железнодорожники! Добьемся полного оздоровления паровозного и вагонного парка! Установим строжайшую дисциплину на транспорте! Усилим классовую бдительность! Выполним план перевозок!

24. Все станки легкой индустрии на полный ход! Бережным отношением к сырью, полной ликвидацией брака выполним план производства ширпотреба, дадим потребителю хорошую продукцию!

25. Обеспечим народному хозяйству подлинный социалистический хозрасчет, жесткую бюджетно-кредитную дисциплину и ленинский режим экономии!

26. Рабочие хозяйственники, советские специалисты! Шпионы и вредители пытаются подрывать советские электростанции, фабрики, заводы и совхозы, портить машины и агрегаты. Усилим революционную бдительность! На беспощадную борьбу с вредителями!

27. Колхозное дело непобедимо. Будем всемерно укреплять новый колхозный строй! Добьем остатки кулачества! Да здравствует союз рабочих и крестьян, строющих социализм!

28. «Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать настоящие проверенные большевистские кадры для колхозов и сделать колхозы действительно большевистскими» (Сталин).

29. Колхозники и колхозницы! Честная работа на колхозных полях и бдительный уход за рабочим скотом и машиной являются лучшей порукой высоких урожаев колхозов и высокой доходности колхозного труда. Да здравствуют соревнование и ударничество в колхозах! Долой лодырей и дармоедов! 3а выполнение сева в срок!

30. «Поднимем всех колхозников и бывших бедняков, и бывших середняков, до уровня зажиточных, до уровня людей, пользующихся обилием продуктов и ведущих вполне культурную жизнь» (Сталин).

31. Рабочие совхозов! Образцовым использованием машин и рабочего скота, повышением трудовой дисциплины, изгнанием кулацких элементов, обеспечим победу высокого урожая на совхозных полях! Выполним сев в срок!

32. Политотделы — могучее средство политического и организационного укрепления совхозов и колхозов. Привет новым отрядам большевиков-организаторов социалистического земледелия!

33. За охрану социалистической собственности! За изгнание из колхозов и совхозов кулаков, вредителей, лодырей, воров и расхитителей колхозной собственности! Выше революционную классовую бдительность!

34. Привет ударникам-колхозникам и передовым единоличникам, по-большевистски выполняющим план весеннего сева первого года второй пятилетки!

35. Рабочие и работницы! Передадим опыт ударной заботы и соревнования фабрик и заводов — колхозам, МТС, совхозам! Укрепим пролетарское шефство над деревней!

36. Создание мощной продовольственной базы — дело чести каждого социалистического предприятия. Образцово засеем каждый гектар пригородного хозяйства, добьемся высокого урожая, по-большевистски проведем огородный сев!

37. Повседневная забота о материальных нуждах рабочих и работниц — важнейшее условие строительства социализма. За дальнейшее улучшение материально-бытовых условий трудящихся, за образцовое общественное питание! Укрепим отделы рабочего снабжения!

38. Науку, технику, — все достижения культуры — на службу строительству социализма! Да здравствуют работники науки, техники и инженеры, ведущие работу по ударному!

39. Укрепим основное звено в системе народного образования — начальную и среднюю школу. Улучшим качество учебы, повысим трудовую дисциплину, обеспечим в школе подготовку активных строителей социализма!

40. Комсомольцы и комсомолки! Будьте в первых рядах борцов за индустриализацию страны, за овладение, новой техникой, за образцовые большевистские колхозы и совхозы! Да здравствует комсомольское племя!

41. Юные пионеры, дети Октября! Будьте готовы продолжать и завершить великое дело Ленина — дело мирового Октября!

42. За ленинскую национальную политику, за единство и братство трудящихся всех национальностей СССР!

43. Да здравствует ВКП(б) — вождь и организатор победоносного строительства социализма!

44. Вооружим каждого коммуниста марксистско-ленинской теорией! За идейную стойкость членов большевистской партии!

45. Очистим ряды большевистской партии от всех ненадежных, неустойчивых, примазавшихся элементов! Долой помощников классового врага — правых и “левых” оппортунистов! Да здравствует железная пролетарская дисциплина в партии, да здравствует единство большевистских рядов!

46. Коммунисты и комсомольцы! На передовые линии борьбы за выполнение задач первого года второй пятилетки! Добейтесь решающих успехов в борьбе за уголь, металл, транспорт!

47. Под знаменем большевистской партии и ее ленинского ЦК — вперед к новым победам! Выше знамя ВКП(б) — организатора Октябрьской революции!

ЦК ВКП(б)

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 921. Л. 84-88

http://istmat.info/node/58846 – цинк

PS. На заглавной фотографии бронеавтомобили на первомайском параде.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1 Мая, 1933, 30-е, вкп(б), история, праздники, пропаганда, ссср, сталин
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