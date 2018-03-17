Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены
18:35. 17 марта 2018 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По словам главы Минобрнауки, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса»
Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены до принятия решения о статусе этой организации на территории России. Об этом ТАСС в субботу сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены», — сказала министр. По ее словам, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса».
Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором указано, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com