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Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены

18:35. 17 марта 2018 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал:


По словам главы Минобрнауки, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса»

Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены до принятия решения о статусе этой организации на территории России. Об этом ТАСС в субботу сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены», — сказала министр. По ее словам, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса».

Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором указано, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: васильева, великобритания, минобрнауки, обзразование, Россия
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