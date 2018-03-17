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Российский спецназ в Сирии впечатлил западных экспертов

23:53. 17 марта 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

Эксперт Института национальной безопасности Израиля Сара Файнберг в своей статье, посвященной задействованию российских Сил специальных операций в Сирии, называет Арабскую Республику масштабным полигоном для спецназа ВС РФ. По ее мнению, в задачи специальных подразделений входит: наведение самолетов на объекты террористов, ликвидация командиров боевиков и проведение штурмовых операций.

Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Файнберг, составляет до 250 человек.

Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.

 

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Один комментарий»

  • 5373 4613
    Руса 18 марта 2018 в 0:22 Ссылка Пометить
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    Русские молодцы, спору нет. Героически защищают Сирию от террористов.
    Но, недавно погибли 39 военных, когда в Сирии упал самолет Ан-26.
    А до этого, при взлете, в Подмосковье разбился с пассажирами самолет Ан-148.
    То-есть, имеются существенные проблемы.
    Одна из них- очень медленное восстановление отечественной гражданской
    авиационной промышленности.
    А ведь военно-транспортная авиация не менее важна, чем строительство истребителей 4++ и 5-го поколения.

    Ответить

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