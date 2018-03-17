Российский спецназ в Сирии впечатлил западных экспертов
Эксперт Института национальной безопасности Израиля Сара Файнберг в своей статье, посвященной задействованию российских Сил специальных операций в Сирии, называет Арабскую Республику масштабным полигоном для спецназа ВС РФ. По ее мнению, в задачи специальных подразделений входит: наведение самолетов на объекты террористов, ликвидация командиров боевиков и проведение штурмовых операций.
Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Файнберг, составляет до 250 человек.
Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.
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Русские молодцы, спору нет. Героически защищают Сирию от террористов.
Но, недавно погибли 39 военных, когда в Сирии упал самолет Ан-26.
А до этого, при взлете, в Подмосковье разбился с пассажирами самолет Ан-148.
То-есть, имеются существенные проблемы.
Одна из них- очень медленное восстановление отечественной гражданской
авиационной промышленности.
А ведь военно-транспортная авиация не менее важна, чем строительство истребителей 4++ и 5-го поколения.