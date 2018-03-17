Главная » Мировоззрение, Экономика

Глобальный кризис возвращает советский тип хозяйства

18:29. 17 марта 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

В чем была главная сила сталинской модели экономики

Как происходило в СССР перерождение социалистического мировоззрения в капиталистическое. Как мы можем и должны сейчас использовать советский опыт. Рассказывает известный экономист Михаил Делягин.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

==========================================================================




День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Социалистические ключи от будущего
...СМИ Михаил Делягин: глобальный кризис возвращает советский тип хозяйства в мировую... системы) новых технологий.Глобальный кризис возвращает советский тип хозяйства в мировую... капиталистическому наращиванию доходов, ждет глобальное возрождение, — хотя на...
Разбор статьи Д. Медведева „Новая реальность: Россия и глобальные вызовы”
...условиям.Наш комментарийЕсли в позднее советское время людей соблазняли будущей ...назад, после окончания острой фазы глобального кризиса, и быстро завоевал популярность. New... в рекомендациях:Запад не должен возвращаться к сценарию сотрудничества с Россией...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
...2015 г. США спровоцируют глобальный кризис, из которого именно они ... «режима Великого инквизитора». Советский период истории — это модификация... Отечественной войны. Отличия советской версии режима «всевластия ..., может быть, не возвращаться, с другой стороны, ...
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
... «общество потребления» в условиях глобального кризиса терпит крах. То, что ...государственного управления, сторонник которой возвращается в Кремль на ближайшие шесть...первые месяцы войны советские граждане полностью дезориентированные советской же пропагандой ...
Причины кризиса и методы выхода из него
...по поводу мирового кризиса – «этот противный кризис», а в...от ответственности, начать заниматься глобальной политикой, разъясняя необходимость ...в тяжбе с советской системой, что советская система промышленности ...пор, пока украденное не возвращают; в случае же ...
История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной-2
...это сопровождается повышением гарантий привилегий советской номенклатуре (http://inance.ru/...нынешняя капиталистическая система находится в глобальном кризисе и не предлагает привлекательных путей... науке и т. д.Но возвращаться в старую реку марксизма никто...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>