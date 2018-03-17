Глобальный кризис возвращает советский тип хозяйства
18:29. 17 марта 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В чем была главная сила сталинской модели экономики
Как происходило в СССР перерождение социалистического мировоззрения в капиталистическое. Как мы можем и должны сейчас использовать советский опыт. Рассказывает известный экономист Михаил Делягин.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai