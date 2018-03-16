Третья мировая война начнётся из-за глобального идиотизма

Реальных и значимых причин для того, чтобы начать третью мировую войну, накопилось действительно много. Но, у меня есть все основания говорить, что война начнётся из-за глобального идиотизма и дебилизации западного истеблишмента.

Да, я про ультиматум, который вылетел из уст стюардессы английской политики Терезы Мэй. Премьер-министр ядерного государства выдвигает фактический ультиматум другому ядерному государству. Звучат угрозы провести кибератаку по объектам в Российской Федерации… Что дальше? А если Россия отнесётся серьёзно к истерике идиотки и даже не объявит войну, а начнёт мобилизацию? На этом пути нет обратной дороги – стоит только перейти роковую черту и процесс станет необратимым. Впрочем, мне кажется, что мы уже наблюдаем движение, которое остановить не удастся.

Я буквально на одну секунду хочу отвлечь ваше внимание от геополитических процессов на пострадавшего от «Новичка» мистера Скрипаля. Три дня наблюдаю это шоу за голубым стеклом из палаты № 6: патриоты доказывают «это не мы», а либероиды – «никто кроме вас». Почему ни один из приглашённых «шоуменов» не задастся простым вопросом: В российских спецслужбах работают идиоты? Для западной публики всё достаточно очевидно, поскольку они уже привыкли видеть в голливудских фильмах вечно пьяных придурков в шапках-ушанках. Русский все такие пьяные, злые, кровожадные, убивающие всех нерусских исключительно потому, что русские любят убивать.

Почему россияне стремятся соответствовать этому голливудскому стандарту? Вот это мне не понятно. Ситуация настолько дебильная, что в ней никакие оправдания не нужны. Не берут на работу в спецслужбы России идиотов. Предположим, была задача устранить предателя Скрипаля. В центре города, среди бела дня, под камерами наружного наблюдения, оружием массового поражения (а химическое оружие – это оружие массового поражения). Такую дурость даже дилетант нафантазировать не сможет. Поскольку специальная служба потому и специальная, что её сотрудникам категорически воспрещается «скрипеть сапогами». Даже намёк на скрип сапог – это уже провал.

Демонстративная акция, чтобы запугать предателей бывших и потенциальных? Не проводятся такие акции настолько демонстративно. Если бы Скрипаль просто пропал, исчез без следа, без пыли, шума и газа – все заинтересованные лица мгновенно получили бы сигнал о том, что «русские начали наказывать предателей».

А сейчас бывшие граждане РФ, поменявшие «не мытую Россию» на цивилизованный Лондон, имеют хороший повод задуматься о том, кто из них будет следующим и станет сакральным пугалом западной пропаганды. Поскольку английские спецслужбы работают по матрице: политикам нужен антироссийский скандал – грохнем бывшего «русского» на своей территории и пусть политики устраивают шоу. Не сложно, а эффективность таких «операций» уже доказана (почти десяток «бывших» уже отправились с берегов Туманного Альбиона в лучший мир при странных обстоятельствах и под вой западных СМИ). Лондон становится опасным городом для предателей и беглых воров – там просто запустили конвейер.

Впрочем, это персональный выбор этих новоиспечённых сэров и их леди. Нравится им такая демократия и свобода – флаг им в обе руки и тёплого места в аду.

Теперь коллективный Запад будет раскручивать тему применения Россией оружия массового поражения в Великобритании… А значит, это русские травят химическим оружием террористов в Сирии. Весь цивилизованный мир должен стать на сторону США и нанести удар по Асаду. И по России, если русские не уберутся из Сирии.

Тактическая задача вполне понятна и находится на поверхности. А дальше что? Неужели не понятна вещь простая и очевидная – решая задачи сегодняшнего дня, западный истеблишмент раскручивает дремучую русофобию, образ страшного и опасного недочеловека, которого нужно бояться и которого можно, и даже нужно, уничтожить.

Как показывают опросы общественного мнения в США и в Евросоюзе, задача создания образа недочеловеков из России решается успешно – ненависть растёт просто в геометрической прогрессии. Что потом эти господа собираются с этой ненавистью делать? Заявить, что мы вас, дорогие сограждане, обманывали в борьбе за персональное место под солнцем и для пополнения личного банковского счёта? Даже если такая сказка-разоблачение и случится, то ненависть после этого исчезнет? И сказка не случится, и ненависть не пропадёт – ненависть продукт без срока давности. Вырастить не просто, а изжить – просто невозможно. Ненависть передаётся на генетическом уровне с молоком матери.

Никому не приходит в голову, что «народные массы» начнут требовать жёсткого решения «русского вопроса»? Они уже ненавидят русских и они уверены, что Россия – это ржавая бензоколонка с ржавыми ракетами. Война с русскими – это совсем не страшно. А убить русского – это долг каждого борца за западные ценности.

Ещё несколько таких информационных «вбросов» и стакан «народного гнева» окажется бушующим морем… Этого никто не понимает? Но это же идиотизм!

Большой ядерной войны никто (как следует из публичных заявлений политиков) на Западе не хочет, но господа изо всех сил трудятся, чтобы эта война стала реальностью. Ситуация просто невероятная. Никто к реальной большой войне явно не готовится и в настоящий момент к войне ни одна стране не готова. При этом создаётся ситуация, когда ещё одного шага по пути конфронтации будет достаточно, чтобы эта война началась. Поскольку уже есть первое важное условие для начала конца света – война уже идёт в головах и душах людей.

Ну разве это не идиотизм?

Источник: nashaplaneta.su