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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. Александр Пыжиков

21:05. 16 марта 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Кому и для чего понадобилось делать Киев центром русской истории?

Какие преступления против славянских народов покрываются этой исторической концепцией?

Профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков предлагает новый взгляд на прошлое российского государства.

- Католическое крещение Руси

- Польско-литовский проект на русском поле

- Секрет успеха Емельяна Пугачёва

- “Раскол” как гражданская война

- Династия Романовых как “пятая колонна”

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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