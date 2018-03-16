Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. Александр Пыжиков
21:05. 16 марта 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кому и для чего понадобилось делать Киев центром русской истории?
Какие преступления против славянских народов покрываются этой исторической концепцией?
Профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков предлагает новый взгляд на прошлое российского государства.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai