Сколько должен править настоящий правитель? Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Отмена ограничений по срокам нахождения у власти, как признак суверенности

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСКН) 13-го созыва одобрили внесение в конституцию поправки, которая отменяет ограничение пребывания председателя и вице-председателя КНР на своих постах.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai