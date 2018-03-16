Сколько должен править настоящий правитель? Валентин Катасонов
20:00. 16 марта 2018 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отмена ограничений по срокам нахождения у власти, как признак суверенности
Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСКН) 13-го созыва одобрили внесение в конституцию поправки, которая отменяет ограничение пребывания председателя и вице-председателя КНР на своих постах.
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