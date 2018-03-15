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Уйти и заткнуться

17:13. 15 марта 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


По развитию дела Скрипаля.

1. После бесполезного заседания в СБ ООН, Британия, США, Франция и Германия выпустили совместное заявление, где прямо обвинили Россию в отравлении Скрипаля.  Отсутствие каких-либо вещественных улик никого, как видим, не волнует. Стоит ли удивляться, периодическим попыткам обвинить Асада в использовании хим.оружия.
2. Министр обороны Британии предложить России убраться и заткнуться. Кроме того Британия пригрозила ответными мерами, если Россия начнет симметрично отвечать на британские действия. В МИД РФ заявили, что Британия продолжает скрывать улики по делу Скрипаля. В целом, отношения пикируют к точке замерзания.
3. Генсек НАТО назвал отравление Скрипаля "вопиющим вызовом для НАТО" и обвинил Россию в "вызывающем поведении" помянув Грузию, Украину, Молдавию и т.д.. На фоне этой алармистской риторики Лавров заявил, что Россия поможет зачистить Восточную Гуту несмотря на обвинения Запада.
4. На сайте МИД выложили http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3120248 официальное разъяснение по российской позиции. Вполне очевидно, что Запад не будет заинтересован в объективном расследовании, как того хочет Россия.
5. Поэтому на фоне продолжающихся переругиваний, куда как интереснее практические действия, которые последуют за словами. На фоне дипломатической эскалации, возрастает угроза прямого столкновения сторон на территории Сирии, а следовательно повышаются и риски того, что конфликт может быстро перейти в неуправляемую фазу.

Во всем происходящем, при всех военных, политических и прочих рисках есть один безусловно положительный момент – текущие события ведут к фактическому коллапсу западничества в России как давлеющего ценностного ориентира. Для отечественных мечтателей пробавлявшихся почти четверть века иллюзиями на тему включения России в "золотой миллиард" происходящее является мировоззренческой и ценностной катастрофой. Курс на встраивание в Запад начатый Горбачевым и продолженный Ельциным, при позднем Путине пришел в тупик.

PS. Британские пожарные настолько круты, что не боятся нервно-паралитического газа произведенного в России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, омп, Россия, химическое оружие
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