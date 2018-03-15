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Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова 1 и 2 серии (2018)

17:58. 15 марта 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

Впервые и так откровенно — друзья детства и юности, классный руководитель, сослуживцы по КГБ и коллеги по Штази. 

Какие тайны скрывала служба Путина в Дрездене?
Какие документы жег Путин в резидентуре КГБ?
Как в одиночку Путин остановил толпу собиравшуюся штурмовать здание советской резидентуры?
Германия впервые открывает архивы Штази для российских журналистов
Бандитский Петербург 90-х. Зачем Путин ложился спать с помповым ружьем?
О политическом предательстве на Украине
Чем скоро Россия снова удивит мир? Что мы собираемся добывать на Луне?
Путин на рыбалке. Неизвестные подробности

Источник: nashaplaneta.su

Метки: фильмы и видео
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