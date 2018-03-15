Первая женщина во главе ЦРУ. Штрихи к портрету
21:15. 15 марта 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На днях уже упоминал https://colonelcassad.livejournal.com/4047855.html про "пыточный" бэкграунд нового главы ЦРУ Джины Гаспел.
Ниже, чуть более развернутая информация из англоязычных источников.
Штрихи к портрету Джины Гаспел
13 марта 2018 года началась новая эра в истории американской разведки. Впервые на пост директора ЦРУ, спецслужбы с мировым именем имидж которого всегда прочно связан с мужественным образом «рыцаря плаща и кинжала», президент США Дональд Трамп предложил назначить женщину…
Впрочем, для толерантного американского общества гендерное равенство свято – можно вспомнить хотя бы госсекретарей Мадлен Олбрайт и Кондолизу Райс, кандидата на пост президента страны Хиллари Клинтон. В общем, женщины во всю теснят на политическом Олимпе мужчин.
Так кто же та избранница президента Трампа, которая возглавит на ближайшие годы Лэнгли.
Джина Чери Хаспел (Gina Cheri Haspel) родилась 1 октября 1956 года (Огненная Обезьяна/Весы). В возрасте 29 лет поступила на работу в разведку.
За первые годы службы Хаспел повидала немало достопримечательностей многих уголков мира, как говорится, занималась «оперативным туризмом». Кроме многочисленных краткосрочных командировок в послужном списке 8 лет работы в зарубежных резидентурах ЦРУ в Эфиопии (1987-1989), Турции (1990-1992, 2000- 2002), Азербайджане (1996-1998).
После второй длительной командировки в Турцию Джина Хаспел «засветилась» в 2002 году в регионе, который у туристов со всего мира ассоциируется с тайским массажем и прочими восточными развлечениями на все вкусы … Правда при этом она не сама развлекалась, а устраивала «досуг» другим – преимущественно мужчинам, насильно помещенным в секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, которой Хаспел руководила. Среди «развлечений», предлагаемых Джиной своим подопечным, подозреваемым в связях с «Аль-Каидой» – «расширенная техника ведения допросов», а проще говоря, пытки, весь перечень которых был обнародован благодаря независимым СМИ в середине 2000-х годов.
Кстати, именно в электронных СМИ в ноябре 2016 года впервые «засвечено» имя Джины Хаспел, как сотрудницы ЦРУ, связанной с проведением тайных операций, незаконными арестами и пытками. В результате утечки из Лэнгли был опубликован список из почти 50 фамилий отличившихся в инквизиции – от руководства ЦРУ до рядовых экзекуторов, водителей и пилотов (см. в конце статьи). Усердие и результативность работы Хаспел в таиландском застенке были замечены, и она продолжает брать очередные карьерные вершины. В 2003 году возглавила аппарат директора Контртеррористического центра ЦРУ Хосе Родригеса. С новым шефом они неплохо сработались, поскольку когда он был повышен до руководителя Национальной службы агентурной разведки, Хаспел последовала за ним.В 2008-2012 годах Джина Хаспен опять за рубежом – в Лондоне официально представляет ЦРУ в MI-5 и MI-6. И в 2012 году из Лондона – прямиком на международную арену – на работу в представительство ООН в Нью-Йорке.
В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан предложил кандидатуру Хаспел на должность руководителя Национальной службы агентурной разведки и с конца февраля до начала мая она исполняет обязанности главы этой структуры. Однако назначение не последовало из-за скандала с уничтожением в 2005 году видеоматериалов, свидетельствующих о применении пыток сотрудниками разведки в Таиланде (сотрудники ЦРУ проводили «зачистку» улик, подтверждающих нарушение американцами прав человека!). На пост руководителя Национальной службы агентурной разведки был назначен Френсис Арчибальд, Хаспел удовольствовалась постом его заместителя. После года работы в этой должности она опять убывает в Великобританию, руководителем резидентуры (2014-2016 гг.).
2 февраля 2017 года Джина Хаспел становится заместителем директора ЦРУ. Кстати, в том же 2017 году Европейский центр по конституционным правам и правам человека обращался в прокуратуру Германии с просьбой выдать ордер на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Основанием для этого требования стал доклад небезызвестной правозащитной организации «Amnesty International», в котором указывалось, что Хаспел причастна к пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде и уничтожению свидетельств о них. С тех пор больше ничего не слышно об этом… видимо европейцы были посланы американцами … далеко и надолго.
Сегодня она кандидат на пост директора ЦРУ. Осталась малость – утверждение в Конгрессе США.
Головокружительная карьера от рядового сотрудника до главы могущественнейшей в мире разведки. Так, глядишь, она перспективе может замахнуться и на Овальный кабинет в Белом доме, что на Пенсильвания-авеню, 1600.
Нынешний имидж и пройденный жизненный путь Джины Хаспел полностью соответствует Огненной Обезьяне.
Компания, в которую попала Хаспел (см. список лиц, причастных к похищениям людей и пыткам…), вызывает у профессионалов уважение. Характерно, что женщин в данном перечне почти нет. Правда и то, что по жизни никто не может похвастаться тем, что знаком с мистером Хаспелом …
Лица, причастные к похищениям людей и пыткам в тайных тюрьмах ЦРУ
цру (публикация 2016 года):
Rodney Guу Smith, начальник Отдела специальных операций ЦРУ в 2003-2006 ГГ.;
Alejandro D. Martinez, («Duece Martinez»), аналитик, внештатный сотрудник ЦРУ;
Robert Bickle, следователь ЦРУ в 2000-е годы;
Robert Kandara, руководитель Программы особо важных задержаний (НVD)
ЦРУ с 2003 года;
John Bevan, офицер ЦРУ, заместитель в руководстве НVD;
Thomas Fletcher, офицер ЦРУ, участник программы НVD;
Alan Jorsey, в 2000-е годы в качестве пилота принимал участие в операциях ЦРУ;
Alfreda Bukoski, старший офицер про граммы НVD;
Jose Rodriguez, с 2004 по 2007 гг. был Инструктивным директором операций ЦРУ, а также являлся директором Национальной тайной службы;
Gina Haspel, глава резидентуры ЦРУ в Лондоне в 2009 г., бывший участник НVD;
Bruce Jessen, контрактор ЦРУ, давал рекомендации по ведению допросов;
Frank (Francisco) Chap, по некоторым данным, еще один офицер НVD, в 2009 г. переведён на работу в АНБ;
Michael К. Winograd, с 2002 по 2005 гг. глава резидентуры ЦРУ в Бангкоке; обладал либо всё еще обладает записями допросов;
James Е. Mitchell, CrA контр актор ЦРУ, формально в составе Объединенного агентства по восстановлению персонала, в настоящий момент частный контрактор Брюса Джеесена, советника по ведению допросов, занимался уничтожением записей их проведения;
Michael D' Andrea, в 2002 г. руководитель операций, проводимых контртеррористическим центром ЦРУ; позже глава резидентуры в Каире;
Robert Grenier, в 1999 по 2002 гг. глава резидентуры ЦРУ в Пакистане, с 2004 по 2006 г. глава Контртеррористического центра;
Kirk Hubbard, в 2000-е годы психолог ЦРУ, советник по ведению допросов;
Carol S. Rоsеnblum, психолог ЦРУ, советник по ведению допросов;
Richard Blee, с 2004 по 2004 гг. глава резидентуры ЦРУ в Пакистане, также был вовлечен в программу НVD;
Martin (Marty) Martin, старший офицер с 2000 по 2005 ГГ., позже глава резидентуры в Каире, участник программы допросов
Robert Dannenberg, с 2004 по 2006 гг. глава Подразделения по Центральной Евразии, которое включало в себя Румынию, Польшу и ряд других европейских стран, сотрудник Отдела специальных операций, Контртеррористического центра и программы НVD;
Robert Richer, помощник Директора по операциям ЦРУ до конца 2005 г., в 2002-2004 гг. руководитель Отдела Ближнего Востока и Южной Азии, участник программы, отвечающей за экстрадицию подозреваемых;
John Radsen, Jonathan Fredman, John Rizzo, Robert Eatinger, Paul Kelbaugh, Robert Monahan, Steven W. Hermes, агенты ЦРУ, связанные с экстрадицией, пытками и программой НVD;
James Pavit, с 1999 по 2004 гг. заместителя Директора по операциям ЦРУ, участник целого ряда арестов и допросов;
Stephen Kappes, помощник заместителя Директора по операциям ЦРУ в 2002- 2004 ГГ., первый заместитель директора ЦРУ в 2009 г.;
Michael Sulick, заместитель помощника заместителя Директора по операциям ЦРУ в 2002-2004 ГГ., помощник заместителя Директора по операциям ЦРУ в 2004-2007гг.; после 2007 года – директор Национальной тайной службы;
John Sano, в 2005 году руководитель Подразделения Восточной Азии, в 2005 – 2007гг. заместитель директора Национальной тайной службы;
Jami Miscik, в 2002 -2004 г. заместитель Директора разведки, участвовал в деятельности Отдела специальных операцией;
Scott White, помощник заместителя Директора разведки в 2002 – 2004 гг., Директор помощи в 2006 – 2008 ГГ., помощник заместителя директора, который в 2009 г. занял место Майкла Морелла;
Ronald Czarnetsky, в 2002 -2005 ГГ., глава резидентуры ЦРУ в Польше, в 2009 г. глава резидентуры в Москве;
Paul Zalucky, глава резидентуры в Польше с 2005 по 2007 гг.;
Larry Seals, директор Авиационного отдела ЦРУ с 2001 по 2004 ГГ., руководитель программ по экстрадиции с 2004 г.;
Scott D. Wever, в 2001 – 2004 гг. офицер Авиационного отдела ЦРУ в различных точках, нанят контрактором ЦРУ – CSC – в 2004 -2005 ГГ., вновь нанят в 2006 – 2007 гг. для участия в программе по экстрадиции;
William L. Ballhaus, генеральный директор DynCorp Intemational, контрактор ЦРУ в программе по экстрадиции в 2002 – 2005 гг; Stephen Lee, менеджер в CSC/Dyncorp с 2001 по 2005 гг. участник программы по экстрадиции;
Willian Vigil, менеджер CSC/Dyncorp , участник операций ЦРУ по контракту, управлял авиационными операциями ЦРУ в 2005 – 2007 ГГ., затем в 2007 перешел в компанию McNeil Security, которая также является контрактором ЦРУ;
Lawrence Dan Engelhaupt, CSC/Dyncorp директор CSC/Dyncorp, участник операций ЦРУ по контракту в 2002 – 2007 ГГ., также перешел в McNeil в 2007 г.;
Steve Dugre, еще один менеджер CSC/Dyncorp, участник операций ЦРУ по контракту с 2001 по 2007 Г., с 2007 г. сотрудник McNeil;
Michael Edward Anderson, Аего Contractors of North Carolina, пилот воздушных бортов ЦРУ N3 79Р, N31 ЗР, летал с миссиями в Афганистан, Марокко и Польшу.
С.Бодров для Центра Военно-Политической Журналистики http://cigr.net/glavnoe/27660-cru-menyaet-orientaciyu.html
PS. На эту тему уже писал не раз
Немыслимое https://colonelcassad.livejournal.com/114284.html
Дело психологов-садистов https://colonelcassad.livejournal.com/3743676.html
В сеть попали имена исполнителей секретных операций ЦРУ https://colonelcassad.livejournal.com/3049749.html – трудно было ожидать, что один из фигурантов этого списка через полтора года возглавит ЦРУ
Пытки: Сделано в США (французский документальный фильм) https://colonelcassad.livejournal.com/954382.html
Обратная сторона демократии (рассекреченные фотографии пыток в тайных тюрьмах ЦРУ) https://colonelcassad.livejournal.com/2601797.html
При Обаме, когда начались расследования истории с тайными тюрьмами, значительная часть документов связанных с этими делами была уничтожена прямо на серверах Сената США. Как было заявлено "по ошибке".
Основные лица ответственные за эту программу к уголовной ответственности не привлекались. Ныне же, лица засветившиеся в американской прессе еще при Обаме как соучастники преступной программы, имеют вполне неплохие шансы на карьерный рост., что и наблюдается на примере карьеры Джины Гаспел.
Примечательно, но отечественные либералы как воды в рот набрали, хотя казалось бы, "пыточных дел мастер" во главе ЦРУ. Но они лучше расскажут про Ежова и Берию, но святое Центральное Разведывательное Управление должно быть выше любых подозрений.
Источник: colonelcassad.livejournal.com