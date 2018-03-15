Американский проповедник: “военное послание Путина – осиновый кол для гегемонии США”
10:49. 15 марта 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Натаниэль Кэпнер (Милтон Кэпнер, при рождении) – очень популярная фигура в американском сегменте сети Интернет. Брат Натаниэль, как чаще всего его называют сторонники, завоевал свою популярность политическими роликами, где к удивлению многих, трезво оценивал роль России на международной арене, а также реальное положение вещей, которое сеяли США по всему миру.
Последний его сюжет, посвященный интервью Владимира Путина Мегин Кейли, стал вирусным уже через несколько дней после появления. В нем, Натаниель ярко обрисовывает каким шоком стали слова российского лидера о новом оружии для всего руководства западного мира, и также то, как «гениально» он провел свое неожиданное интервью.Тезисный перевод:
– «Противостояние Путину» – это как мы все знаем, громкое название для недавнего интервью Мегин Келли. Но в действительности, его стоило бы назвать «Противостояние Келли», так как именно Путин наносил ей настоящие нокаутирующие удары, а вовсе не наоборот.
Это было настоящее поле боя в неравной битве умов…
Против Путина выступала целая машина пропаганды, а он пришел на арену, после сложнейшей речи и не имея возможности для серьезной подготовки перед началом «вражды».
Достаточно посмотреть на то, как выглядела реклама готовящегося к выходу “интервью с Путиным”, чтобы понять, какие силы работали против него…
[Низкий закадровый голос, с театральными интонациями]: «Тринадцать российских граждан плюс три российские компании действительно вмешались в наши выборы! На самом ли деле, господин Путин считает, что это было хорошо? Ответ президента России был следующим: «Мне все равно!»… Американская демократия под атакой. Сегодня вечером, с Мегин Келли, не запрещенное интервью с Владимиром Путиным. Только на NBC»…
А помните ли вы, что было потом, после выхода самого фильма? На него сразу же посыпались экспертные оценки от таких людей как Ричард Хаас, глава Совета по международным отношениям, которые в один голос утверждали:
– «Все это дымовая завеса. Ни одно антиамериканское действие которые отрицает Путин, не могло произойти без прямого указания центральной власти, и того кто занимает трон в Кремле».
Все они, как и большинство членов Глубинного государства в нашей власти, страдают от дикой русофобии. Демонизация Путина для них – подобна болезни. А их нынешняя истерика объясняется тем, что именно Россия нашла для их болезни лекарство!
Речь российского лидера 1 марта, рассказавшего всему миру о новейших вооружениях, способных достать всех его врагов в любом бункере, любой стране, и на любой расстоянии, повергла этих людей в животный ужас. Россия – это сила которая вышла из под контроля Америки, также, как Путин легко вышел из под него во время интервью с Мегин Келли.- «Сармат – это грозная ракета, по своим характеристикам способная обходить все существующие системы ПРО. Но это далеко не все, на чем мы сконцентрировались. Россия разработала новейшие типы стратегических вооружений, вообще не использующие баллистические траектории при движении. Современное вооружение России основано на передовых и уникальных достижениях наших ученых и инженеров. На маломасштабных ядерных энергетических установках большой мощности, легко встающих в корпус Х-101 или американского Томагавка. Новейшие низколетящие ракеты с ядерной боеголовкой не имеют ограничений по дальности, и способны облететь все позиционные районы ПРО, корабли и прочие угрозы за пол планеты, без проблем найдя свою цель, и миновав любую защиту».
А теперь друзья, вспомните все те деньги, что были потрачены Америкой на ПРО в Польше и Румынии? На корабельные ПРО «Иджис» вокруг России, на все попытки окружить эту страну и остаться безнаказанной. Да как смеет Путин вмешиваться в факультатив НАТО, и все ломать!? (смеется)
Это был жёсткий поступок, правда Келли? Но ты продолжай, продолжай сеять русофобию для чайников…
Путин провел это интервью, как гений. Сумев выставить шутами даже пребывающих в истерике и ослепленных русофобией экспертов властного звена. Его ответы были хороши настолько, что наши СМИ были вынуждены порезать его интервью на маленькие кусочки, а ответы составляли, вырезая их, из разных частей.
Все эти русофобы не имеют в своем арсенале ничего лучшего, чем бросив политику США в полный беспорядок, концентрироваться на пропаганде против России. В то время, как у нас на улицах творится ад, а враг кроется внутри, а не снаружи.
Что это для нас американцев, как не явный признак крушения американской Империи?»…Перевод комментариев:
– «Именно так выглядит «противостояние Путину», когда ты – дура, а на руках у тебя нет ни одного факта. Мегин Кейли так же жалка, как и все наши СМИ… Это ведь печальное положение дел для каждого, когда даже бывший глава КГБ (структуры, которую наша пропаганда обливала грязью десятилетиями) выглядит гораздо более правдоподобным, чем все американские СМИ… Значит и об этом врали? Это ли не звоночек?»
Colin Bradley
– «Жутко смущает то, как далеко утонули в собственном дер..ме США и американцы. Все это интервью – есть ни что иное, как попытка заставить уснувшую часть американского общества поверить в то, что русский сговор и вправду существует . И это более чем печально, потому что Путин мог бы быть большим союзником Запада, если бы наши элиты, не делали все против него. Лично я думаю, что президент России зря потратил свое драгоценное время, на этого робота с женским лицом. Его слова, все – равно полностью переврали».
reffoelcnu alouncelal
– «А мне смешно видеть, как эти финансовые кукловоды делают все, что в их силах, дабы убедить нас в том, что Россия хочет войны, ха-ха! Это не сработает, ребятки… Все меньше и меньше людей в США, покупаются на потуги этой дешевой пропаганды. Теперь вам не столкнуть лбами нас и Россию! Просто потому, что Путин ясно дал вам понять 1 марта, что никто из вас этого не переживет!»
Nny
– «Люди должны понимать, что эти интервью – не нонсенс… Владимир Путин делает их специально, чтобы всему миру показать, насколько неумелы американские СМИ! Совсем недавно, полная версия этого интервью просочились на youtube (ее перевели на английский и выложили русские), так вот там, нет ни одной врезки, и всё интервью резко отличается от того, что показывают нам наши СМИ! Иными словами, если и было когда – то в США российское вмешательство, то оно заключалось в тех интервью Путина, которые за эти годы, в интернете просмотрели миллионы американцев и их детей!»
regulus0099
Источник: nashaplaneta.su