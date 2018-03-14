Громче всех кричит сам вор

Источник: riafan.ru

По мнению писателя Николая Старикова, возглавляющего «Партию Великое Отечество», истерия США, обвиняющих Россию во вмешательстве в их президентские выборы 2016 года, продиктована тем, что Штаты сами много лет вмешиваются во внутренние дела других стран и полагают, что это же практикуют их конкуренты. Но если примеры американского вмешательства всем давно известны, то обвинения в адрес России беспочвенны, и доказать обратное пока никому не удалось.



Наиболее ярким примером американского вмешательства во внутренние дела других стран российский общественный и политический деятель считает выборы президента Украины в 2004 году, поскольку все происходило буквально на наших глазах.

«Напомню, это были невероятные выборы, прошедшие в три тура. По итогам первых двух туров победил Виктор Янукович, а Виктор Ющенко — проиграл. И тогда Соединенные Штаты, а вслед за ними и весь «цивилизованный» мир, которых такой расклад не устраивал, объявили, что эти выборы были неправильными, и помогли провести третий тур. Таких примеров мировая практика не знала, но, тем не менее, ни у кого не возникло сомнений в легитимности проведения третьего этапа голосования, призванного привести к власти нужного Вашингтону кандидата», — напомнил Николай Стариков.

Публицист также напомнил, что через четыре года на выборах на Украине победил Виктор Янукович, обогнав Юлию Тимошенко. Но на тот раз США не говорили о нарушениях, якобы имевших место быть в ходе голосования, потому что тогда у Януковича была поддержка Запада.

«Украинский пример американского вмешательства в выборы, на мой взгляд, является хрестоматийным. Но есть множество других примеров подобных действий США. Можно вспомнить, например, историю Венесуэлы 2002 года, когда у руководства страны стоял неугодный Вашингтону Уго Чавес. Тогда при поддержке США в Венесуэле случился государственный переворот, Чавеса арестовали, а к власти привели некоего Педро Кармона Эстанго. Но президентский пост он занимал всего один день, потому что народ Венесуэлы был возмущен происходящим и освободил Чавеса. Тот вернулся на свое место, а признанный США легитимным президент бежал в Штаты», — отметил Николай Стариков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Писатель говорит, что прямое вмешательство США в выборы в разных странах мира, которое давно доказано и о котором не стесняются говорить представители ЦРУ, можно описать двумя предложениями: либо «Выборы считаются демократическими только тогда, когда мы, США, признаем их таковыми», либо «Выборы считаются демократическими, когда на них побеждает тот, кому мы симпатизируем».

«США симпатизируют тем, кого считают полезными для проведения собственной политики в регионе и в мире в целом. Здесь будет удачным такой пример: чтобы проводить политику в своей стране, глава государства назначает губернаторов в регионах. А США считают себя достойными того, чтобы диктовать всему миру, как себя вести, и чтобы осуществлять политику в собственных интересах, американцы назначают угодных им руководителей в разных странах. Эти руководители в первую очередь думают об интересах США, а не об интересах своего государства», — считает Николай Стариков.

В качестве самого яркого примера собеседник ФАН, опять-таки, привел современную Украину и ее нынешнюю власть.

«Эта власть встала у руля в результате госпереворота и ведет страну в пропасть, потому что работает на интересы США, а не на свои собственные. Кто-нибудь мог себе представить лет 20 назад, что Украина — одна из крупнейших угледобывающих и углеэкспортирующих стран — будет уголь завозить, а не вывозить? А кто продает Украине уголь? Правильно, США», — подчеркнул лидер «Партии Великое Отечество».

Отвечая на вопрос, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента 2016 года, Николай Стариков напомнил народную мудрость о том, что громче всех «Держи вора» кричит сам вор.

«Во-первых, это классический способ перекладывания ответственности. А во-вторых, информационная война заключается в том, чтобы демонизировать конкурентов и противников. Американцы сами назначили Россию и Китай на роль своих главных геополитических соперников, и подобные выпады в наш адрес — следствие этого», — объяснил писатель.

Автор: Марина Степанова