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Город в открытом море. “Нефтяные камни”, которые построил СССР

15:13. 13 марта 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Город в открытом море под названием Нефтяные камни основан в конце 1940-х годов, второго подобного населенного пункта в мире нет. Нефтяной столицей Российской империи город Баку признавался в начале 20 века, там добывали почти 50% нефти всего мира и 90% запасов нефти всей империи. Вопрос о разработке новых месторождений остро встал перед советской властью в по мере истощения ресурсов города. После окончания ВОВ было принято решение искать нефть в море.

Место, которое рыбаки называли Черные камни, находится в ста километрах от побережья Апшеронского полуострова – на Каспии. Скалы было еле видно из толщи воды. В 1948 году на черные камни была отправлена геолого-разведочная группа, возглавил ее Николай Константинович Байбаков. Нефть в море есть – заключили исследователи.

Строительство скважин

20 метров – такова глубина моря у черных камней. Было принято решение строить на этом месте базу в открытом море. Пристанищем для буровиков и плацдармом для новой базы стал старый корабль «Чванов». Спустя год была запущена первая скважина на Черных камнях, тогда место и получило название Нефтяные камни.

Развитие Нефтяных камней

К первому кораблю за полгода добавилось еще шесть суден, все они сформировали центр будущего поселка – «остров семи кораблей». Первые домики появились после того, как судна соединили металлическими мостиками. Всего создали 16 домов в два этажа, также построили библиотеку, столовую, медпункт и две электростанции. Жилые дома все росли и росли. Протяженность улиц нового городка достигла 350 километров.

Около 5 тысяч человек в тот момент работали на Нефтяных камнях. Чуть позже там появился и кинотеатр, пекарня, лимонадный цех, парк отдыха. Для того, чтобы развлечь буровиков прилетали даже артисты.

Перемены к лучшему

Когда остров посетил Хрущев, начались заметные изменения, в 1960 году работники пожаловались главе государства на деревянные дома, в которых некомфортно жить. Никита Сергеевич дал указания построить для буровиков новые дома. 2 девятиэтажных и 3 пятиэтажных общежития стали жильем для работников города спустя 10 лет.

Сегодня поселок продолжает свое развитие и обрастает все новыми и новыми зданиями. Здесь построен ряд мемориалов, есть памятники, музей и даже футбольное поле. То, чем славится город Нефтяные камни – «Дом чая». Это место очень популярно среди местного населения, ведь кроме чая пить в городе ничего нельзя.

Геологи оценивают месторождение высоко – в ближайшие десятилетия Нефтяные камни смогут давать все те же объемы добычи, сохраняя нынешние темпы. Когда кончится нефть и чем это обернется -неизвестно. Но, можно смело сказать, что памятником город останется навсегда. Город в открытом море -это настоящее чудо человеческих возможностей.

Вести с Нефтяных камней

15 сентября 1956 года разыгрался катастрофический шторм, который повлек за собой человеческие жертвы.

- С утра подул северный ветер, скорость его быстро возрастала и через 2 часа достигла 35 м/с с порывами до 40 м/с. На суше ветер подобной силы срывает крыши домов, вырывает с корнем деревья, разрушает ЛЭП, а на море разгоняет мощную волну. Сила шторма достигла 12 баллов по шкале Бофорта. Ветер дул непрерывно более двух суток. Гигантские волны, обрушившиеся на нефтепромысел, уничтожили около 4 километров морских эстакад, восемь приэстакадных площадок, из которых шесть давали нефть уже в постоянном режиме. Пострадало и морское основание. Но самый трагический итог небывалого шторма – гибель 22 нефтяников», – писал тогда журнал «Наука и жизнь».

Нефтяные камни существуют 64 года, за это время было добыто более 160 млн тонн нефти и 13 млрд м³ попутного нефтяного газа. 400 скважин работают по сей день, каждая дает в среднем до 5 тонн нефти в сутки. Как подсчитали геологи, в море осталось еще около 21 миллиона тонн черного ресурса.

Источник: www.kramola.info

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