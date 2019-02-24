Советские секретные объекты

После развала СССР наиболее опасные и секретные объекты были взорваны, законсервированы и эвакуированы, а многие другие просто брошены. Они остались ржаветь: ведь экономика большинства новоиспечённых государств просто не могла потянуть их содержание, они оказались никому не нужны. О некоторых из них эта заметка…

Секретный комплекс на Аральском море

Во времена СССР на острове посреди Аральского моря был расположен комплекс военных биоинженерных институтов, занимавшихся разработкой и испытанием биологического оружия. Это был объект такой степени секретности, что большинство сотрудников из тех, что были задействованы в инфраструктуре обслуживания полигона, просто не знали, где именно они работают.

На самом острове располагались корпуса и лаборатории института, виварии, склады оборудования. В городке для исследователей и военных были созданы весьма комфортные условия для проживания в условиях полной автономности. Остров тщательно охранялся военными на суше и на море.

В 1992 году весь объект был срочно законсервирован и оставлен всеми обитателями, включая охрану объекта. Некоторое время он оставался «городом-призраком», пока его не разведали мародеры, на протяжении более 20 лет вывозившие с острова все, что там было брошено.

Судьба секретных разработок, ведшихся на острове и их результатов – культур смертельных микроорганизмов – до сих пор остается тайной.

Сверхмощный «русский дятел»

«Загоризонтная» радиолокационная станция Дуга – это радиолокационная станция, созданная в СССР для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет по стартовым вспышкам (основанное на отражении излучений ионосферой).

Это гигантское сооружение возводилось в течение 5 лет и было закончено в 1985 году. Циклопическая антенна высотой 150 метров и длиной 800 потребляла огромное количество электроэнергии, поэтому была построена вблизи Чернобыльской АЭС.

За характерный звук в эфире, издаваемый при работе (стук) станция получила название Russian Woodpecker (Русский Дятел). Установка строилась на века и могла бы успешно функционировать и по сей день, но в реальности РЛС «Дуга» проработала меньше года. Объект прекратил свою работу после взрыва ЧАЭС.

Ракетный комплекс «Двина»

Совсем недалеко от столицы Латвии в лесу находятся остатки ракетного комплекса «Двина». Построенный в 1964 году объект состоял из 4 пусковых шахт глубиной около 35 метров и подземных бункеров.

Значительная часть помещений в настоящее время затоплена, и посещение пусковой установки без опытного гида-сталкера не рекомендуется. Также представляют опасность и остатки ядовитого ракетного топлива – гептила, по некоторым сведениям, остающиеся в недрах пусковых шахт.

Точно такие же шахты были размещены в Закарпатье, в районах городов Стрый и Броды, под Костромой, под Козельском и в других районах страны.

«Колодец в ад» или Кольская сверхглубокая скважина

Кольская сверхглубокая скважина составляет 12 262 метра. Находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный.

Скважина пробурена в северо-восточной части Балтийского щита исключительно с научно-исследовательскими целями в том месте, где нижняя граница земной коры подходит близко к поверхности Земли.



В лучшие годы на Кольской сверхглубокой скважине работало 16 исследовательских лабораторий, их курировал лично министр геологии СССР.

На скважине было сделано много интереснейших открытий, например, то, что жизнь на Земле возникла, оказывается, на 1,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось. На глубинах, где считалось, что нет, и не может быть органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов – возраст глубинных слоев превышал 2,8 миллиарда лет.

В 2008 году объект был заброшен, оборудование демонтировано, началось разрушение здания. По состоянию на 2010 год скважина законсервирована и постепенно разрушается. Стоимость восстановления — несколько сот миллионов рублей.

С Кольской сверхглубокой скважиной связано множество неправдоподобных легенд о «колодце в ад» со дна которого слышатся крики грешников, и буровые коронки оплавляет адское пламя.

«Нефтяные камни» — морской город нефтедобытчиков на Каспии

Это поселение на эстакадах, стоящих прямо в Каспийском море занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшие в мире нефтяные платформы. Оно было построено в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных Камней — каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Здесь расположены буровые вышки, соединенные эстакадами, на которых размещен поселок рабочих нефтепромыслов. Поселок разрастался, и в период расцвета включал электростанции, девятиэтажные здания общежитий, больницы, дом культуры, парк с деревьями, хлебозавод, цех по производству лимонада и даже мечеть со штатным муллой.

Протяжённость эстакадных улиц и переулков морского города достигает 350 километров. Постоянного населения в городе не было, а в составе вахтовой смены там проживали до 2000 человек.

Период упадка Нефтяных камней начался с появлением более дешевой сибирской нефти, которая сделала морскую добычу нерентабельной. Однако морской городок все же не стал городом-призраком, в начале 2000 годов там начали капитальные ремонтные работы и даже начали закладку новых скважин.

Несостоявшийся советский коллайдер

В районе города Протвино Московской области находится гигантский недостроенный и теперь заброшенный ускоритель элементарных частиц.

Подмосковный научный центр Протвино в Советское время был городом физиков-ядерщиков, мощным комплексом физических институтов, куда приезжали ученые со всего мира. Был построен кольцевой туннель длиной 21 километр, залегающий на глубине 60 метров. Он и сейчас находится возле Протвино.

В уже готовый тоннель ускорителя даже начали завозить новую аппаратуру, но тут грянула череда политических потрясений девяностых годов , и отечественный «адронный коллайдер» так и остался пустым, не смонтированным.

Институты города Протвино хоть как-то поддерживают удовлетворительное состояние этого тоннеля – пустого темного кольца под землей. Там работает система освещения, есть действующая ветка узкоколейки.

Предлагались всякие коммерческие проекты вроде подземного парка развлечений или даже фермы по выращиванию грибов. Однако ученые пока не отдают этот объект «бизнесменщикам» – надеются на лучшее.

Подводное убежище субмарин

Как утверждают знающие люди — эта сверхсекретная база подводных лодок под кодовым названием «Объект 221» в Балаклаве была перевалочным пунктом, где субмарины, в том числе и атомные, ремонтировались, заправлялись и пополняли боеприпасы.

Это был гигантский построенный на века комплекс, способный выдержать ядерный удар, под его сводами могли разместиться одновременно до 14 подводных судов. Эту военную базу построили в 1961 и забросили в 1993 году, после чего ее разобрали по винтикам местные жители.

В 2002 году было принято решение на руинах базы устроить музейный комплекс, но дальше слов пока дело не пошло. Впрочем, местные диггеры охотно водят туда всех желающих.

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