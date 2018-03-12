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РАССКАЗ О СТАЛИНЕ, ОТ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВШЕГО В ТО ВРЕМЯ…

01:17. 12 марта 2018 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:


Сталин заставил народ жить свободно, богато и счастливо!



В результате жесточайшей войны 1941-45 годов Европейская территория СССР вплоть до Волги лежала в руинах. Уничтожено было все. Люди жили в землянках (в ямах накрытых бревнами и иными подручными материалами), миллионы инвалидов, десятки тысяч беспризорных детей, семьи без мужчин. В стране продолжался военный голод. Хлеба продавали по карточкам на отца-инвалида 0,5 кг., на маму 0,3 кг, на детей — 0,2 кг. Наша семья, да и весь народ были в отчаянии, казалось, что никаким трудом невозможно спастись от неминуемого голода и смерти. Люди опустили руки… И вот партия, под руководством Сталина, приняла решение — за 4 года восстановить страну.

И прежде всего восстановить жильё и накормить народ. Для этого надо было заставить людей поверить в свои силы, заставить людей работать, заставить стать свободными, богатыми и счастливыми. Весь народ был мобилизован на решение этой грандиозной задачи. Дисциплина была жесточайшая: опоздал раз на работу — 6 месяцев принудработ, второй раз — тюрьма, лагеря. В поселке, где жила тогда моя семья, в 1946 году в землянках жило около 40 тысяч семей, а уже к зиме 1948 года не осталось ни одной землянки. Все семьи переселились в восстановленное жилье.

Точно также восстановили нормальное питание населения. Параллельно с восстановлением колхозных и совхозных хозяйств, в продовольственную программу было подключено также население окраин больших и малых городков и поселков. Стимулировалось личное подсобное хозяйство на селе. При поселковом совете была создана комиссия, задачей которой являлось заставить людей производить продукты питания. Комиссия обходила дома и определяла возможность той или иной семьи производить продукты питания и требовала, чтобы к осени эти продукты были произведены и часть (натуральный налог) сдана в кооперацию для всего народа. Вот, например, пришли к нам: наш дом был на четыре семьи и у каждой квартиры был дворик 12 х 24 метра. Комиссия определила, что на этой территории мы можем содержать корову, 2 поросенка, 20 кур. Всё.

Тут же предлагалось отцу-инвалиду пойти в кооперацию и взять бесплатно телочку, поросят и цыплят и за деньги корм. И тут же выписывался Акт-обязательство, что отец обязан через 6 месяцев сдавать в кооперацию ежемесячно по 10 яиц, осенью сдать 2 свиные шкуры, а со следующего года сдавать ежемесячно по 5 литров молока и по 0,5 кг. масла. Не сдашь — тюрьма, лагеря — за воровство. «Отмазаться» было невозможно. И будьте уверены — сдавали. Через год в нашей семье и у соседей было изобилие продуктов: ящики с соленым салом, домашние колбасы, сыры, молоко, яйца и т.д. А кто по каким-то причинам (лень, падежь и пр.) не мог получить эти продукты, шел на базар, покупал и сдавал. Уже в 1947 году зимой была отменена карточная система, ежегодно в конце февраля — начале марта снижались цены, базары ломились от продуктов питания и народ с радостью и песнями смотрел фильм «Кубанские казаки» в прекрасном восстановленном Дворце Культуры (немцы, отступая, его взорвали).

А в 1950 году Сталин отменил все вышеуказанные налоги, Акты-обязательства и статьи уголовной ответственности, указанные выше, а также произвел массовую амнистию заключенных.На свободу вышли воры, злопыхатели, неудачники и лентяи. От зависти, что их жизнь прошла мимо великих дел, злобствование этих людей не прекращается до настоящего времени.

Но мой отец так втянулся в свое хозяйство, что плакал, когда в 1961 году (при Хрущеве) запретили личное хозяйство и отца заставили сдать корову и лошадь на мясокомбинат. После смерти Сталина, пришедшие к власти оппортунисты, реабилитировали врагов народа, разрушили продовольственную систему, созданную Сталиным, и Россия (СССР) постепенно скатилась к продовольственным проблемам и зависимости от Янко-европы, и докатилась до ножек Буша и генномодифицированного дерьма.

Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за нашими успехами! Именно поэтому сейчас реализуется “дьявольская” задача – никогда больше не допустить появление у властных рычагов государства людей,сопоставимых по своей внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Антисталинист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано. Антисталинист – это всегда русофоб.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 249 151
    Korsar 12 марта 2018 в 2:11 Ссылка Пометить
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    Хочу татуировку со Сталиным свести…Зачем?Я взрослею,а он всё больше улыбается!

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