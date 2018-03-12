Кто открыл Америку до Колумба, кто эти древние моряки, которые смогли пересечь огромный океан

Честь называться первооткрывателем нового континента — Америки — принадлежит, как всем нам известно, Христофору Колумбу, великому испанскому мореплавателю. Однако, как подтверждается - Америку открыли гораздо раньше.

Д. Пуэбло. Высадка Колумба в Америке

Благодаря чему историки сделали такой вывод, ведь никаких письменных свидетельств этого факта не осталось? Контакты между континентами были установлены по «косвенным уликам»:

· Некоторые американские артефакты, указывающие на присутствие людей другой культура и расы: Кенсингтонский рунический камень (предполагаемое доказательство посещения Америки викингами), монолит Покотиа (статуя с элементами европейской одежды), надпись из Бэт-Крик.

· Следы сельскохозяйственных культур, которые никак не могли появиться на континентах: кукуруза в Африке, ананас в Италии.

· Устные фольклорные предания и сказания о дальних плаваниях.

· Несомненное сходство некоторых культур: пирамиды Египта и майя.

Надпись из Бэт-Крик

Доказательств достаточно много, хотя многие из них и вызывают вопросы у историков.

И всё же считается, что некоторые плавания — установленный факт. Какие же народы, с большой вероятностью, посещали Америку до Колумба?

Викинги

Американские походы викингов доказаны практически на 100%. Считается, что первым путешественником, посетившим Гренландию (остров на северо-востоке Северной Америки), стал Гуннбьорн Ульфсон, норвежский мореплаватель, а первый колонизатор Гренландии — исландский преступник Эйрик Рыжий.

Морской поход викингов

Хотя после того, как срок изгнания закончился, Эйрик и вернулся обратно в Исландию, он стал популяризировать свою новую родину, сподвигнув соотечественников к переселению. Считается, что даже название острова — Гренландия (Зелёная земля) — это своего рода "рекламный трюк" Эйрика.

Полинезийцы

Этот народ, живущий на островах в Тихом океане близ Австралии, издревле называл себя «народом моря» и, вполне вероятно, его представители посетили Америку.

Полинезийцы прекрасно ориентировались по звёздному небу, изучали направления ветров, строили надёжные суда. Без этих знаний жизнь островитян была бы невозможна, так как они зависели от океана.

В пользу контактов между полинезийцами и коренными американцами говорит факт распространения на островах батата, родина которого — Америка, причем название корнеплода сходно на обоих языках.

Европейцы

Предания сразу нескольких стран утверждают, что путешественники из Европы пересекали Атлантический океан.

Считается, что первым валлийцем в Америке стал принц Мадог ап Оуайн Гвинед, первым шотландцем — Генри I Синклер, граф Оркнейский, а первым ирландцем — святой Брендан Клонфертский, прозванный «Мореплавателем».

Один из спорных артефактов — керамическая голова из Калицтлауака — доказывает, что в Америке побывали и древние римляне. Скульптура изображает голову европейца и очень похожа на древнеримские изваяния.

Голова из Калицтлауака Египтяне

Сразу несколько видных учёных, в том числе и Тур Хейердал, пересёкший океан на папирусной лодке, считали, что путешествия в Америку египтян вполне возможны.

Главное доказательство этой теории — сходство пирамид Древнего Египта и пирамид ольмеков, ацтеков и майя. Правда противники этого утверждения считают, что в действительности пирамиды похожи только формой, а их предназначение, время строительства и строительные материалы очень различаются.

Китайцы

В пользу того, что путешественники из Китая побывали в Америке свидетельствуют несколько фактов: найденные в различных частях континента петроглифы (изображения на камне), сходные с древнекитайскими иероглифами, и предание о мифической земле Фусан.

На эту тему было написано несколько популярных книг, однако серьёзные историки считают, что посещение китайцами Америки очень сомнительно.

Африканцы

Каменные головы ольмеков (древней цивилизации Южной Америки) имеют явно негроидные черты лица: полные губы, широкий нос. Почему ольмеки изображали именно таких людей — непонятно. На основании этих артефактов некоторые учёные сделали выводы о посещении Америки африканцами.

Ольмекская голова

Предполагается, что первым африканским путешественником, посетившим новый континент стал Абубакар II, правитель империи Мали, отрекшийся от престола ради географических исследований.

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