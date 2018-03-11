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Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 марта 2018

12:47. 11 марта 2018 Просмотров - 1,001 Нет комментариев Опубликовал:

Атака БПЛА на Хмеймим. 11.03.2018



Сирийские источники сообщают, что ночью была очередная попытка беспилотников боевиков атаковать авиабазу в Хмеймиме.
Очевидцы заявляют, что наблюдали работу систем ПВО по воздушным целям.
Скорее всего была очередная попытка атаки малоразмерными БПЛА сбрасывающими небольшие бомбы.  По неподтвержденным данным, сбит один БПЛА боевиков.
Сидоренко сообщает, что дрон был перехвачен еще на подходе к базе.

Как раз вчера появились снимки с развернутыми комплексами "Панцирь-С" в Латакии.



И еще прицепом к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/4041563.html.
Изменение состава группировки ВКС РФ в Хмеймиме с сентября 2015 по февраль 2018 на основе спутниковых снимков авиабазы.



Как уже не раз говорилось, состав группировки будет продолжать варьироваться по структуре и численности. О полном выводе, как показалось некоторым впечатлительным барышням, речь конечно же не идет.
На конец февраля группировка ВКС РФ в Хмеймиме превосходила по численности группировку ВКС РФ на март 2016 года после первого "вывода" последовавшего за сделкой Лавров-Керри.
Причем при необходимости, численность и состав группировки может быть оперативно увеличен в 1,5-2 раза в считанные дни.


Площадки с ударными вертолетами.


Внешние топливные баки.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА)

Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Террористы оказались в опасной ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, так как их укрепленные анклавы на грани отрезания друг от друга силами Сирийской армии.

В субботу «Тигры» и 4-я дивизия САА провели успешную операцию, освободив ключевой город Месраба, который расположен вдоль основного маршрута «Армии ислама» к их оплоту — Думе, который теперь фактически осаждён.

Освобождение города стало возможным после того, как армейские подразделения пробили коридор к Месрабе и городу Бейт-Савва.

В ходе боёв правительственные войска уничтожили сеть туннелей, широко используемых бандформированиями.

Усугубляя положение исламистов, армейцы добились большого прогресса в наступлении в большом столичном пригороде Хараста, что привело к большим потерям территорий для группировки «Файлак Ар-Рахман».

Кроме того, большинство ферм, связывающих Медьяру с городом Хамурия, теперь находятся под контролем бойцов САА.

Успехи солдат Асада приблизили их к соединению с армейскими подразделениями на базе сухопутных войск в Харасте. Осталось менее 900 метров, сообщают военные источники арабских СМИ с места событий.

Днем ранее сирийские силы достигли огромного прогресса в боях за фермы у Харасты и Думы, почти полностью отделив два этих бастиона исламистов друг от друга.

Вооруженные силы САР сейчас также продвигаются в городе Аль-Райан, который расположен к востоку от Думы.

Читайте также: Битва в Дамаске: Банды потеряли 50% Аль-Гуты, убит главарь, первая группа боевиков покинула район (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Фото военкора Вассима Иссы

Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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