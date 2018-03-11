Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 марта 2018

Террористы оказались в опасной ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, так как их укрепленные анклавы на грани отрезания друг от друга силами Сирийской армии.

В субботу «Тигры» и 4-я дивизия САА провели успешную операцию, освободив ключевой город Месраба, который расположен вдоль основного маршрута «Армии ислама» к их оплоту — Думе, который теперь фактически осаждён.

Освобождение города стало возможным после того, как армейские подразделения пробили коридор к Месрабе и городу Бейт-Савва.

В ходе боёв правительственные войска уничтожили сеть туннелей, широко используемых бандформированиями.

Усугубляя положение исламистов, армейцы добились большого прогресса в наступлении в большом столичном пригороде Хараста, что привело к большим потерям территорий для группировки «Файлак Ар-Рахман».

Кроме того, большинство ферм, связывающих Медьяру с городом Хамурия, теперь находятся под контролем бойцов САА.

Успехи солдат Асада приблизили их к соединению с армейскими подразделениями на базе сухопутных войск в Харасте. Осталось менее 900 метров, сообщают военные источники арабских СМИ с места событий.

Днем ранее сирийские силы достигли огромного прогресса в боях за фермы у Харасты и Думы, почти полностью отделив два этих бастиона исламистов друг от друга.

Вооруженные силы САР сейчас также продвигаются в городе Аль-Райан, который расположен к востоку от Думы.

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Фото военкора Вассима Иссы