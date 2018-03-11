Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 марта 2018
- 12:02 Атака БПЛА на Хмеймим. 11.03.2018.
- 04:30 Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА).
Атака БПЛА на Хмеймим. 11.03.2018
Сирийские источники сообщают, что ночью была очередная попытка беспилотников боевиков атаковать авиабазу в Хмеймиме.
Сидоренко сообщает, что дрон был перехвачен еще на подходе к базе.
Как раз вчера появились снимки с развернутыми комплексами "Панцирь-С" в Латакии.
И еще прицепом к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/4041563.html.
Изменение состава группировки ВКС РФ в Хмеймиме с сентября 2015 по февраль 2018 на основе спутниковых снимков авиабазы.
Как уже не раз говорилось, состав группировки будет продолжать варьироваться по структуре и численности. О полном выводе, как показалось некоторым впечатлительным барышням, речь конечно же не идет.
На конец февраля группировка ВКС РФ в Хмеймиме превосходила по численности группировку ВКС РФ на март 2016 года после первого "вывода" последовавшего за сделкой Лавров-Керри.
Причем при необходимости, численность и состав группировки может быть оперативно увеличен в 1,5-2 раза в считанные дни.
Площадки с ударными вертолетами.
Внешние топливные баки.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Банды Дамаска в опасности: «Тигры» разрезают котёл в Аль-Гуте на 3 части (ФОТО, КАРТА)
Террористы оказались в опасной ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, так как их укрепленные анклавы на грани отрезания друг от друга силами Сирийской армии.
В субботу «Тигры» и 4-я дивизия САА провели успешную операцию, освободив ключевой город Месраба, который расположен вдоль основного маршрута «Армии ислама» к их оплоту — Думе, который теперь фактически осаждён.
Освобождение города стало возможным после того, как армейские подразделения пробили коридор к Месрабе и городу Бейт-Савва.
В ходе боёв правительственные войска уничтожили сеть туннелей, широко используемых бандформированиями.
Усугубляя положение исламистов, армейцы добились большого прогресса в наступлении в большом столичном пригороде Хараста, что привело к большим потерям территорий для группировки «Файлак Ар-Рахман».
Кроме того, большинство ферм, связывающих Медьяру с городом Хамурия, теперь находятся под контролем бойцов САА.
Успехи солдат Асада приблизили их к соединению с армейскими подразделениями на базе сухопутных войск в Харасте. Осталось менее 900 метров, сообщают военные источники арабских СМИ с места событий.
Днем ранее сирийские силы достигли огромного прогресса в боях за фермы у Харасты и Думы, почти полностью отделив два этих бастиона исламистов друг от друга.
Вооруженные силы САР сейчас также продвигаются в городе Аль-Райан, который расположен к востоку от Думы.
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Фото военкора Вассима Иссы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su