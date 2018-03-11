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Россия меняется: закрывается последний мартен

19:34. 11 марта 2018 Просмотров - 536 7 коммент. Опубликовал:

Время-вперёд! #282
В России ликвидируется, фактически, последнее, оставшееся в строю мартеновское производство. Производство, которое когда-то помогло стране победить в войне, а после подняться на ноги. Но то, что происходит сегодня, вовсе не повод для уныния. Расскажем об этом сразу после сводки новостей.
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Xx7BMuXjwHw

Ролик нашей студии «Запахло войной. США готовы поджечь Иран»

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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

На обложке выпуска – работа фотографа Р.Шаленкина

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Источник: www.youtube.com

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7 коммент.»

  • 3357 2484
    любопытный 11 марта 2018 в 19:51 Ссылка Пометить
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    Вот только качество стали, при смене мартеновских печей, хреноватенькое. Советские изделия были качественнее современных в быту и в машинах

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  • 52 28
    Orange 11 марта 2018 в 20:35 Ссылка Пометить
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    А как же те тысячи новых производств открывающиеся каждый месяц? Среди них разве нет сталелитейных?

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  • 244 146
    Korsar 11 марта 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Нужно больше древесины!Опять же вроде хорошо,а вроде не очень.Вместо зерна(кроме фуражного)можно экспортировать муку.Вместо стволов доски.Наращивают экспорт сырья и ресурсов.Вроде хорошо,а то что 200000 га ежегодно вырубают не очень.И печаль и радость как говорится

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    • 995 -37
      VaSya Korsar 11 марта 2018 в 21:15 Ссылка Пометить
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      Из зерна лучше водку делать на экспорт и мясо для внутреннего потребления. А из древесины матрёшки, балалайки и ДСП делать на экспорт, а для внутреннего потребления элитную мебель и возрождать зодчество в строительстве.

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  • 5 -5
    Слава 11 марта 2018 в 21:07 Ссылка Пометить
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    Кремлёвский бот

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