Россия меняется: закрывается последний мартен
Время-вперёд! #282
В России ликвидируется, фактически, последнее, оставшееся в строю мартеновское производство. Производство, которое когда-то помогло стране победить в войне, а после подняться на ноги. Но то, что происходит сегодня, вовсе не повод для уныния. Расскажем об этом сразу после сводки новостей.
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya
Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Xx7BMuXjwHw
Ролик нашей студии «Запахло войной. США готовы поджечь Иран»
Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp
Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru
В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
На обложке выпуска – работа фотографа Р.Шаленкина
Поддержи проект и попади в финальные титры!
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
paypal.me/Vremya
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)
Источник: www.youtube.com
loading...
Вот только качество стали, при смене мартеновских печей, хреноватенькое. Советские изделия были качественнее современных в быту и в машинах
loading...
Канал позитивный! Только почему государство не помогает ему?
loading...
Купил как-то сыну советское изделие времён “развитого” социализма – велосипед, так его можно было ножом стругать – сыромятина. Так что советские изделия бывали очень разные
loading...
А как же те тысячи новых производств открывающиеся каждый месяц? Среди них разве нет сталелитейных?
loading...
Нужно больше древесины!Опять же вроде хорошо,а вроде не очень.Вместо зерна(кроме фуражного)можно экспортировать муку.Вместо стволов доски.Наращивают экспорт сырья и ресурсов.Вроде хорошо,а то что 200000 га ежегодно вырубают не очень.И печаль и радость как говорится
loading...
Из зерна лучше водку делать на экспорт и мясо для внутреннего потребления. А из древесины матрёшки, балалайки и ДСП делать на экспорт, а для внутреннего потребления элитную мебель и возрождать зодчество в строительстве.
loading...
Кремлёвский бот