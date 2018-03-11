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Путин: Пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи (ВИДЕО)

15:34. 11 марта 2018 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
Путин: Пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин заявил, что ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи.

Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

По словам президента, когда он вместе с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) направлялся на стадион «Фишт», из оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпиады поступила информация о захвате самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул. Пилоты сообщили, что у предполагаемого террориста была бомба и он требовал посадить лайнер в Сочи.

Как вспомнил Путин, сотрудники штаба заявили ему, что в соответствии с планом, предусмотренным на подобный случай, самолет рекомендуется сбить.

«Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе (иностранных гостей, — прим. ред), я сказал: все хорошо», — рассказал президент.

«Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», — добавил глава государства.

Глава ФСБ Александр Бортников, также снявшийся в фильме, пояснил, что «президент взял всю ответственность на себя, он не перекладывает ответственность на других».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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