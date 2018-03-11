Контр-разведка России и ФСБ показала высокий профессионализм. Так красиво и естественно Западу мозг еще не пудрил никто.

Как лучше всего сохранить тайну?

По канонам спецслужб, придумать легенду, пустить врага по ложному следу, выдать дезинформацию, пусть отчасти и правдивую, но которая заставит искать совсем не в том месте и делать неправильные или слишком обобщенные выводы.

Все вы помните ажиотаж вокруг гиперзвуковых ракет "Циркон"?

Сколько "копий было сломано" об информацию, которая ходила от журналиста к журналисту, становясь достоянием общественности.

Запад внимательно следил за любыми подробностями, которые всплывали и охотно тиражировал. Читатели добавляли огоньку.

Общественности были предоставлены некоторые характеристики. И тут, спустя какое-то время появилась информация о первых успешных Так, на вопросы о ходе разработок и испытаний "Цирконов" в начале 2017-го, специалисты утверждали, что никаких действий еще не совершалось, идет только активная разработка.И тут, спустя какое-то время появилась информация о первых успешных испытаниях

Враги на западе разразились новой истерикой - в Пентагоне "легкая" паника...

Многие тогда внесли свою лепту в дезинформирование врагов России "Цирконами". Сейчас у меня есть определенное убеждение, что данные, подобные тем, что предоставлялись по "Цирконам", используются нашими спецслужбами для информационного прикрытия различных секретных проектов.

Именно подобные меры привели к фурору вокруг речи Путина к Совету Федераций, когда были озвучены инновационные разработки в военной сфере. Запад внезапно осознал, что его просто водили за нос.

Вместо, непонятно что представляющих собой "Цирконов", Россия получила вполне осязаемый авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который превосходит по своим характеристикам прикрытие. Так, скорость ракет АК составляет 10 махов.

Более того, Запад внезапно обнаружил, что гиперзвуковое высокоточное вооружение уже стоит на боевом дежурстве. Уже год как в Южном военном округе "Кинжалы" имеются на вооружении нашей авиации.

Если быть точнее, самолетом-носителем АК является истребитель-перехватчик МиГ-31 БМ. Из-за его способности набирать огромную скорость до 3 400 км/ч на данный момент он является оптимальным вариантом для "Кинжалов".

Кадры с испытаний, сопровождавшие речь Путина, понятное дело в целях конспирации выполнены большей частью в виде анимированных моделей. Оно и понятно. Секретность превыше всего. Чем меньше знает враг того, что ему знать не нужно, тем спокойней спит Россия.

Однако и по тому, что нам предоставили, становится ясно, что ракета способна выполнять маневрирование на всей траектории полета. И это на скорости, превышающей звук в 10 раз.

Это позволяет ей так же гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность до 2 тыс.км., ядерные и обычные боезаряды...

И это не считая лазерных комплексов уже вставших на вооружение, ракет "Авангард", разработок ракеты на ядерном реакторе и запущенных в производство боеголовок проекта 4202 (о них поговорим в отдельной статье).

Все это произвело удручающее воздействие на западных военных, оказавшихся не готовыми к тому, что реально появилось у России.

Путин не даром поблагодарил ФСБ и спецслужбы, которые не только сумели сохранить секретность проектов в военной сфере на должном уровне, но и запутали вероятного противника настолько, что тот до сих пор не может отделить зерна правды от плевел лжи.

Я думаю, что больше о "Цирконах", из уст официальных лиц, мы больше не услышим. Задание выполнено.

"Кинжалы" стоят на вооружении. Впрочем, у нас еще есть что держать в секрете от наших западных врагов.