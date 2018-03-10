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Предвыборная речь Путина, акция “Прикрути” и уголовщина в Петербурге

17:21. 10 марта 2018 Просмотров - 214 Один комментарий Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 Владимир Путин – о планах на следующий президентский срок
17:27 особенности предвыборной кампании в российском телевизоре
18:58 итоги продаж отечественного продовольствия на экспорт за 2017 год
20:13 Украина без российского газа
22:53 приготовление яичницы на Вечном Огне и Европейский суд по правам человека
24:59 стрельба, разбой и бультерьер в атаке – весеннее обострение в культурной столице

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Источник: www.youtube.com

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