Предвыборная речь Путина, акция “Прикрути” и уголовщина в Петербурге
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В этом выпуске:
00:05 Владимир Путин – о планах на следующий президентский срок
17:27 особенности предвыборной кампании в российском телевизоре
18:58 итоги продаж отечественного продовольствия на экспорт за 2017 год
20:13 Украина без российского газа
22:53 приготовление яичницы на Вечном Огне и Европейский суд по правам человека
24:59 стрельба, разбой и бультерьер в атаке – весеннее обострение в культурной столице
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Источник: www.youtube.com
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Неплохой стеб!