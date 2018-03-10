Предвыборная речь Путина, акция “Прикрути” и уголовщина в Петербурге

Заценить ассортимент OperShop: https://oper.ru/follow/os_gn



В этом выпуске:

00:05 Владимир Путин – о планах на следующий президентский срок

17:27 особенности предвыборной кампании в российском телевизоре

18:58 итоги продаж отечественного продовольствия на экспорт за 2017 год

20:13 Украина без российского газа

22:53 приготовление яичницы на Вечном Огне и Европейский суд по правам человека

24:59 стрельба, разбой и бультерьер в атаке – весеннее обострение в культурной столице



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com