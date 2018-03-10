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Фейк – “Химическая атака Асада на жилые кварталы Восточной Гуты”

16:04. 10 марта 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

гута

 "Посмотрите, до чего этот изверг довел детей. Летящие над головой томагавки не напугали его, и он снова атаковал", - Белые каски.

 
Не волнуйтесь, на этой картинке нет пикселя правды. Это грим, а не кровь и страдания. Белые каски, как и было обещано, отыгрывают химическую атаку Асада на жилые кварталы Восточной Гуты.
 
Я не знаю, каким дебилом надо быть, чтобы снова в это верить. Чтобы считать, что после многочисленных ложных обвинений в свой адрес, после процессов в ООН и летящих в аэродромы ракеты Асад применит химическое оружие там, где уйма мирных жителей, тысячи "ополченцев" и сотни камер. К Гуте сейчас приковано основное внимание, и даже если бы кто-то на самом деле хотел устроить там хим. атаку, то сделал бы это до фазы активных боевых действий.
 
Насколько же альтернативно одаренным нужно быть, чтобы думать, что такие фотографии сойдут за доказательства атаки?
 
Война - это картинка. На этой картинке гуманитарные миссии и наблюдательные организации, чистенькие и сытые, рассказывают миру, как необходимо бомбануть по какой-нибудь стране, потому что в ней "правитель - тиран". Убивает детей, лично насилует женщин, крадет деньги и не допускает форм западной демократии.
 
Вот, в чем суть и причина "войны". Особенно в 2018 году, когда количество сторон измеряется десятками, военные законы вообще перестают действовать, а твиттер и инстаграм побуждают отправить ракеты в какой-нибудь мирный ближневосточный квартал. О, дивный новый мир! (с)
 
Между тем, из-за обстрелов Дамаска с территории Восточной Гуты  6 марта погибло 18 человек. За них в ООН не выступает никто, кроме России, не снимают фильмах о жизни их семей. А спектакль в исполнении белых касок показан по многим крупным ТВ.
 
Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц, - "Белый дом на прошлой неделе обсуждал возможность применения военной силы в отношении властей Сирии в наказание за предполагаемое применение Дамаском химоружия в Восточной Гуте".
 
Жуткое лицемерие, которое растет на глазах, опасно тем, что подобная "справедливость" может придти в любую точку мира. Переносная гримерная касок, спектакль на заседании Совбеза - и вот уже самая мирная страна становится плацдармом для бравой речи какого-нибудь локального трампа.
 
И тут уже "хотите, чтоб было как на Украине" кажется не таким страшным. В Сирии сейчас намного страшнее.
 
А самое главное, что с системой очень сложно бороться. Она складывалась десятилетиями, начиная с момента создания ООН и изобретения фотоаппарата. Гибридная война - явление из XXI века, но зарождалось полвека, и разгибридить ее обратно будет очень сложно. Вот вы можете назвать четко стороны, которые сегодня воюют в Сирии? Думаю, что на пятом (в случае особой осведомленности - десятом) участнике конфликта вы запутаетесь и махнете рукой. В этом и суть - никто не понимает, кто же там воюет, поэтому манипулировать мнением за счет фотографий очень просто. Когда непонятно, объяснить всегда проще.
 
Да, ИГ там есть, и в этом не приходится сомневаться, потому что ячейки устраивают теракты по всему миру. А видел кто-нибудь многочисленных ополченцев, о которых так суетятся американцы? Или хотя бы критерии умеренности, по которым идет отбор на мирных и не очень? Вот она, суть гибридности. Затесаться можно к кому угодно.
 
А если выступать, как Россия или Турция - открыто называя свою сторону и имя, есть риск постоянно видеть снятые в свою честь ролики белых и прочих касок. Пока другая страна, оставаясь в тени, ловко убивает с территории Гуты очередные пару десятков человек.
 
"У Ирана есть доказательства о союзе США с террористами ИГИЛ", - сообщил советник спикера парламента Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. По его словам, командующий силами спец.назначения "Кудс" КСИР генерал-майор Солеймани предоставил подтверждающие документы в МИД Ирана.
 
В документах есть информация о географическом положении, времени и деталях встреч американцев с террористами, в том числе информация о поставках американцами боевой техники и оружия террористам в Мосуле:
"В VIP-зале аэропорта, американские генералы разговаривали с лидерами ИГИЛ в Мосуле в течение трех часов и 23 минут, а затем сели в самолет и улетели", выгрузив ублюдкам оружие.
 
По словам Сулеймани, в настоящее время американцы перебрасывают лидеров ИГ из опасных для них зон в Афганистан и Ливию.
 
Высокопоставленный чиновник говорит, что у него есть факты, за которые можно отправить американское командование под трибунал. Только никакого эффекта от этого не будет. Потому что каски уже сняли новое видео, и оно наделает столько шуму, что будет не до разбирательств с американцами.
 
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Метки: белые каски, Восточная Гута, сирия, фейки
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Один комментарий»

  • 4447 619
    krikunoleg 10 марта 2018 в 16:29 Ссылка Пометить
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    “Белый дом на прошлой неделе обсуждал возможность применения военной силы в отношении властей Сирии в наказание за предполагаемое применение Дамаском химоружия в Восточной Гуте” – интересная логика – применение химоружия ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ, а применение военной силы РЕАЛЬНОЕ. “Я предполагаю, что у моего соседа…” да не важно что – хрясь его по голове лопатой…

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