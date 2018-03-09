Условности отброшены, компромисса с Западом больше не будет

На фоне путинского послания, которое продолжают препарировать вот уже почти неделю, как-то совершенно незаслуженно потерялось не менее примечательное выступление.

Я имею в виду слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета безопасности, посвященном ситуации в Восточной Гуте и созванном по инициативе Великобритании.

Но уделить внимание этой невероятной по выразительности акции, несомненно, необходимо, ибо если Путин общался с «нашими партнерами» заочно, то постпред выписывал им счета, находясь в непосредственном зрительном контакте.

Началось все с того, что американский представитель обвинил Россию в том, что она продолжает бомбежки Восточной Гуты, где гибнет мирное население, не делает ровным счетом ничего для того, чтобы облегчить его положение, и что ее действия, а также действия Ирана и Сирии, якобы вновь применившей химическое оружие, противоречат принятой в феврале резолюции.

Кроме того, американка попыталась даже не предсказать, а в абсолютно беспардонной манере спародировать ответ российской стороны, имея в виду, что последуют очередные ничего не значащие отговорки:

«Мы знаем, что ответит на это Россия. Они скажут, что в Восточной Гуте есть радикальные террористы, но на самом деле под этим предлогом русские лишь продолжают неизбирательно убивать тысячи мирных людей».

Ответ Небензи оказался столь жестким, нелицеприятным и впечатляющим, что, я уверен, он войдет в учебники дипломатии наряду с мартовским посланием Владимира Путина.

Февральская резолюция Совбеза, по словам российского постпреда, обязывала прекратить огонь все стороны.

Однако террористы и так называемая оппозиция в Восточной Раке, воспользовавшись перемирием, в первый же день перешли в наступление, а со второго начали минометный обстрел гуманитарных коридоров, открытых Россией для выхода мирного населения и гуманитарных операций.

«Ни один человек не смог покинуть опасную зону, а американская делегация сидит здесь и говорит о том, что там нет террористов, а мирные люди якобы страдают от действий правительственных сил!» – заявил Небензя.

Он также отметил, что боевики были проинформированы «о том, о чем знать не должны». И это сделали, по всей вероятности, их «внешние покровители», которые «сейчас находятся и сидят в этом зале».

Дальше – больше. Реальное перемирие может начаться при выполнении одного условия: если американцы и их союзники разделят «свою оппозицию и террористов».

Надо сказать, что Небензя с самого начала своей деятельности не отличался особой деликатностью, но если первые его демарши могли показаться неспровоцированными, то в данном случае – после развязной и бесцеремонной насмешки американского представителя – его бескомпромиссная и вызывающая реакция казалась полностью оправданной.

Вот блестящий пример издевательской, полной презрения и гнева отповеди:

«Послушайте вы, чемпионы человеколюбия, с чего вы вдруг вообразили, что обладаете исключительным правом читать нам лекции по гуманизму и свободе слова?»

Речь постпреда хочется процитировать полностью, поскольку более всего она напоминает асфальтовый каток, который без малейшей пощады сминает и плющит все вокруг, что не успело вовремя спрятаться. Но, к сожалению, параметры жанра не позволяют этого сделать.

Василий Небензя обвинил американцев в том, что их авиация стерла с земли Ракку и по прошествии многих месяцев после бомбежек город остается непригодным для жизни. Мирные граждане гибнут и сегодня под авиаударами в провинции Дэйр-эз-Зор. Эти обвинения российский дипломат подкрепил вопросами, сформулированными также в предельно жесткой, однако абсолютно оправданной форме, поскольку речь идет о массовом уничтожении гражданского населения:

«Это что, люди второго сорта для вас? Или гибель невинных людей от демократических бомб – это нечто несущественное и внимания не заслуживает? А может, по-вашему, такая их смерть вообще почетна?»

По ходу дела выступавший пнул Эстонию, которая что-то там заявляла. «Я не слушал», – любезно проинформировал Небензя собравшихся. Досталось и Англии, которая была инициатором заседания: «Британский министр иностранных дел вообще возомнил, что он прокурор, угрожая нашей стране».

Ну и совершенно открыто было сказано об истинных намерениях западных стран в Сирии:

«Ни одна из ваших стран пальцем о палец для мира в Сирии не ударила. Вы вообще хоть на кого-то из тех, кого называете «умеренной оппозицией», повлиять способны? Да, конечно, нет. Ручьи слез на вас накатывают только тогда, когда очередной оплот боевиков, перемешанных с террористами, оказывается под угрозой! Вот тогда у вас начинается небывалая активность! Ваша истинная цель – свержение признанного ООН режима Сирии».

В заключение Небензя предостерег «партнеров» от попыток разыграть карту химических атак, поскольку таковые Асаду «даром не нужны», все находящиеся в зале это прекрасно понимают.

Завершение речи можно считать образцом ораторского искусства: «В этой связи предупреждаем: оставьте свои грязные игры, для вас это может стать большой ошибкой. Хотите настоящего мира? Присоединяйтесь к усилиям Москвы».

Многие сочтут ответ российского представителя хамским по форме, однако мне кажется, что недипломатическая лексика, использованная во время выступления, совершенно адекватна трагической ситуации, которую своими ложными оценками «партнеры» ставят с ног на голову.

В конце концов, предметом обсуждения является тяжелейшая война, где в массовом порядке гибнут люди, где одна гуманитарная катастрофа сменяет другую. Как раз самое время и место в бешенстве махнуть кулаком по столу и заявить: «Хватит уже!»

Но дело здесь не в персональных эмоциях конкретного дипломата.

Не менее откровенен в эти дни и Сергей Лавров, как комментируя ситуацию в том же пригороде Дамаска («Соединенные Штаты хотели бы «Джебхат ан-Нусру» вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану «Б»), так и констатируя общую «недоговороспособность наших западных партнеров».

Ну и давайте проговорим еще раз. На внешнеполитическом направлении Россия приступила к наступательным действиям широким фронтом.

Если в течение долгих лет она демонстрировала желание достичь договоренностей с Западом, обеспечить ценой уступок баланс интересов, старалась сделать свое речевое поведение максимально приемлемым в надежде, что будет услышана, то сейчас одномоментно все условности и дипломатические фигуры умолчания отброшены в сторону.

Похоже, что компромиссов больше не будет.

Андрей Бабицкий

Источник: voicesevas.ru