Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2018
- 08:53 Военная полиция РФ в лагере Вафидин.
- 05:30 Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:45 Котёл в Дамаске: Военные вертолёты кружат над Гутой, проводя психологическую операцию — репортаж РВ (ВИДЕО).
- Вчера 21:20 Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА).
Военная полиция РФ в лагере Вафидин
Российская военная полиция в лагере Вафидин.
Фотографии сделаны "Рейтерс".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные посетили большой лагерь сирийских беженцев под Дамаском. Большая часть привезённого гуманитарного груза предназначалась детям.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Лагерь Эр-Дуэр расположен недалеко от самой горячей точки страны — Восточной Гуты, где идут ожесточенные бои Сирийской армии и террористических группировок. Очень многие беженцы здесь — это люди, бежавшие от боевиков из охваченного войной пригорода Дамаска.
Сироты и дети вынужденных переселенцев, спасающиеся в Эр-Дуэре от произвола банд, с большой радостью встретили бойцов Военной полиции и офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Они с удовольствием фотографировались с нашими миротворцами, общались с ними, а затем долго не хотели отпускать.
В ходе этого мероприятия военные медики, прибывшие вместе с конвоем, оказали десяткам беженцев необходимую медицинскую помощь. Также сирийцы получили сотни продуктовых наборов и предметы одежды.
В настоящее время в лагере Эр-Дуэр проживают свыше 6000 человек.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Котёл в Дамаске: Военные вертолёты кружат над Гутой, проводя психологическую операцию — репортаж РВ (ВИДЕО)
Военнослужащие Вооружённых сил САР с вертолётов Ми-8 разбрасывают листовки над пригородом Дамаска — Восточная Гута.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из сирийской столицы.
С помощью листовок боевиков информируют, что те из них, кто не готов получить амнистию и стать законопослушным гражданином государства, могут покинуть окружённый район вместе с семьями по предоставленному гуманитарному коридору.
Другая листовка является официальным заявлением, подписав которое, любой член бандформирования может воспользоваться президентской амнистией.
На обороте заявление: я, такой-то, заявляю, что отказываюсь от боевых действий против армии и прошу амнистировать меня.
Подпись. Амнистия гарантируется верховным командованием САА.
В таблицу можно вписать своё имя и имена ещё четырёх человек.
Описанной психологической операцией сирийское руководство в очередной раз подтверждает свою приверженность политике национального примирения, важной частью которой является указ президента Башара Асада № 15 за 2016 г., предусматривающий амнистию для членов НВФ, которые сдали оружие добровольно и перешли на сторону правительственных сил.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА)
Войска Турции и протурецкие боевики захватили один из крупнейших городов курдского анклава Африн — районный центр Джандарис в сирийской провинции Алеппо.
Армия Турции, боевики «Сирийской свободной армии», «Файлак аш-Шам» и других группировок перешли в наступление на стратегически важный город Джандарис и после ожесточенных боёв захватили его.
«ВВС Турции приступили к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и ССА установили контроль над высотой Джандарис», — пишет агентство «Анадолу».
Курдские ополченцы, которые пытались скрыться, были нейтрализованы турецкими беспилотниками, говорится в статье издания.
Многочисленные банды опубликовали множество фотографий из захваченного города.
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