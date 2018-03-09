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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2018

10:49. 9 марта 2018 Просмотров - 976 Нет комментариев Опубликовал:

Военная полиция РФ в лагере Вафидин



Российская военная полиция в лагере Вафидин.























Фотографии сделаны "Рейтерс".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО)

Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российские военные посетили большой лагерь сирийских беженцев под Дамаском. Большая часть привезённого гуманитарного груза предназначалась детям.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Лагерь Эр-Дуэр расположен недалеко от самой горячей точки страны — Восточной Гуты, где идут ожесточенные бои Сирийской армии и террористических группировок. Очень многие беженцы здесь — это люди, бежавшие от боевиков из охваченного войной пригорода Дамаска.

Сироты и дети вынужденных переселенцев, спасающиеся в Эр-Дуэре от произвола банд, с большой радостью встретили бойцов Военной полиции и офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Они с удовольствием фотографировались с нашими миротворцами, общались с ними, а затем долго не хотели отпускать.

В ходе этого мероприятия военные медики, прибывшие вместе с конвоем, оказали десяткам беженцев необходимую медицинскую помощь. Также сирийцы получили сотни продуктовых наборов и предметы одежды.

В настоящее время в лагере Эр-Дуэр проживают свыше 6000 человек.

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Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Трогательные кадры: Как бежавшие от боевиков дети Гуты не хотели отпускать российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Котёл в Дамаске: Военные вертолёты кружат над Гутой, проводя психологическую операцию — репортаж РВ (ВИДЕО)

Новость обновляется
Котёл в Дамаске: Военные вертолёты кружат над Гутой, проводя психологическую операцию — репортаж РВ (ВИДЕО) | Русская весна

Военнослужащие Вооружённых сил САР с вертолётов Ми-8 разбрасывают листовки над пригородом Дамаска — Восточная Гута.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из сирийской столицы.

С помощью листовок боевиков информируют, что те из них, кто не готов получить амнистию и стать законопослушным гражданином государства, могут покинуть окружённый район вместе с семьями по предоставленному гуманитарному коридору.

Другая листовка является официальным заявлением, подписав которое, любой член бандформирования может воспользоваться президентской амнистией.

На обороте заявление: я, такой-то, заявляю, что отказываюсь от боевых действий против армии и прошу амнистировать меня.

Подпись. Амнистия гарантируется верховным командованием САА.

В таблицу можно вписать своё имя и имена ещё четырёх человек. 

Описанной психологической операцией сирийское руководство в очередной раз подтверждает свою приверженность политике национального примирения, важной частью которой является указ президента Башара Асада № 15 за 2016 г., предусматривающий амнистию для членов НВФ, которые сдали оружие добровольно и перешли на сторону правительственных сил.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА)

Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Войска Турции и протурецкие боевики захватили один из крупнейших городов курдского анклава Африн — районный центр Джандарис в сирийской провинции Алеппо.

Армия Турции, боевики «Сирийской свободной армии», «Файлак аш-Шам» и других группировок перешли в наступление на стратегически важный город Джандарис и после ожесточенных боёв захватили его.

«ВВС Турции приступили к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и ССА установили контроль над высотой Джандарис», — пишет агентство «Анадолу».

Курдские ополченцы, которые пытались скрыться, были нейтрализованы турецкими беспилотниками, говорится в статье издания.

Многочисленные банды опубликовали множество фотографий из захваченного города.

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Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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