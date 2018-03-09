Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 марта 2018

Российские военные посетили большой лагерь сирийских беженцев под Дамаском. Большая часть привезённого гуманитарного груза предназначалась детям.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Лагерь Эр-Дуэр расположен недалеко от самой горячей точки страны — Восточной Гуты, где идут ожесточенные бои Сирийской армии и террористических группировок. Очень многие беженцы здесь — это люди, бежавшие от боевиков из охваченного войной пригорода Дамаска.

Сироты и дети вынужденных переселенцев, спасающиеся в Эр-Дуэре от произвола банд, с большой радостью встретили бойцов Военной полиции и офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Они с удовольствием фотографировались с нашими миротворцами, общались с ними, а затем долго не хотели отпускать.

В ходе этого мероприятия военные медики, прибывшие вместе с конвоем, оказали десяткам беженцев необходимую медицинскую помощь. Также сирийцы получили сотни продуктовых наборов и предметы одежды.

В настоящее время в лагере Эр-Дуэр проживают свыше 6000 человек.

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