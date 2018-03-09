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Каменные шары – шлак древней металлургии?

15:22. 9 марта 2018 Просмотров - 440 2 коммент. Опубликовал:

Загадки каменных шаров не дают время от времени не дают покоя многим интересующимся темой древней истории планеты. Геология давно дала ответ на их образование и пересматривать ничего не собирается. Поставить под сомнения устоявшиеся взгляды там не будет. Здесь приведу некую аналогия между современной металлургией и загадочными каменными шарами.
 



На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.


Еще пример выбивания застывшего шлака

А сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:

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И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.

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Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.

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Долина каменных шаров в Казахстане

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Это можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?

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Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.

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Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезе

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Металлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.

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Само плато напоминает огромный карьер

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Чем не грунтовая ступенчатая пирамида?

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А это отвалы современных карьеров в Мангышлаке

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Геологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.

Вот их примеры:

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Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.

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Очень напоминает гранулированный шлак:

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Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?
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Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:


Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.

Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.
 

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 2083 1862
    strelez 9 марта 2018 в 17:54 Ссылка Пометить
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    В слове “кишлак” тоже присутствует шлак. А Мангышлак переводится на русский с туркменского как “тысяча кишлаков”. Есть ещё переводы с других языков, но ни в одном о металлургии ни слова, ни намёка.
    А если так хочется укрепить свою гипотезу, то надо было поискать информацию о химсоставе пористого металлургического шлака и сплошной массы, визуально неоднородной кстати, конкреций.

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  • 1454 940
    Oleg 9 марта 2018 в 20:27 Ссылка Пометить
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    Окаменевшими яйцами динозавров эти шары не могут быть?
    Скелет динозавра в сравнении с ростом человека:
    https://svpow.files.wordpress.com/2009/03/mike-with-brontosaurus.jpg

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