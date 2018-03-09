Каменные шары – шлак древней металлургии?

Загадки каменных шаров не дают время от времени не дают покоя многим интересующимся темой древней истории планеты. Геология давно дала ответ на их образование и пересматривать ничего не собирается. Поставить под сомнения устоявшиеся взгляды там не будет. Здесь приведу некую аналогия между современной металлургией и загадочными каменными шарами.







На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.





Еще пример выбивания застывшего шлака



А сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:



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И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.



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Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.



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Долина каменных шаров в Казахстане



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Это можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?



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Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.



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Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезе



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Металлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.



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Само плато напоминает огромный карьер



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Чем не грунтовая ступенчатая пирамида?



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А это отвалы современных карьеров в Мангышлаке



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Геологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.



Вот их примеры:



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Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.



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Очень напоминает гранулированный шлак:



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Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?

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Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:





Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.



Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.

